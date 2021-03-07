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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Генк - Серкль Брюгге
Генк - Серкль Брюгге: обзор матча 07 марта 2021
Генк
07.03.2021, воскресенье, 22:45
Бельгия. Про-Лига, 29 тур
2 : 0
Завершен
Серкль Брюгге
9'
П. Онуачу
24'
Д. Ито
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Генк - Серкль Брюгге
87'
Желтая карточка
С. Павлович
Замена
Б. Тома
️️️️
К. Торстведт
79'
79'
Замена
Ш. Ванхутте
️️️️
Ж. Марселен
79'
Замена
Д. Хотич
️️️️
И. Угбо
69'
Замена
K. Hoggas
️️️️
О. Деман
Замена
С. Дессер
️️️️
П. Онуачу
65'
46'
Замена
А. Мусаба
️️️️
К. Данке
39'
Вторая желтая
Х. ван дер Брюгген
Желтая карточка
Б. Хейнен
37'
27'
Желтая карточка
Х. ван дер Брюгген
ГОЛ! 2:0!
Д. Ито
Пас отдал
Б. Хейнен
24'
20'
Желтая карточка
Ж. Марселен
ГОЛ! 1:0!
П. Онуачу
Пас отдал
Т. Бонгонда
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Генк
26
Мартен Вандевордт
ВР
3
Херардо Артеага
ЛЗ
26
Джон Лукуми
ЦЗ
46
Карлос Куэста
ЦЗ
27
Даниэль Муньос
ПЗ
8
Брайан Хейнен
ЦП
17
Патрик Грошовски
ЦП
10
Тео Бонгонда
ЦП
42
Кристиан Торстведт
АП
10
Дзюня Ито
ПВ
30
Пол Онуачу
ЦФ
Главный тренер
Ханнес Вольф
Серкль Брюгге
1
Томас Дидийон
ВР
24
Жан Марселен
ЦЗ
4
Дэвид Бейтс
ЦЗ
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
2
Витиньо
ПЗ
4
Жулиан Бьянсон
ПЗ
2
Оливье Деман
ЛВ
28
Ханнес ван дер Брюгген
ЦП
22
Леонарду Лопеш
ЦП
99
Ике Угбо
ЦФ
9
Кевен Данке
ЦФ
Главный тренер
Деннис ван Вийк
Генк
20
Дэнни Вукович
ВР
3
Марк МакКензи
ЦЗ
5
Dries Wouters
ЦЗ
21
Йере Уронен
ЦЗ
23
Анхело Пресиадо
ПЗ
8
Эбуэ Куасси
ЦП
24
Бастьен Тома
ЦП
11
Люка Ойен
АП
9
Сирьель Дессер
ЦФ
Серкль Брюгге
89
Себастьян Брюззезе
ВР
22
Alexander Corryn
ЦЗ
8
Робб Декостер
ПЗ
34
Шарль Ванхутте
ОП
10
Дино Хотич
ЦП
49
Антони Мусаба
ПВ
8
K. Hoggas
ЦФ
17
Варлесон
ЦФ
32
Arne Cassaert
ЦФ
4-3-2-1
26
Вандевордт
3
Артеага
26
Лукуми
46
Куэста
27
Муньос
8
Хейнен
17
Грошовски
10
Бонгонда
42
Торстведт
10
Ито
30
Онуачу
3-2-2-1-2
1
Дидийон
24
Марселен
4
Бейтс
31
Павлович
4
Бьянсон
2
Витиньо
28
ван дер Брюгген
22
Лопеш
2
Деман
9
Данке
99
Угбо
42
Торстведт
24
Тома
24
Тома
42
Торстведт
30
Онуачу
9
Дессер
9
Дессер
30
Онуачу
2
Деман
8
8
2
Деман
24
Марселен
34
Ванхутте
34
Ванхутте
24
Марселен
9
Данке
49
Мусаба
49
Мусаба
9
Данке
99
Угбо
10
Хотич
10
Хотич
99
Угбо
Остались в запасе
Генк
Серкль Брюгге
23
Анхело Пресиадо
ПЗ
8
Эбуэ Куасси
ЦП
11
Люка Ойен
АП
20
Дэнни Вукович
ВР
3
Марк МакКензи
ЦЗ
5
Dries Wouters
ЦЗ
21
Йере Уронен
ЦЗ
Главный тренер
Ханнес Вольф
8
Робб Декостер
ПЗ
17
Варлесон
ЦФ
32
Arne Cassaert
ЦФ
89
Себастьян Брюззезе
ВР
22
Alexander Corryn
ЦЗ
Главный тренер
Деннис ван Вийк
Остались в запасе
23
Анхело Пресиадо
ПЗ
8
Эбуэ Куасси
ЦП
11
Люка Ойен
АП
20
Дэнни Вукович
ВР
3
Марк МакКензи
ЦЗ
5
Dries Wouters
ЦЗ
21
Йере Уронен
ЦЗ
Остались в запасе
8
Робб Декостер
ПЗ
17
Варлесон
ЦФ
32
Arne Cassaert
ЦФ
89
Себастьян Брюззезе
ВР
22
Alexander Corryn
ЦЗ
Главный тренер
Ханнес Вольф
Главный тренер
Деннис ван Вийк
Статистика матча Генк - Серкль Брюгге
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Генк
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Сент-Труйден
- : -
29.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Генк
3 : 0
21.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Серкль Брюгге
- : -
28.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Серкль Брюгге
1 : 0
20.11.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
РААЛ Ла-Лувьер
0 : 1
07.11.2026
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Юнион СЖ
5 : 2
25.10.2026
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Серкль Брюгге
1 : 2
10.10.2026
Андерлехт
Информация о матче
Стадион:
Цегека Арена
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