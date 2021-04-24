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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Енисей - Спартак-2
Енисей - Спартак-2: обзор матча 24 апреля 2021
Енисей
24.04.2021, суббота, 13:00
Россия. ФНЛ, 38 тур
4 : 2
Завершен
Спартак-2
17'
Д. Билоног
9'
М. Игнатов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Енисей - Спартак-2
ГОЛ! 1:1!
Д. Билоног
17'
9'
ГОЛ! 0:1!
М. Игнатов
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Енисей
1
Михаил Опарин
ВР
33
Максим Сухомлинов
ЛЗ
2
Валерий Кичин
ЛЗ
15
Валерий Цховребов
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
19
Никита Глушков
ЛВ
64
Олег Ланин
ОП
21
Никита Раздорских
ЦП
8
Егор Иванов
ЦП
9
Дмитрий Билоног
ПВ
23
Хуан Эдуардо Лескано
ЦФ
Главный тренер
Александр Алферов
Спартак-2
1
Тимур Акмурзин
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
3
Илья Детенышев
ЦЗ
35
Леонид Миронов
ЦЗ
3
Даниил Петрунин
ЦЗ
21
Степан Мельников
ЛВ
32
Педро Роша
ЛВ
83
Максим Лайкин
ОП
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
8
Михаил Игнатов
АП
9
Степан Оганесян
ПВ
Главный тренер
Евгений Бушманов
Енисей
22
Дмитрий Ребров
ВР
19
Константин Гарбуз
ЛЗ
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
4
Артем Абрамов
ПЗ
12
Максим Елеев
ПЗ
9
Евгений Песиков
ЛВ
77
Денис Самойлов
ЦП
90
Александр Ломакин
ЦП
10
Михаил Комков
ПП
27
Александр Галимов
ПВ
9
Илья Карпук
ЦФ
Спартак-2
1
Антон Шитов
ВР
61
Илья Голосов
ЛЗ
27
Ильяс Муминов
ЦП
17
Виталий Шитов
ПВ
88
Александр Ташаев
ПВ
73
Владислав Шитов
ЦФ
17
Илья Голятов
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Опарин
2
Кичин
33
Сухомлинов
15
Цховребов
13
Марков
64
Ланин
21
Раздорских
8
Иванов
19
Глушков
9
Билоног
23
Лескано
4-2-3-1
1
Акмурзин
3
Детенышев
35
Миронов
3
Петрунин
36
Воропаев
83
Лайкин
6
Сунгатулин
9
Оганесян
8
Игнатов
32
Роша
21
Мельников
Остались в запасе
Енисей
Спартак-2
27
Александр Галимов
ПВ
9
Илья Карпук
ЦФ
77
Денис Самойлов
ЦП
9
Евгений Песиков
ЛВ
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
4
Артем Абрамов
ПЗ
12
Максим Елеев
ПЗ
22
Дмитрий Ребров
ВР
19
Константин Гарбуз
ЛЗ
90
Александр Ломакин
ЦП
10
Михаил Комков
ПП
Главный тренер
Александр Алферов
1
Антон Шитов
ВР
61
Илья Голосов
ЛЗ
27
Ильяс Муминов
ЦП
73
Владислав Шитов
ЦФ
17
Виталий Шитов
ПВ
88
Александр Ташаев
ПВ
17
Илья Голятов
ЦФ
Главный тренер
Евгений Бушманов
Остались в запасе
27
Александр Галимов
ПВ
9
Илья Карпук
ЦФ
77
Денис Самойлов
ЦП
9
Евгений Песиков
ЛВ
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
4
Артем Абрамов
ПЗ
12
Максим Елеев
ПЗ
22
Дмитрий Ребров
ВР
19
Константин Гарбуз
ЛЗ
90
Александр Ломакин
ЦП
10
Михаил Комков
ПП
Остались в запасе
1
Антон Шитов
ВР
61
Илья Голосов
ЛЗ
27
Ильяс Муминов
ЦП
73
Владислав Шитов
ЦФ
17
Виталий Шитов
ПВ
88
Александр Ташаев
ПВ
17
Илья Голятов
ЦФ
Главный тренер
Александр Алферов
Главный тренер
Евгений Бушманов
Статистика матча Енисей - Спартак-2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
- : -
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
1 : 2
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Искра
2 : 5
31.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Муром
3 : 1
25.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Луки-Энергия
2 : 2
18.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Торпедо Вл
0 : 3
15.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Спартак-2
2 : 3
11.10.2026
Звезда
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Турбин
(Дмитров)
Помощники судьи:
Вячеслав Бочков (Сочи)
Яков Клепцов (Ростов-на-Дону)
Делегат:
Евгений Летин (Московская область)
Инспектор:
Владимир Казьменко (Ростов-на-Дону)
Стадион:
Центральный
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