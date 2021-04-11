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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Оренбург - Спартак-2
Оренбург - Спартак-2: обзор матча 11 апреля 2021
Оренбург
11.04.2021, воскресенье, 13:00
Россия. ФНЛ, 36 тур
5 : 2
Завершен
Спартак-2
3'
С. Бреев
30'
Р. Гойкович
45'
Д. Фамейе
47'
М. Палиенко
65'
С. Бреев
78'
Р. Литвинов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Оренбург - Спартак-2
Желтая карточка
Н. Прудников
90'
+1
87'
Пенальти не реализован!
М. Игнатов
Желтая карточка
А. Нойок
81'
78'
ГОЛ! 5:1!
Р. Литвинов
Замена
А. Козлов
️️️️
Д. Фамейе
76'
Замена
А. Эктов
️️️️
Д. Ткачук
72'
Замена
А. Нойок
️️️️
С. Бреев
67'
66'
Замена
В. Шитов
️️️️
С. Оганесян
ГОЛ! 5:0!
С. Бреев
65'
Замена
И. Воробьев
️️️️
М. Палиенко
64'
52'
Желтая карточка
Н. Бакалюк
ГОЛ! 4:0!
М. Палиенко
47'
ГОЛ! 3:0!
Д. Фамейе
45'
ГОЛ! 2:0!
Р. Гойкович
30'
ГОЛ! 1:0!
С. Бреев
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оренбург
1
Андрей Климович
ВР
96
Александр Смирнов
ЛЗ
3
Ренато Гойкович
ЦЗ
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
31
Денис Ткачук
ЛВ
8
Алексей Миронов
ЦП
23
Сергей Бреев
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
7
Джоэл Фамейе
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
Спартак-2
1
Тимур Акмурзин
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
3
Даниил Петрунин
ЦЗ
68
Руслан Литвинов
ЦЗ
3
Илья Детенышев
ЦЗ
21
Степан Мельников
ЛВ
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
22
Никита Бакалюк
ЦП
27
Ильяс Муминов
ЦП
8
Михаил Игнатов
АП
9
Степан Оганесян
ПВ
Главный тренер
Евгений Бушманов
Оренбург
1
Евгений Гошев
ВР
1
Алексей Кеняйкин
ВР
33
Александр Масловский
ЛЗ
2
Александр Нестеров
ЦЗ
6
Савелий Козлов
ЦЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
15
Александр Эктов
ПЗ
55
Александр Нойок
ОП
95
Илья Воробьев
ПВ
92
Алексей Скворцов
ЦФ
11
Николай Прудников
ЦФ
32
Андрей Козлов
ЦФ
Спартак-2
1
Антон Шитов
ВР
61
Илья Голосов
ЛЗ
35
Леонид Миронов
ЦЗ
83
Максим Лайкин
ОП
7
Константин Шильцов
АП
17
Виталий Шитов
ПВ
73
Владислав Шитов
ЦФ
17
Илья Голятов
ЦФ
4-2-2-2
1
Климович
96
Смирнов
3
Гойкович
3
Сиваков
12
Малых
8
Миронов
23
Бреев
31
Ткачук
99
Палиенко
7
Фамейе
10
Воробьев
4-1-2-3
1
Акмурзин
3
Петрунин
68
Литвинов
3
Детенышев
36
Воропаев
6
Сунгатулин
22
Бакалюк
27
Муминов
9
Оганесян
8
Игнатов
21
Мельников
99
Палиенко
95
Воробьев
95
Воробьев
99
Палиенко
23
Бреев
55
Нойок
55
Нойок
23
Бреев
31
Ткачук
15
Эктов
15
Эктов
31
Ткачук
7
Фамейе
32
Козлов
32
Козлов
7
Фамейе
9
Оганесян
17
Шитов
17
Шитов
9
Оганесян
Остались в запасе
Оренбург
Спартак-2
92
Алексей Скворцов
ЦФ
11
Николай Прудников
ЦФ
33
Александр Масловский
ЛЗ
2
Александр Нестеров
ЦЗ
1
Евгений Гошев
ВР
1
Алексей Кеняйкин
ВР
6
Савелий Козлов
ЦЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
Главный тренер
Марцел Личка
1
Антон Шитов
ВР
35
Леонид Миронов
ЦЗ
61
Илья Голосов
ЛЗ
83
Максим Лайкин
ОП
7
Константин Шильцов
АП
73
Владислав Шитов
ЦФ
17
Илья Голятов
ЦФ
Главный тренер
Евгений Бушманов
Остались в запасе
92
Алексей Скворцов
ЦФ
11
Николай Прудников
ЦФ
33
Александр Масловский
ЛЗ
2
Александр Нестеров
ЦЗ
1
Евгений Гошев
ВР
1
Алексей Кеняйкин
ВР
6
Савелий Козлов
ЦЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
Остались в запасе
1
Антон Шитов
ВР
35
Леонид Миронов
ЦЗ
61
Илья Голосов
ЛЗ
83
Максим Лайкин
ОП
7
Константин Шильцов
АП
73
Владислав Шитов
ЦФ
17
Илья Голятов
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
Главный тренер
Евгений Бушманов
Статистика матча Оренбург - Спартак-2
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Оренбург
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
- : -
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Искра
2 : 5
31.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Муром
3 : 1
25.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Луки-Энергия
2 : 2
18.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Торпедо Вл
0 : 3
15.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Спартак-2
2 : 3
11.10.2026
Звезда
Информация о матче
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