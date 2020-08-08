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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Велес - Крылья Советов
Велес - Крылья Советов: обзор матча 08 августа 2020
Велес
08.08.2020, суббота, 17:00
Россия. ФНЛ, 2 тур
3 : 1
Завершен
Крылья Советов
10'
П. Котов
46'
А. Максименко
65'
П. Котов
82'
Е. Голенков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Велес - Крылья Советов
90'
+4
Вторая желтая
Н. Чернов
Желтая карточка
Н. Макаров
83'
82'
ГОЛ! 3:1!
Е. Голенков
Пас отдал
Д. Кабутов
Замена
Н. Макаров
️️️️
А. Галоян
81'
79'
Замена
Р. Гынсарь
️️️️
А. Зиньковский
Желтая карточка
Р. Фищенко
78'
Замена
А. Вакулич
️️️️
П. Котов
78'
Замена
С. Гаракоев
️️️️
А. Максименко
75'
Замена
Р. Фищенко
️️️️
М. Майга
71'
Замена
И. Стефанович
️️️️
А. Баев
71'
70'
Замена
Е. Голенков
️️️️
Д. Цыпченко
Желтая карточка
А. Максименко
69'
69'
Замена
Ю. Горшков
️️️️
Д. Комбаров
ГОЛ! 3:0!
П. Котов
Пас отдал
А. Максименко
65'
64'
Замена
М. Витюгов
️️️️
В. Сарвели
62'
Вторая желтая
А. Гацкан
61'
Замена
Д. Кабутов
️️️️
Р. Ежов
51'
Желтая карточка
Н. Чернов
ГОЛ! 2:0!
А. Максименко
Пас отдал
А. Баев
46'
Желтая карточка
А. Галоян
38'
33'
Желтая карточка
Р. Ежов
20'
Желтая карточка
А. Гацкан
ГОЛ! 1:0!
П. Котов
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Велес
93
Алексей Городовой
ВР
17
Павел Котов
ЛЗ
20
Диего Малания
ЦЗ
3
Эрвинг Ботака-Иобома
ЦЗ
80
Игорь Климов
ЦЗ
24
Александр Кахидзе
ПЗ
8
Мамаду Майга
ОП
5
Александр Осипов
ОП
21
Артур Галоян
АП
9
Артем Максименко
ПВ
21
Алексей Баев
ЦФ
Главный тренер
Алексей Стукалов
Крылья Советов
39
Евгений Фролов
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
2
Мехди Зеффан
ПЗ
77
Антон Зиньковский
ЛВ
8
Александр Гацкан
ОП
25
Данил Пруцев
ЦП
29
Роман Ежов
ПВ
10
Дмитрий Цыпченко
ЦФ
9
Владислав Сарвели
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Велес
13
Петр Косаревский
ВР
98
Павел Овчинников
ВР
22
Кирилл Родионов
ЦЗ
6
Руслан Фищенко
ОП
8
Данила Поляков
ЦП
59
Никита Макаров
ЦП
24
Алексей Вакулич
ЦП
10
Никита Кирсанов
АП
33
Сейт-Даут Гаракоев
ПП
23
Илья Стефанович
ЦФ
Крылья Советов
1
Богдан Овсянников
ВР
1
Иван Ломаев
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
51
Максим Карпов
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
8
Максим Витюгов
ОП
8
Денис Якуба
ОП
7
Данила Смирнов
ЦП
10
Раду Гынсарь
ЦП
69
Егор Голенков
ЦФ
3-4-2-1
93
Городовой
20
Малания
3
Ботака-Иобома
80
Климов
17
Котов
8
Майга
5
Осипов
24
Кахидзе
21
Галоян
9
Максименко
21
Баев
4-1-1-2-2
39
Фролов
2
Зеффан
23
Чернов
47
Божин
23
Комбаров
8
Гацкан
25
Пруцев
29
Ежов
77
Зиньковский
9
Сарвели
10
Цыпченко
21
Галоян
59
Макаров
59
Макаров
21
Галоян
8
Майга
6
Фищенко
6
Фищенко
8
Майга
17
Котов
24
Вакулич
24
Вакулич
17
Котов
9
Максименко
33
Гаракоев
33
Гаракоев
9
Максименко
21
Баев
23
Стефанович
23
Стефанович
21
Баев
10
Цыпченко
69
Голенков
69
Голенков
10
Цыпченко
29
Ежов
70
Кабутов
70
Кабутов
29
Ежов
9
Сарвели
8
Витюгов
8
Витюгов
9
Сарвели
23
Комбаров
4
Горшков
4
Горшков
23
Комбаров
77
Зиньковский
10
Гынсарь
10
Гынсарь
77
Зиньковский
Остались в запасе
Велес
Крылья Советов
13
Петр Косаревский
ВР
8
Данила Поляков
ЦП
10
Никита Кирсанов
АП
98
Павел Овчинников
ВР
22
Кирилл Родионов
ЦЗ
Главный тренер
Алексей Стукалов
7
Данила Смирнов
ЦП
1
Богдан Овсянников
ВР
1
Иван Ломаев
ВР
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
51
Максим Карпов
ЦЗ
8
Денис Якуба
ОП
Главный тренер
Игорь Осинькин
Остались в запасе
13
Петр Косаревский
ВР
8
Данила Поляков
ЦП
10
Никита Кирсанов
АП
98
Павел Овчинников
ВР
22
Кирилл Родионов
ЦЗ
Остались в запасе
7
Данила Смирнов
ЦП
1
Богдан Овсянников
ВР
1
Иван Ломаев
ВР
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
51
Максим Карпов
ЦЗ
8
Денис Якуба
ОП
Главный тренер
Алексей Стукалов
Главный тренер
Игорь Осинькин
Статистика матча Велес - Крылья Советов
4
2
3
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Велес
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Велес
- : -
29.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
2 : 2
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Челябинск
4 : 2
15.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Велес
1 : 1
30.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Волга
1 : 0
25.10.2026
Велес
Крылья Советов
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
- : -
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Амелин
(Тула)
Стадион:
Авангард
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