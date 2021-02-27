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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Хиберниан - Мазервелл
Хиберниан - Мазервелл: обзор матча 27 февраля 2021
Хиберниан
27.02.2021, суббота, 18:00
Шотландия. Премьер-лига, 30 тур
0 : 2
Завершен
Мазервелл
25'
Д. Робертс
46'
D. Cole
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хиберниан - Мазервелл
Желтая карточка
П. Хэнлон
81'
Желтая карточка
М. Бойл
80'
Замена
S. Allan
️️️️
Д. Ирвин
79'
78'
Замена
С. Лоулесс
️️️️
Д. Робертс
70'
Замена
Д. Галлахер
️️️️
Т. Уотт
Замена
Р. Портеус
️️️️
J. Murphy
49'
46'
ГОЛ! 0:2!
D. Cole
Пас отдал
Д. Робертс
Замена
А. Гогич
️️️️
Л. Стивенсон
46'
Замена
К. Нисбет
️️️️
Д. МакГрегор
46'
41'
Замена
N. McGinley
️️️️
J. Carroll
Желтая карточка
К. Доидж
36'
25'
ГОЛ! 0:1!
Д. Робертс
Пас отдал
Т. Уотт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хиберниан
1
Офир Марсиано
ВР
24
Даррен МакГрегор
ЦЗ
16
Льюис Стивенсон
ЦЗ
4
Пол Хэнлон
ЦЗ
16
Пол МакГинн
ЦЗ
11
Джо Ньюэлл
ЦП
36
Джексон Ирвин
ЦП
28
Крис Кадден
ЦП
10
Мартин Бойл
ПВ
15
Jamie Murphy
ЦФ
27
Кристиан Доидж
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Грей
Мазервелл
31
Лиам Келли
ВР
5
Рики Лами
ЦЗ
22
Barry Maguire
ЦЗ
2
Стивен О'Доннелл
ПЗ
11
Джордан Робертс
ЛВ
14
Robbie Crawford
ЦП
16
Аллан Кэмпбелл
ЦП
35
Tyler Magloire
ЦФ
33
Jake Carroll
ЦФ
44
Devante Cole
ЦФ
32
Тони Уотт
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
Хиберниан
1
Мэтт Мейси
ВР
15
Райан Портеус
ЦЗ
5
Мелькер Хальберг
ЦЗ
13
Алекс Гогич
ОП
23
Scott Allan
ЦП
2
David Gray
ЦФ
15
Кевин Нисбет
ЦФ
16
Steven Elder
ЦФ
7
Дрей Райт
ЦФ
Мазервелл
31
Деклан Галлахер
ЦЗ
31
Лайам Полворт
ЦП
11
Стивен Лоулесс
ЦП
31
Peter Morrison
ЦФ
24
David Devine
ЦФ
19
Nathan McGinley
ЦФ
8
Dean Cornelius
ЦФ
16
Jake Hastie
ЦФ
9
Christopher Long
ЦФ
4-3-1-2
1
Марсиано
24
МакГрегор
4
Хэнлон
16
МакГинн
16
Стивенсон
11
Ньюэлл
36
Ирвин
28
Кадден
10
Бойл
27
Доидж
15
3-2-1-4
31
Келли
2
О'Доннелл
22
5
Лами
14
16
Кэмпбелл
11
Робертс
32
Уотт
44
33
35
16
Стивенсон
13
Гогич
13
Гогич
16
Стивенсон
24
МакГрегор
15
Нисбет
15
Нисбет
24
МакГрегор
15
15
Портеус
15
Портеус
15
36
Ирвин
23
23
36
Ирвин
33
19
19
33
32
Уотт
31
Галлахер
31
Галлахер
32
Уотт
11
Робертс
11
Лоулесс
11
Лоулесс
11
Робертс
Остались в запасе
Хиберниан
Мазервелл
2
David Gray
ЦФ
16
Steven Elder
ЦФ
1
Мэтт Мейси
ВР
5
Мелькер Хальберг
ЦЗ
7
Дрей Райт
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Грей
31
Peter Morrison
ЦФ
24
David Devine
ЦФ
8
Dean Cornelius
ЦФ
16
Jake Hastie
ЦФ
31
Лайам Полворт
ЦП
9
Christopher Long
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
Остались в запасе
2
David Gray
ЦФ
16
Steven Elder
ЦФ
1
Мэтт Мейси
ВР
5
Мелькер Хальберг
ЦЗ
7
Дрей Райт
ЦФ
Остались в запасе
31
Peter Morrison
ЦФ
24
David Devine
ЦФ
8
Dean Cornelius
ЦФ
16
Jake Hastie
ЦФ
31
Лайам Полворт
ЦП
9
Christopher Long
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Грей
Главный тренер
Марк Макги
Статистика матча Хиберниан - Мазервелл
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Хиберниан
- : -
24.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Хиберниан
0 : 4
21.11.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Миррен
1 : 1
28.10.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Хиберниан
1 : 2
25.10.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Хиберниан
1 : 2
17.10.2026
Фалкирк
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Мазервелл
- : -
28.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Данди Юнайтед
1 : 1
07.11.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Мазервелл
1 : 0
31.10.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Джонстон
2 : 2
28.10.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Мазервелл
0 : 2
25.10.2026
Хартс
Информация о матче
Стадион:
Истер Роад
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