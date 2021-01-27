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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Росс Каунти - Мазервелл
Росс Каунти - Мазервелл: обзор матча 27 января 2021
Росс Каунти
27.01.2021, среда, 21:00
Шотландия. Премьер-лига, 26 тур
1 : 2
Завершен
Мазервелл
14'
О. Шоу
51'
D. Cole
72'
B. Mugabi
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Росс Каунти - Мазервелл
90'
+1
Замена
N. McGinley
️️️️
Т. Уотт
85'
Замена
Р. Лами
️️️️
D. Cole
Замена
B. McKay
️️️️
I. Vigurs
77'
Желтая карточка
I. Vigurs
75'
72'
ГОЛ! 1:2!
B. Mugabi
Пас отдал
J. Carroll
72'
Замена
Г. Смит
️️️️
C. Long
Замена
M. Gardyne
️️️️
О. Шоу
68'
Замена
Б. Спиттал
️️️️
Р. Чарльз-Кук
68'
Желтая карточка
J. Hylton
60'
Желтая карточка
R. Draper
59'
Желтая карточка
C. Morris
56'
51'
ГОЛ! 1:1!
D. Cole
ГОЛ! 1:0!
О. Шоу
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Росс Каунти
1
Росс Лэйдлоу
ВР
5
Лео Ельде
ЛЗ
4
Алекс Яковитти
ЦЗ
0
C. Morris
ЦЗ
21
Jason Naismith
ЦЗ
77
Реган Чарльз-Кук
ЦП
12
Гарри Пэтон
ЦП
11
Iain Vigurs
ЦП
6
Ross Draper
ЦП
14
Jermaine Hylton
ЦФ
18
Оли Шоу
ЦФ
Главный тренер
Джим МакИнтайр
Мазервелл
31
Лиам Келли
ВР
15
Bevis Mugabi
ЦЗ
31
Деклан Галлахер
ЦЗ
22
Barry Maguire
ЦЗ
2
Стивен О'Доннелл
ПЗ
14
Robbie Crawford
ЦП
16
Аллан Кэмпбелл
ЦП
33
Jake Carroll
ЦФ
9
Christopher Long
ЦФ
44
Devante Cole
ЦФ
32
Тони Уотт
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
Росс Каунти
25
Джо Хилтон
ВР
15
Кейт Уотсон
ЦЗ
10
Стефен Келли
ЦП
16
Блэйр Спиттал
ЦП
10
Anthony Andreu
ЦП
22
Джордан Тиллсон
ЦП
8
Charlie Lakin
ЦФ
7
Michael Gardyne
ЦФ
9
Billy McKay
ЦФ
Мазервелл
5
Рики Лами
ЦЗ
22
Макс Джонстон
ПЗ
11
Стивен Лоулесс
ЦП
10
Гарри Смит
ЦФ
31
Peter Morrison
ЦФ
19
Nathan McGinley
ЦФ
16
Jake Hastie
ЦФ
9
Ross Maclver
ЦФ
17
Sherwin Seedorf
ЦФ
4-4-2
1
Лэйдлоу
5
Ельде
0
21
4
Яковитти
77
Чарльз-Кук
11
6
12
Пэтон
18
Шоу
14
4-2-4
31
Келли
2
О'Доннелл
31
Галлахер
22
15
14
16
Кэмпбелл
32
Уотт
44
9
33
77
Чарльз-Кук
16
Спиттал
16
Спиттал
77
Чарльз-Кук
18
Шоу
7
7
18
Шоу
11
9
9
11
9
10
Смит
10
Смит
9
32
Уотт
19
19
32
Уотт
44
5
Лами
5
Лами
44
Остались в запасе
Росс Каунти
Мазервелл
8
Charlie Lakin
ЦФ
25
Джо Хилтон
ВР
10
Стефен Келли
ЦП
15
Кейт Уотсон
ЦЗ
10
Anthony Andreu
ЦП
22
Джордан Тиллсон
ЦП
Главный тренер
Джим МакИнтайр
31
Peter Morrison
ЦФ
22
Макс Джонстон
ПЗ
16
Jake Hastie
ЦФ
9
Ross Maclver
ЦФ
11
Стивен Лоулесс
ЦП
17
Sherwin Seedorf
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
Остались в запасе
8
Charlie Lakin
ЦФ
25
Джо Хилтон
ВР
10
Стефен Келли
ЦП
15
Кейт Уотсон
ЦЗ
10
Anthony Andreu
ЦП
22
Джордан Тиллсон
ЦП
Остались в запасе
31
Peter Morrison
ЦФ
22
Макс Джонстон
ПЗ
16
Jake Hastie
ЦФ
9
Ross Maclver
ЦФ
11
Стивен Лоулесс
ЦП
17
Sherwin Seedorf
ЦФ
Главный тренер
Джим МакИнтайр
Главный тренер
Марк Макги
Статистика матча Росс Каунти - Мазервелл
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 36 тур
Рэйт Роверс
3 : 2
01.05.2026
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 35 тур
Росс Каунти
4 : 0
25.04.2026
Гринок Мортон
Шотландия. Чемпионшип, 34 тур
Росс Каунти
2 : 1
18.04.2026
Эйр Юнайтед
Шотландия. Чемпионшип, 33 тур
Куинз Парк
1 : 0
10.04.2026
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 32 тур
Росс Каунти
0 : 4
04.04.2026
Эйрдрионианс
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Мазервелл
- : -
28.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Данди Юнайтед
1 : 1
07.11.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Мазервелл
1 : 0
31.10.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Джонстон
2 : 2
28.10.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Мазервелл
0 : 2
25.10.2026
Хартс
Информация о матче
Стадион:
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