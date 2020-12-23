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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Сент-Джонстон - Рейнджерс
Сент-Джонстон - Рейнджерс: обзор матча 23 декабря 2020
Сент-Джонстон
23.12.2020, среда, 21:00
Шотландия. Премьер-лига, 19 тур
0 : 3
Завершен
Рейнджерс
24'
К. Руф
31'
Г. Камара
47'
Я. Хаджи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сент-Джонстон - Рейнджерс
Замена
L. Craig
️️️️
C. Bryson
84'
Замена
G. Melamed
️️️️
К. Кейн
84'
Вторая желтая
M. O'Halloran
83'
82'
Замена
С. Иттен
️️️️
Я. Хаджи
82'
Замена
С. Эрфилд
️️️️
Р. Кент
Желтая карточка
M. O'Halloran
81'
77'
Замена
Б. Зунгу
️️️️
С. Дэвис
Замена
M. O'Halloran
️️️️
Д. МакНамара
77'
64'
Замена
А. Морелос
️️️️
К. Руф
Желтая карточка
Д. Уотерспун
60'
47'
ГОЛ! 0:3!
Я. Хаджи
Замена
А. Маккэнн
️️️️
М. Дэвидсон
46'
Замена
С. Мэй
️️️️
C. Conway
46'
31'
ГОЛ! 0:2!
Г. Камара
Пас отдал
Д. Арибо
24'
ГОЛ! 0:1!
К. Руф
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Джонстон
28
Зандер Кларк
ВР
4
Лайам Гордон
ЦЗ
5
Джейми МакКарт
ЦЗ
24
Callum Booth
ЦЗ
26
Шон Руни
ПЗ
20
Дэнни МакНамара
ПЗ
10
Дэвид Уотерспун
ЦП
7
Craig Bryson
ЦП
8
Мюррей Дэвидсон
ЦП
7
Craig Conway
ЦФ
20
Крис Кейн
ЦФ
Главный тренер
Томми Райт
Рейнджерс
1
Аллан МакГрегор
ВР
3
Борна Баришич
ЛЗ
22
Филип Хеландер
ЦЗ
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
2
Джеймс Тавернье
ПЗ
77
Райан Кент
ЛВ
18
Глен Камара
ЦП
10
Стивен Дэвис
ЦП
18
Джо Арибо
ЦП
10
Янис Хаджи
АП
7
Кемар Руф
ЦФ
Главный тренер
Стивен Джеррард
Сент-Джонстон
12
Elliot Parish
ВР
8
Алистер Маккэнн
ЦП
0
L. Craig
ЦП
18
Guy Melamed
ЦФ
28
Alexander Ferguson
ЦФ
17
Стиви Мэй
ЦФ
17
Michael O'Halloran
ЦФ
14
Callum Hendry
ЦФ
Рейнджерс
33
Джон МакЛафлин
ВР
3
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
27
Леон Балогун
ЦЗ
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
37
Скотт Эрфилд
ЦП
34
Бонгани Зунгу
ЦП
9
Альфредо Морелос
ЦФ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
10
Седрик Иттен
ЦФ
3-2-3-2
28
Кларк
4
Гордон
5
МакКарт
24
26
Руни
20
МакНамара
10
Уотерспун
7
8
Дэвидсон
20
Кейн
7
4-3-2-1
1
МакГрегор
2
Тавернье
22
Хеландер
6
Голдсон
3
Баришич
18
Камара
10
Дэвис
18
Арибо
10
Хаджи
77
Кент
7
Руф
20
Кейн
18
18
20
Кейн
8
Дэвидсон
8
Маккэнн
8
Маккэнн
8
Дэвидсон
7
0
0
7
7
17
Мэй
17
Мэй
7
20
МакНамара
17
17
20
МакНамара
77
Кент
37
Эрфилд
37
Эрфилд
77
Кент
10
Дэвис
34
Зунгу
34
Зунгу
10
Дэвис
7
Руф
9
Морелос
9
Морелос
7
Руф
10
Хаджи
10
Иттен
10
Иттен
10
Хаджи
Остались в запасе
Сент-Джонстон
Рейнджерс
28
Alexander Ferguson
ЦФ
12
Elliot Parish
ВР
14
Callum Hendry
ЦФ
Главный тренер
Томми Райт
3
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
33
Джон МакЛафлин
ВР
27
Леон Балогун
ЦЗ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Главный тренер
Стивен Джеррард
Остались в запасе
28
Alexander Ferguson
ЦФ
12
Elliot Parish
ВР
14
Callum Hendry
ЦФ
Остались в запасе
3
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
33
Джон МакЛафлин
ВР
27
Леон Балогун
ЦЗ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Главный тренер
Томми Райт
Главный тренер
Стивен Джеррард
Статистика матча Сент-Джонстон - Рейнджерс
2
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Данди Юнайтед
- : -
28.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Фалкирк
2 : 1
21.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Джонстон
2 : 1
07.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Килмарнок
2 : 2
31.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Джонстон
2 : 2
28.10.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
- : -
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Данди
2 : 2
17.10.2026
Рейнджерс
Информация о матче
Стадион:
Макдиармид Парк
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