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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Мазервелл - Хиберниан
Мазервелл - Хиберниан: обзор матча 05 декабря 2020
Мазервелл
05.12.2020, суббота, 18:00
Шотландия. Премьер-лига, 16 тур
0 : 3
Завершен
Хиберниан
59'
М. Бойл
89'
К. Доидж
90+5'
S. McGinn
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мазервелл - Хиберниан
90'
+5
ГОЛ! 0:3!
S. McGinn
Пас отдал
J. Gullan
89'
Желтая карточка
S. McGinn
89'
ГОЛ! 0:2!
К. Доидж
Пас отдал
Д. Ньюэлл
Желтая карточка
Т. Уотт
82'
Замена
J. Hastie
️️️️
Л. Полворт
82'
76'
Замена
S. McGinn
️️️️
М. Хальберг
76'
Замена
J. Gullan
️️️️
J. Murphy
Замена
S. Seedorf
️️️️
C. Long
70'
69'
Замена
К. Доидж
️️️️
Д. Райт
59'
ГОЛ! 0:1!
М. Бойл
Пас отдал
М. Хальберг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мазервелл
31
Джордан Арчер
ВР
31
Деклан Галлахер
ЦЗ
15
Bevis Mugabi
ЦЗ
5
Марк О'Хара
ЦЗ
2
Стивен О'Доннелл
ПЗ
16
Аллан Кэмпбелл
ЦП
31
Лайам Полворт
ЦП
10
Каллум Лэнг
ПВ
19
Nathan McGinley
ЦФ
9
Christopher Long
ЦФ
32
Тони Уотт
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
Хиберниан
1
Офир Марсиано
ВР
16
Льюис Стивенсон
ЦЗ
4
Пол Хэнлон
ЦЗ
5
Мелькер Хальберг
ЦЗ
15
Райан Портеус
ЦЗ
16
Пол МакГинн
ЦЗ
11
Джо Ньюэлл
ЦП
10
Мартин Бойл
ПВ
15
Кевин Нисбет
ЦФ
15
Jamie Murphy
ЦФ
7
Дрей Райт
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Грей
Мазервелл
4
Liam David Grimshaw
ЦЗ
22
Barry Maguire
ЦЗ
5
Рики Лами
ЦЗ
14
Robbie Crawford
ЦП
0
A. Chapman
ЦФ
16
Jake Hastie
ЦФ
8
Dean Cornelius
ЦФ
24
David Devine
ЦФ
17
Sherwin Seedorf
ЦФ
Хиберниан
3
Джош Доиг
ЛЗ
24
Даррен МакГрегор
ЦЗ
4
Stephen McGinn
ЦП
14
Стиви Маллан
ЦП
33
Dillon Barnes
ЦФ
2
David Gray
ЦФ
10
J. Gullan
ЦФ
16
Steven Elder
ЦФ
27
Кристиан Доидж
ЦФ
4-2-1-3
31
Арчер
31
Галлахер
15
5
О'Хара
2
О'Доннелл
16
Кэмпбелл
31
Полворт
10
Лэнг
32
Уотт
9
19
3-2-1-1-3
1
Марсиано
5
Хальберг
15
Портеус
16
МакГинн
16
Стивенсон
4
Хэнлон
11
Ньюэлл
10
Бойл
7
Райт
15
15
Нисбет
31
Полворт
16
16
31
Полворт
9
17
17
9
15
10
10
15
5
Хальберг
4
4
5
Хальберг
7
Райт
27
Доидж
27
Доидж
7
Райт
Остались в запасе
Мазервелл
Хиберниан
0
A. Chapman
ЦФ
8
Dean Cornelius
ЦФ
24
David Devine
ЦФ
4
Liam David Grimshaw
ЦЗ
22
Barry Maguire
ЦЗ
5
Рики Лами
ЦЗ
14
Robbie Crawford
ЦП
Главный тренер
Марк Макги
33
Dillon Barnes
ЦФ
24
Даррен МакГрегор
ЦЗ
2
David Gray
ЦФ
3
Джош Доиг
ЛЗ
16
Steven Elder
ЦФ
14
Стиви Маллан
ЦП
Главный тренер
Дэвид Грей
Остались в запасе
0
A. Chapman
ЦФ
8
Dean Cornelius
ЦФ
24
David Devine
ЦФ
4
Liam David Grimshaw
ЦЗ
22
Barry Maguire
ЦЗ
5
Рики Лами
ЦЗ
14
Robbie Crawford
ЦП
Остались в запасе
33
Dillon Barnes
ЦФ
24
Даррен МакГрегор
ЦЗ
2
David Gray
ЦФ
3
Джош Доиг
ЛЗ
16
Steven Elder
ЦФ
14
Стиви Маллан
ЦП
Главный тренер
Марк Макги
Главный тренер
Дэвид Грей
Статистика матча Мазервелл - Хиберниан
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Мазервелл
- : -
28.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Данди Юнайтед
1 : 1
07.11.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Мазервелл
1 : 0
31.10.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Джонстон
2 : 2
28.10.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Мазервелл
0 : 2
25.10.2026
Хартс
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Хиберниан
- : -
24.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Хиберниан
0 : 4
21.11.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Миррен
1 : 1
28.10.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Хиберниан
1 : 2
25.10.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Хиберниан
1 : 2
17.10.2026
Фалкирк
Информация о матче
Стадион:
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