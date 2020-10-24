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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Мазервелл - Росс Каунти
Мазервелл - Росс Каунти: обзор матча 24 октября 2020
Мазервелл
24.10.2020, суббота, 17:00
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
4 : 0
Завершен
Росс Каунти
37'
Т. Уотт
54'
М. О'Хара (П)
64'
К. Лэнг
72'
D. Cole
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мазервелл - Росс Каунти
Замена
R. Crawford
️️️️
Л. Полворт
76'
Замена
J. Hastie
️️️️
D. Cole
76'
75'
Замена
Д. Тиллсон
️️️️
I. Vigurs
ГОЛ! 4:0!
D. Cole
72'
Желтая карточка
B. Maguire
65'
ГОЛ! 3:0!
К. Лэнг
Пас отдал
Д. Галлахер
64'
63'
Замена
J. Hylton
️️️️
T. Grivosti
63'
Замена
B. McKay
️️️️
M. Gardyne
Замена
К. Лэнг
️️️️
C. Long
62'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
М. О'Хара
54'
53'
Желтая карточка
I. Vigurs
Желтая карточка
C. Long
41'
ГОЛ! 1:0!
Т. Уотт
Пас отдал
N. McGinley
37'
Замена
A. Chapman
️️️️
Т. Карсон
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мазервелл
31
Тревор Карсон
ВР
5
Марк О'Хара
ЦЗ
31
Деклан Галлахер
ЦЗ
22
Barry Maguire
ЦЗ
2
Стивен О'Доннелл
ПЗ
16
Аллан Кэмпбелл
ЦП
31
Лайам Полворт
ЦП
19
Nathan McGinley
ЦФ
44
Devante Cole
ЦФ
32
Тони Уотт
ЦФ
9
Christopher Long
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
Росс Каунти
43
Джош Рид
ЛЗ
4
Алекс Яковитти
ЦЗ
44
Tom Grivosti
ЦЗ
77
Реган Чарльз-Кук
ЦП
12
Гарри Пэтон
ЦП
11
Iain Vigurs
ЦП
21
Ross Doohan
ЦФ
8
Charlie Lakin
ЦФ
6
Coll Donaldson
ЦФ
31
Росс Стюарт
ЦФ
7
Michael Gardyne
ЦФ
Главный тренер
Джим МакИнтайр
Мазервелл
22
Макс Джонстон
ПЗ
14
Robbie Crawford
ЦП
10
Каллум Лэнг
ПВ
28
Yusuf Hussain
ЦФ
10
Джордан Уайт
ЦФ
8
Dean Cornelius
ЦФ
16
Jake Hastie
ЦФ
24
David Devine
ЦФ
0
A. Chapman
ЦФ
Росс Каунти
1
Росс Лэйдлоу
ВР
10
Стефен Келли
ЦП
22
Джордан Тиллсон
ЦП
46
Ben Williamson
ЦФ
3
Carl Tremarco
ЦФ
10
Michael O'Connor
ЦФ
18
Оли Шоу
ЦФ
14
Jermaine Hylton
ЦФ
9
Billy McKay
ЦФ
4-2-4
31
Карсон
5
О'Хара
31
Галлахер
22
2
О'Доннелл
16
Кэмпбелл
31
Полворт
19
9
32
Уотт
44
3-3-5
4
Яковитти
44
43
Рид
77
Чарльз-Кук
12
Пэтон
11
21
7
31
Стюарт
6
8
9
10
Лэнг
10
Лэнг
9
44
16
16
44
31
Карсон
0
0
31
Карсон
31
Полворт
14
14
31
Полворт
11
22
Тиллсон
22
Тиллсон
11
44
14
14
44
7
9
9
7
Остались в запасе
Мазервелл
Росс Каунти
28
Yusuf Hussain
ЦФ
10
Джордан Уайт
ЦФ
8
Dean Cornelius
ЦФ
24
David Devine
ЦФ
22
Макс Джонстон
ПЗ
Главный тренер
Марк Макги
46
Ben Williamson
ЦФ
3
Carl Tremarco
ЦФ
10
Стефен Келли
ЦП
10
Michael O'Connor
ЦФ
1
Росс Лэйдлоу
ВР
18
Оли Шоу
ЦФ
Главный тренер
Джим МакИнтайр
Остались в запасе
28
Yusuf Hussain
ЦФ
10
Джордан Уайт
ЦФ
8
Dean Cornelius
ЦФ
24
David Devine
ЦФ
22
Макс Джонстон
ПЗ
Остались в запасе
46
Ben Williamson
ЦФ
3
Carl Tremarco
ЦФ
10
Стефен Келли
ЦП
10
Michael O'Connor
ЦФ
1
Росс Лэйдлоу
ВР
18
Оли Шоу
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
Главный тренер
Джим МакИнтайр
Статистика матча Мазервелл - Росс Каунти
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Мазервелл
- : -
28.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Данди Юнайтед
1 : 1
07.11.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Мазервелл
1 : 0
31.10.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Джонстон
2 : 2
28.10.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Мазервелл
0 : 2
25.10.2026
Хартс
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 36 тур
Рэйт Роверс
3 : 2
01.05.2026
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 35 тур
Росс Каунти
4 : 0
25.04.2026
Гринок Мортон
Шотландия. Чемпионшип, 34 тур
Росс Каунти
2 : 1
18.04.2026
Эйр Юнайтед
Шотландия. Чемпионшип, 33 тур
Куинз Парк
1 : 0
10.04.2026
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 32 тур
Росс Каунти
0 : 4
04.04.2026
Эйрдрионианс
Информация о матче
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