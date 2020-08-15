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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Хиберниан - Мазервелл
Хиберниан - Мазервелл: обзор матча 15 августа 2020
Хиберниан
15.08.2020, суббота, 19:30
Шотландия. Премьер-лига, 4 тур
0 : 0
Завершен
Мазервелл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хиберниан - Мазервелл
90'
Замена
L. David Grimshaw
️️️️
С. О'Доннелл
Замена
Л. Стивенсон
️️️️
Д. Доиг
79'
73'
Замена
C. Long
️️️️
К. Лэнг
73'
Замена
Т. Уотт
️️️️
Д. Уайт
72'
Желтая карточка
А. Кэмпбелл
Замена
S. Allan
️️️️
Д. Хорган
56'
Замена
М. Хальберг
️️️️
Д. Ньюэлл
56'
54'
Замена
J. Hylton
️️️️
S. Seedorf
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хиберниан
1
Офир Марсиано
ВР
3
Джош Доиг
ЛЗ
16
Пол МакГинн
ЦЗ
4
Пол Хэнлон
ЦЗ
15
Райан Портеус
ЦЗ
13
Алекс Гогич
ОП
7
Дэрил Хорган
ЦП
11
Джо Ньюэлл
ЦП
10
Мартин Бойл
ПВ
15
Кевин Нисбет
ЦФ
27
Кристиан Доидж
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Грей
Мазервелл
31
Тревор Карсон
ВР
5
Рики Лами
ЦЗ
31
Деклан Галлахер
ЦЗ
15
Bevis Mugabi
ЦЗ
5
Марк О'Хара
ЦЗ
2
Стивен О'Доннелл
ПЗ
14
Дэвид Тернбулл
ЦП
16
Аллан Кэмпбелл
ЦП
10
Каллум Лэнг
ПВ
10
Джордан Уайт
ЦФ
17
Sherwin Seedorf
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
Хиберниан
98
Мацей Дабровски
ВР
24
Даррен МакГрегор
ЦЗ
5
Мелькер Хальберг
ЦЗ
16
Льюис Стивенсон
ЦЗ
23
Scott Allan
ЦП
14
Стиви Маллан
ЦП
10
J. Gullan
ЦФ
27
Ben Stirling
ЦФ
2
David Gray
ЦФ
Мазервелл
4
Liam David Grimshaw
ЦЗ
22
Barry Maguire
ЦЗ
31
Лайам Полворт
ЦП
21
Harry Robinson
ЦФ
16
Jake Hastie
ЦФ
14
Jermaine Hylton
ЦФ
9
Christopher Long
ЦФ
32
Тони Уотт
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Марсиано
3
Доиг
4
Хэнлон
15
Портеус
16
МакГинн
13
Гогич
7
Хорган
11
Ньюэлл
10
Бойл
27
Доидж
15
Нисбет
3-2-2-1-2
31
Карсон
31
Галлахер
15
5
О'Хара
2
О'Доннелл
5
Лами
14
Тернбулл
16
Кэмпбелл
10
Лэнг
17
10
Уайт
11
Ньюэлл
5
Хальберг
5
Хальберг
11
Ньюэлл
3
Доиг
16
Стивенсон
16
Стивенсон
3
Доиг
7
Хорган
23
23
7
Хорган
2
О'Доннелл
4
4
2
О'Доннелл
17
14
14
17
10
Лэнг
9
9
10
Лэнг
10
Уайт
32
Уотт
32
Уотт
10
Уайт
Остались в запасе
Хиберниан
Мазервелл
10
J. Gullan
ЦФ
27
Ben Stirling
ЦФ
24
Даррен МакГрегор
ЦЗ
2
David Gray
ЦФ
98
Мацей Дабровски
ВР
14
Стиви Маллан
ЦП
Главный тренер
Дэвид Грей
21
Harry Robinson
ЦФ
16
Jake Hastie
ЦФ
22
Barry Maguire
ЦЗ
31
Лайам Полворт
ЦП
Главный тренер
Марк Макги
Остались в запасе
10
J. Gullan
ЦФ
27
Ben Stirling
ЦФ
24
Даррен МакГрегор
ЦЗ
2
David Gray
ЦФ
98
Мацей Дабровски
ВР
14
Стиви Маллан
ЦП
Остались в запасе
21
Harry Robinson
ЦФ
16
Jake Hastie
ЦФ
22
Barry Maguire
ЦЗ
31
Лайам Полворт
ЦП
Главный тренер
Дэвид Грей
Главный тренер
Марк Макги
Статистика матча Хиберниан - Мазервелл
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Хиберниан
- : -
24.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Хиберниан
0 : 4
21.11.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Миррен
1 : 1
28.10.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Хиберниан
1 : 2
25.10.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Хиберниан
1 : 2
17.10.2026
Фалкирк
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Мазервелл
- : -
28.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Данди Юнайтед
1 : 1
07.11.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Мазервелл
1 : 0
31.10.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Джонстон
2 : 2
28.10.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Мазервелл
0 : 2
25.10.2026
Хартс
Информация о матче
Стадион:
Истер Роад
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