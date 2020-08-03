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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Росс Каунти - Мазервелл
Росс Каунти - Мазервелл: обзор матча 03 августа 2020
Росс Каунти
03.08.2020, понедельник, 21:45
Шотландия. Премьер-лига, 1 тур
1 : 0
Завершен
Мазервелл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Росс Каунти - Мазервелл
Желтая карточка
Р. Чарльз-Кук
90'
+1
87'
Красная карточка
К. Лэнг
Замена
R. Draper
️️️️
B. McKay
84'
Замена
О. Шоу
️️️️
Д. Тиллсон
84'
83'
Замена
Т. Уотт
️️️️
Д. Тернбулл
Замена
Р. Чарльз-Кук
️️️️
Л. Эрвин
74'
73'
Пенальти не реализован!
Л. Доннелли
71'
Замена
Д. Уайт
️️️️
C. Long
Замена
M. Gardyne
️️️️
Г. Пэтон
63'
59'
Замена
S. Seedorf
️️️️
J. Hastie
Желтая карточка
Г. Пэтон
56'
46'
Замена
К. Лэнг
️️️️
М. О'Хара
23'
Желтая карточка
Д. Галлахер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Росс Каунти
1
Росс Лэйдлоу
ВР
43
Джош Рид
ЛЗ
4
Алекс Яковитти
ЦЗ
8
Коннор Рэндалл
ПЗ
12
Гарри Пэтон
ЦП
11
Iain Vigurs
ЦП
22
Джордан Тиллсон
ЦП
6
Coll Donaldson
ЦФ
9
Billy McKay
ЦФ
31
Росс Стюарт
ЦФ
94
Ли Эрвин
ЦФ
Главный тренер
Джим МакИнтайр
Мазервелл
31
Тревор Карсон
ВР
5
Марк О'Хара
ЦЗ
5
Рики Лами
ЦЗ
31
Деклан Галлахер
ЦЗ
4
Liam David Grimshaw
ЦЗ
4
Лайам Доннелли
ОП
31
Лайам Полворт
ЦП
14
Дэвид Тернбулл
ЦП
19
Nathan McGinley
ЦФ
16
Jake Hastie
ЦФ
9
Christopher Long
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
Росс Каунти
0
C. Morris
ЦЗ
15
Кейт Уотсон
ЦЗ
77
Реган Чарльз-Кук
ЦП
10
Стефен Келли
ЦП
6
Ross Draper
ЦП
14
Joshua Mullin
ЦП
21
Ross Doohan
ЦФ
18
Оли Шоу
ЦФ
7
Michael Gardyne
ЦФ
Мазервелл
22
Barry Maguire
ЦЗ
16
Аллан Кэмпбелл
ЦП
10
Каллум Лэнг
ПВ
21
Harry Robinson
ЦФ
12
Scott Fox
ЦФ
10
Джордан Уайт
ЦФ
14
Jermaine Hylton
ЦФ
17
Sherwin Seedorf
ЦФ
32
Тони Уотт
ЦФ
3-3-4
1
Лэйдлоу
43
Рид
4
Яковитти
8
Рэндалл
12
Пэтон
11
22
Тиллсон
6
94
Эрвин
31
Стюарт
9
4-1-2-3
31
Карсон
5
Лами
31
Галлахер
4
5
О'Хара
4
Доннелли
31
Полворт
14
Тернбулл
9
16
19
94
Эрвин
77
Чарльз-Кук
77
Чарльз-Кук
94
Эрвин
9
6
6
9
22
Тиллсон
18
Шоу
18
Шоу
22
Тиллсон
12
Пэтон
7
7
12
Пэтон
9
10
Уайт
10
Уайт
9
5
О'Хара
10
Лэнг
10
Лэнг
5
О'Хара
16
17
17
16
14
Тернбулл
32
Уотт
32
Уотт
14
Тернбулл
Остались в запасе
Росс Каунти
Мазервелл
21
Ross Doohan
ЦФ
10
Стефен Келли
ЦП
0
C. Morris
ЦЗ
15
Кейт Уотсон
ЦЗ
14
Joshua Mullin
ЦП
Главный тренер
Джим МакИнтайр
21
Harry Robinson
ЦФ
12
Scott Fox
ЦФ
22
Barry Maguire
ЦЗ
16
Аллан Кэмпбелл
ЦП
14
Jermaine Hylton
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
Остались в запасе
21
Ross Doohan
ЦФ
10
Стефен Келли
ЦП
0
C. Morris
ЦЗ
15
Кейт Уотсон
ЦЗ
14
Joshua Mullin
ЦП
Остались в запасе
21
Harry Robinson
ЦФ
12
Scott Fox
ЦФ
22
Barry Maguire
ЦЗ
16
Аллан Кэмпбелл
ЦП
14
Jermaine Hylton
ЦФ
Главный тренер
Джим МакИнтайр
Главный тренер
Марк Макги
Статистика матча Росс Каунти - Мазервелл
2
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 36 тур
Рэйт Роверс
3 : 2
01.05.2026
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 35 тур
Росс Каунти
4 : 0
25.04.2026
Гринок Мортон
Шотландия. Чемпионшип, 34 тур
Росс Каунти
2 : 1
18.04.2026
Эйр Юнайтед
Шотландия. Чемпионшип, 33 тур
Куинз Парк
1 : 0
10.04.2026
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 32 тур
Росс Каунти
0 : 4
04.04.2026
Эйрдрионианс
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Мазервелл
- : -
28.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Данди Юнайтед
1 : 1
07.11.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Мазервелл
1 : 0
31.10.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Джонстон
2 : 2
28.10.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Мазервелл
0 : 2
25.10.2026
Хартс
Информация о матче
Стадион:
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