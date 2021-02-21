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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
РКС Ваалвейк - Хераклес
РКС Ваалвейк - Хераклес: обзор матча 21 февраля 2021
РКС Ваалвейк
21.02.2021, воскресенье, 16:30
Голландия. Эредивизие, 23 тур
3 : 0
Завершен
Хераклес
11'
O. John
23'
L. Daneels
75'
Р. ван дер Венне
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол РКС Ваалвейк - Хераклес
88'
Желтая карточка
Н. Фадиджа
82'
Замена
О. Киомурцоглу
️️️️
L. Schoofs
82'
Замена
K. Jakobsen
️️️️
Р. Влут
Замена
Т. Лутонда
️️️️
Р. ван дер Венне
76'
Замена
С. Соу
️️️️
L. Daneels
76'
ГОЛ! 3:0!
Р. ван дер Венне
Пас отдал
В. Анита
75'
70'
Желтая карточка
Р. Влут
Замена
F. Stokkers
️️️️
Т. Остинг
67'
Замена
А. Азхил
️️️️
O. John
67'
61'
Замена
А. Шоке
️️️️
А. Кутуджу
46'
Замена
С. Бакиш
️️️️
Д. Бургзорг
46'
Замена
Н. Фадиджа
️️️️
T. Breukers
Желтая карточка
А. Туба
35'
ГОЛ! 2:0!
L. Daneels
Пас отдал
Т. Остинг
23'
ГОЛ! 1:0!
O. John
Пас отдал
L. Daneels
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РКС Ваалвейк
31
Константинос Лампру
ВР
5
Ахмед Туба
ЦЗ
2
Саид Бакари
ЦЗ
21
Мелле Меленстен
ЦЗ
6
Вурнон Анита
ЦП
25
Тейс Остинг
АП
10
Ричард ван дер Венне
АП
0
P. Quasten
ЦФ
0
O. John
ЦФ
14
Lennerd Daneels
ЦФ
8
Анас Тахири
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Хераклес
28
Янис Бласвих
ВР
3
Робин Преппер
ЦЗ
2
Jeff Hardeveld
ЦЗ
5
Матс Кнустер
ЦЗ
15
Lucas Schoofs
ЦЗ
17
Лука де ла Торре
ЦП
5
Teun Bijleveld
ЦП
2
Tim Breukers
ЦФ
20
Рай Влут
ЦФ
23
Ахмед Кутуджу
ЦФ
37
Делано Бургзорг
ЦФ
Главный тренер
Джон Стигеман
РКС Ваалвейк
22
Mike Grim
ВР
1
Этьен Вессен
ВР
5
Тьерри Лутонда
ЛЗ
25
Ларс Ньюпорт
ЦЗ
3
Хуриен Гаари
ЦЗ
46
Айман Азхил
ЦП
16
Сириль Нгонг
ПВ
9
Давид Мин
ЦФ
27
Finn Stokkers
ЦФ
0
H. Mulder
ЦФ
19
Силла Соу
ЦФ
Хераклес
1
Michael Brouwer
ВР
1
Koen Bucker
ВР
5
Марко Ренте
ЦЗ
27
Ноа Фадиджа
ПЗ
14
Орестис Киомурцоглу
ЦП
5
Mateo Leš
ЦФ
0
R. Agca
ЦФ
7
K. Jakobsen
ЦФ
17
Адриан Шоке
ЦФ
12
Синан Бакиш
ЦФ
3-1-2-4
31
Лампру
5
Туба
2
Бакари
21
Меленстен
6
Анита
10
ван дер Венне
25
Остинг
0
8
Тахири
14
0
4-2-4
28
Бласвих
2
5
Кнустер
15
3
Преппер
17
де ла Торре
5
37
Бургзорг
23
Кутуджу
20
Влут
2
25
Остинг
27
27
25
Остинг
10
ван дер Венне
5
Лутонда
5
Лутонда
10
ван дер Венне
0
46
Азхил
46
Азхил
0
14
19
Соу
19
Соу
14
2
27
Фадиджа
27
Фадиджа
2
20
Влут
7
7
20
Влут
15
14
Киомурцоглу
14
Киомурцоглу
15
23
Кутуджу
17
Шоке
17
Шоке
23
Кутуджу
37
Бургзорг
12
Бакиш
12
Бакиш
37
Бургзорг
Остались в запасе
РКС Ваалвейк
Хераклес
16
Сириль Нгонг
ПВ
9
Давид Мин
ЦФ
25
Ларс Ньюпорт
ЦЗ
0
H. Mulder
ЦФ
22
Mike Grim
ВР
1
Этьен Вессен
ВР
3
Хуриен Гаари
ЦЗ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
5
Mateo Leš
ЦФ
0
R. Agca
ЦФ
1
Michael Brouwer
ВР
1
Koen Bucker
ВР
5
Марко Ренте
ЦЗ
Главный тренер
Джон Стигеман
Остались в запасе
16
Сириль Нгонг
ПВ
9
Давид Мин
ЦФ
25
Ларс Ньюпорт
ЦЗ
0
H. Mulder
ЦФ
22
Mike Grim
ВР
1
Этьен Вессен
ВР
3
Хуриен Гаари
ЦЗ
Остались в запасе
5
Mateo Leš
ЦФ
0
R. Agca
ЦФ
1
Michael Brouwer
ВР
1
Koen Bucker
ВР
5
Марко Ренте
ЦЗ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Главный тренер
Джон Стигеман
Статистика матча РКС Ваалвейк - Хераклес
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
РКС Ваалвейк
0 : 1
05.05.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
РКС Ваалвейк
1 : 1
01.05.2026
Рода
Нидерланды. Эредивизие, 1/8 финала
Рода
1 : 1
28.04.2026
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Кубок, 1/8 финала
Херенвен
3 : 1
15.01.2026
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
РКС Ваалвейк
5 : 3
18.05.2025
Гоу Эхед Иглс
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Хераклес
1 : 2
17.05.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Телстар
3 : 0
10.05.2026
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Зволле
1 : 0
03.05.2026
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Хераклес
0 : 2
26.04.2026
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Хераклес
0 : 3
11.04.2026
Аякс
Информация о матче
Стадион:
Мандемакерс
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