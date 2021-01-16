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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Эммен - Витесс
Эммен - Витесс: обзор матча 16 января 2021
Эммен
16.01.2021, суббота, 18:30
Голландия. Эредивизие, 17 тур
1 : 4
Завершен
Витесс
58'
M. De Leeuw
2'
Т. Бейтинк
9'
У. Таннан
49'
А. Броя
90+3'
П. Вруг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эммен - Витесс
90'
+3
ГОЛ! 1:4!
П. Вруг
Пас отдал
Д. Хейсман
89'
Замена
I. Toure
️️️️
У. Таннан
Желтая карточка
Я. Влак
87'
Желтая карточка
N. Bakker
85'
Замена
A. Jansen
️️️️
С. Пенья
81'
Замена
Д. Гранечны
️️️️
Д. Авдияй
81'
Желтая карточка
К. Вендорп
79'
77'
Замена
М. Манхоф
️️️️
М. Виттек
77'
Замена
У. Дарфалу
️️️️
А. Броя
72'
Желтая карточка
М. Виттек
Замена
Я. Влак
️️️️
Л. Бернаду
70'
68'
Замена
Д. Хейсман
️️️️
Т. Бейтинк
67'
Замена
П. Вруг
️️️️
Т. Брунс
64'
Желтая карточка
Т. Брунс
ГОЛ! 1:3!
M. De Leeuw
58'
57'
Желтая карточка
Р. Базур
49'
ГОЛ! 0:3!
А. Броя
Пас отдал
У. Таннан
Замена
️️️️
M. Kolar
28'
9'
ГОЛ! 0:2!
У. Таннан
Пас отдал
А. Броя
2'
ГОЛ! 0:1!
Т. Бейтинк
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эммен
13
Кезья Вендорп
ЦЗ
16
Ricardo Van Rhijn
ЦЗ
10
Донис Авдияй
ЛВ
8
Лукас Бернаду
ОП
11
Симон Тибблинг
ЦП
6
Серхио Пенья
АП
26
Dennis Telgenkamp
ЦФ
4
Nick Bakker
ЦФ
22
Caner Cavlan
ЦФ
21
M. Kolar
ЦФ
19
Michael De Leeuw
ЦФ
Главный тренер
Дик Луккиен
Витесс
22
Ремко Пасвер
ВР
32
Максимилиан Виттек
ЛЗ
14
Якоб Расмуссен
ЦЗ
5
Данило Дехи
ЦЗ
2
Эли Даса
ПЗ
10
Томас Брунс
ЦП
22
Матуш Беро
ЦП
23
Рихедли Базур
ЦП
6
Уссама Таннан
АП
27
Армандо Броя
ЦФ
29
Томас Бейтинк
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Стеринг
Эммен
18
Денис Гранечны
ЦЗ
25
Яри Влак
ЦП
11
Николай Лаурсен
ПВ
0
H. B. Moussa
ЦФ
29
Felix Wiedwald
ЦФ
93
Stefan van der Lei
ЦФ
14
Ferhat GÃ¶rgÃ¼lÃ¼
ЦФ
12
Aron Timmerman
ЦФ
32
Robbert De Vos
ЦФ
51
S. Sidibe
ЦФ
0
A. Jansen
ЦФ
Витесс
1
Йерун Хувен
ВР
25
Билал Баязит
ВР
42
Миллион Манхоф
ЛЗ
6
Энцо Корнелиссе
ЦЗ
5
Доминик Ороз
ЦЗ
37
Томаш Хайек
ЦЗ
8
Патрик Вруг
ЦП
23
Дан Хейсман
АП
18
Хилари Гонг
ПВ
27
Idrissa Toure
ЦФ
17
Луа Опенда
ЦФ
9
Уссама Дарфалу
ЦФ
2-1-1-2-5
13
Вендорп
16
8
Бернаду
11
Тибблинг
10
Авдияй
6
Пенья
4
19
21
22
26
4-3-1-2
22
Пасвер
2
Даса
14
Расмуссен
5
Дехи
32
Виттек
10
Брунс
22
Беро
23
Базур
6
Таннан
29
Бейтинк
27
Броя
8
Бернаду
25
Влак
25
Влак
8
Бернаду
6
Пенья
0
0
6
Пенья
10
Авдияй
18
Гранечны
18
Гранечны
10
Авдияй
32
Виттек
42
Манхоф
42
Манхоф
32
Виттек
29
Бейтинк
23
Хейсман
23
Хейсман
29
Бейтинк
6
Таннан
27
27
6
Таннан
10
Брунс
8
Вруг
8
Вруг
10
Брунс
27
Броя
9
Дарфалу
9
Дарфалу
27
Броя
Остались в запасе
Эммен
Витесс
0
H. B. Moussa
ЦФ
29
Felix Wiedwald
ЦФ
93
Stefan van der Lei
ЦФ
14
Ferhat GÃ¶rgÃ¼lÃ¼
ЦФ
12
Aron Timmerman
ЦФ
11
Николай Лаурсен
ПВ
32
Robbert De Vos
ЦФ
51
S. Sidibe
ЦФ
Главный тренер
Дик Луккиен
6
Энцо Корнелиссе
ЦЗ
1
Йерун Хувен
ВР
5
Доминик Ороз
ЦЗ
18
Хилари Гонг
ПВ
17
Луа Опенда
ЦФ
25
Билал Баязит
ВР
37
Томаш Хайек
ЦЗ
Главный тренер
Эдвард Стеринг
Остались в запасе
0
H. B. Moussa
ЦФ
29
Felix Wiedwald
ЦФ
93
Stefan van der Lei
ЦФ
14
Ferhat GÃ¶rgÃ¼lÃ¼
ЦФ
12
Aron Timmerman
ЦФ
11
Николай Лаурсен
ПВ
32
Robbert De Vos
ЦФ
51
S. Sidibe
ЦФ
Остались в запасе
6
Энцо Корнелиссе
ЦЗ
1
Йерун Хувен
ВР
5
Доминик Ороз
ЦЗ
18
Хилари Гонг
ПВ
17
Луа Опенда
ЦФ
25
Билал Баязит
ВР
37
Томаш Хайек
ЦЗ
Главный тренер
Дик Луккиен
Главный тренер
Эдвард Стеринг
Статистика матча Эммен - Витесс
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Эммен
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
Эммен
0 : 3
25.05.2024
НАК Бреда
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
НАК Бреда
1 : 1
21.05.2024
Эммен
Голландия. Эредивизие, Переходные матчи
Эммен
1 : 2
11.06.2023
Алмере Сити
Голландия. Эредивизие, Переходные матчи
Алмере Сити
2 : 0
06.06.2023
Эммен
Голландия. Эредивизие, 34 тур
Утрехт
3 : 2
28.05.2023
Эммен
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Витесс
2 : 2
19.05.2024
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Херенвен
1 : 3
12.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Утрехт
1 : 0
05.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Витесс
3 : 2
28.04.2024
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
ПСВ
6 : 0
13.04.2024
Витесс
Информация о матче
Стадион:
Де Ауде Мердейк
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