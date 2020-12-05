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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
РКС Ваалвейк - Венло
РКС Ваалвейк - Венло: обзор матча 05 декабря 2020
РКС Ваалвейк
05.12.2020, суббота, 18:30
Голландия. Эредивизие, 11 тур
3 : 2
Завершен
Венло
30'
F. Stokkers
75'
А. Туба
87'
L. Daneels
35'
Г. Якумакис (П)
51'
Д. ван Крой
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол РКС Ваалвейк - Венло
90'
+5
Желтая карточка
З. Машаш
90'
+2
Замена
З. Машаш
️️️️
S. SchÃ¤fer
Замена
H. Mulder
️️️️
F. Stokkers
90'
ГОЛ! 3:2!
L. Daneels
Пас отдал
В. Дамашкан
87'
ГОЛ! 2:2!
А. Туба
Пас отдал
Р. ван дер Венне
75'
73'
Замена
G. Hupperts
️️️️
T. Hunte
73'
Замена
S. Janssen
️️️️
Э. Линтхорст
Замена
️️️️
O. John
73'
Желтая карточка
А. Туба
69'
Замена
Т. Лутонда
️️️️
P. Quasten
63'
Замена
L. Daneels
️️️️
С. Нгонг
63'
60'
Замена
S. van Dijck
️️️️
J. Arias
Желтая карточка
В. Анита
59'
55'
Вторая желтая
Р. Гелми
Желтая карточка
С. Бакари
52'
51'
ГОЛ! 1:2!
Д. ван Крой
Пас отдал
S. SchÃ¤fer
35'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Г. Якумакис
ГОЛ! 1:0!
F. Stokkers
Пас отдал
А. Тахири
30'
28'
Желтая карточка
D. Post
26'
Желтая карточка
Р. Гелми
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РКС Ваалвейк
31
Константинос Лампру
ВР
5
Ахмед Туба
ЦЗ
21
Мелле Меленстен
ЦЗ
2
Саид Бакари
ЦЗ
6
Вурнон Анита
ЦП
10
Ричард ван дер Венне
АП
16
Сириль Нгонг
ПВ
0
P. Quasten
ЦФ
27
Finn Stokkers
ЦФ
0
O. John
ЦФ
8
Анас Тахири
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Венло
30
Делано ван Крой
ВР
5
Steffen SchÃ¤fer
ЦЗ
14
Christian Kum
ЦЗ
5
Рой Гелми
ЦЗ
33
Тобиас Пахоник
ЦЗ
8
Эверт Линтхорст
ОП
8
Danny Post
ЦП
32
Вито ван Крой
ПВ
27
Torino Hunte
ЦФ
25
Jafar Arias
ЦФ
7
Георгиос Якумакис
ЦФ
РКС Ваалвейк
1
Этьен Вессен
ВР
5
Тьерри Лутонда
ЛЗ
25
Ларс Ньюпорт
ЦЗ
3
Хуриен Гаари
ЦЗ
46
Айман Азхил
ЦП
0
H. Mulder
ЦФ
6
Nicholas Olsak
ЦФ
19
Силла Соу
ЦФ
14
Lennerd Daneels
ЦФ
Венло
5
Arjan Swinkels
ЦЗ
6
Tristan Dekker
ЦЗ
29
Зинедин Машаш
ЦП
18
Stan van Dijck
ЦФ
22
Bram Verbong
ЦФ
23
Nezar S'rifi
ЦФ
15
S. Janssen
ЦФ
0
J. John
ЦФ
0
G. Hupperts
ЦФ
3-1-2-4
31
Лампру
5
Туба
21
Меленстен
2
Бакари
6
Анита
10
ван дер Венне
16
Нгонг
0
8
Тахири
0
27
4-1-1-1-3
30
ван Крой
14
5
Гелми
33
Пахоник
5
8
Линтхорст
8
32
ван Крой
7
Якумакис
25
27
27
0
0
27
0
5
Лутонда
5
Лутонда
0
16
Нгонг
14
14
16
Нгонг
25
18
18
25
8
Линтхорст
15
15
8
Линтхорст
27
0
0
27
5
29
Машаш
29
Машаш
5
Остались в запасе
РКС Ваалвейк
Венло
25
Ларс Ньюпорт
ЦЗ
6
Nicholas Olsak
ЦФ
1
Этьен Вессен
ВР
3
Хуриен Гаари
ЦЗ
46
Айман Азхил
ЦП
19
Силла Соу
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
22
Bram Verbong
ЦФ
23
Nezar S'rifi
ЦФ
0
J. John
ЦФ
5
Arjan Swinkels
ЦЗ
6
Tristan Dekker
ЦЗ
Остались в запасе
25
Ларс Ньюпорт
ЦЗ
6
Nicholas Olsak
ЦФ
1
Этьен Вессен
ВР
3
Хуриен Гаари
ЦЗ
46
Айман Азхил
ЦП
19
Силла Соу
ЦФ
Остались в запасе
22
Bram Verbong
ЦФ
23
Nezar S'rifi
ЦФ
0
J. John
ЦФ
5
Arjan Swinkels
ЦЗ
6
Tristan Dekker
ЦЗ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Статистика матча РКС Ваалвейк - Венло
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
РКС Ваалвейк
0 : 1
05.05.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
РКС Ваалвейк
1 : 1
01.05.2026
Рода
Нидерланды. Эредивизие, 1/8 финала
Рода
1 : 1
28.04.2026
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Кубок, 1/8 финала
Херенвен
3 : 1
15.01.2026
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
РКС Ваалвейк
5 : 3
18.05.2025
Гоу Эхед Иглс
Венло
Голландия. Эредивизие
Алмере Сити
0 : 0
03.06.2023
Венло
Голландия. Эредивизие
Виллем II
0 : 0
27.05.2023
Венло
Голландия. Эредивизие, 34 тур
Венло
0 : 4
16.05.2021
Эммен
Голландия. Эредивизие, 33 тур
Аякс
3 : 1
13.05.2021
Венло
Голландия. Эредивизие, 32 тур
Венло
3 : 3
08.05.2021
РКС Ваалвейк
Информация о матче
Стадион:
Мандемакерс
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РКС Ваалвейк
Венло
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