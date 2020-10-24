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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Венло - Аякс
Венло - Аякс: обзор матча 24 октября 2020
Венло
24.10.2020, суббота, 17:30
Голландия. Эредивизие, 6 тур
0 : 13
Завершен
Аякс
13'
Ю. Эккеленкамп
17'
Л. Траоре
32'
Л. Траоре
44'
Д. Тадич
54'
Л. Траоре
55'
Антони
57'
Ю. Эккеленкамп
59'
Д. Блинд
65'
Л. Траоре
74'
К. Хунтелаар (П)
76'
К. Хунтелаар
78'
Л. Мартинес
87'
Л. Траоре
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Венло - Аякс
87'
ГОЛ! 0:13!
Л. Траоре
Пас отдал
З. Лабиад
Замена
W. Essanoussi
️️️️
Г. Якумакис
79'
78'
ГОЛ! 0:12!
Л. Мартинес
Пас отдал
З. Лабиад
76'
ГОЛ! 0:11!
К. Хунтелаар
Пас отдал
Ю. Эккеленкамп
74'
ГОЛ с пенальти! 0:10!
К. Хунтелаар
70'
Замена
Э. Альварес
️️️️
Д. Блинд
70'
Замена
З. Лабиад
️️️️
Антони
70'
Замена
К. Хунтелаар
️️️️
Р. Гравенберх
Замена
S. van Dijck
️️️️
Э. Линтхорст
69'
65'
ГОЛ! 0:9!
Л. Траоре
Пас отдал
Антони
Замена
Р. Гелми
️️️️
T. Hunte
62'
59'
ГОЛ! 0:8!
Д. Блинд
Пас отдал
Л. Траоре
57'
ГОЛ! 0:7!
Ю. Эккеленкамп
Пас отдал
Р. Гравенберх
55'
ГОЛ! 0:6!
Антони
Пас отдал
Л. Траоре
54'
ГОЛ! 0:5!
Л. Траоре
Красная карточка
C. Kum
52'
46'
Замена
К. Промес
️️️️
Д. Тадич
46'
Замена
Л. Мартинес
️️️️
Н. Тальяфико
Замена
Я. Ремер
️️️️
З. Машаш
46'
Замена
S. Janssen
️️️️
D. Post
46'
44'
ГОЛ! 0:4!
Д. Тадич
Пас отдал
Ш. Клайбер
32'
ГОЛ! 0:3!
Л. Траоре
Пас отдал
Н. Тальяфико
Желтая карточка
D. Post
18'
17'
ГОЛ! 0:2!
Л. Траоре
Пас отдал
Антони
13'
ГОЛ! 0:1!
Ю. Эккеленкамп
Пас отдал
Л. Траоре
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Венло
30
Делано ван Крой
ВР
33
Тобиас Пахоник
ЦЗ
14
Christian Kum
ЦЗ
5
Arjan Swinkels
ЦЗ
7
Lukas Schmitz
ЦЗ
8
Эверт Линтхорст
ОП
29
Зинедин Машаш
ЦП
8
Danny Post
ЦП
32
Вито ван Крой
ПВ
27
Torino Hunte
ЦФ
7
Георгиос Якумакис
ЦФ
Аякс
24
Андре Онана
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
4
Перр Схюрс
ЦЗ
2
Шон Клайбер
ПЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
8
Райан Гравенберх
ЦП
18
Дэви Классен
АП
7
Антони
ПВ
2
Лассина Траоре
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Венло
30
Jens Craenmehr
ВР
5
Рой Гелми
ЦЗ
5
Steffen SchÃ¤fer
ЦЗ
6
Tristan Dekker
ЦЗ
38
Яхкуро Ремер
ПВ
22
Bram Verbong
ЦФ
18
Stan van Dijck
ЦФ
24
Wassim Essanoussi
ЦФ
88
Ante Ćorić
ЦФ
15
S. Janssen
ЦФ
0
G. Hupperts
ЦФ
25
Jafar Arias
ЦФ
Аякс
1
Маартен Стекеленбург
ВР
24
Доминик Котарски
ВР
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
10
Квинси Промес
ЛВ
4
Эдсон Альварес
ОП
24
Кеннет Тэйлор
ЦП
52
Закария Лабиад
АП
7
Давид Нерес
ПВ
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
4-1-2-1-2
30
ван Крой
33
Пахоник
5
7
14
8
Линтхорст
29
Машаш
8
32
ван Крой
7
Якумакис
27
4-2-3-1
24
Онана
2
Клайбер
17
Блинд
4
Схюрс
3
Тальяфико
32
Эккеленкамп
8
Гравенберх
7
Антони
18
Классен
10
Тадич
2
Траоре
29
Машаш
38
Ремер
38
Ремер
29
Машаш
8
Линтхорст
18
18
8
Линтхорст
7
Якумакис
24
24
7
Якумакис
8
15
15
8
27
5
Гелми
5
Гелми
27
7
Антони
52
Лабиад
52
Лабиад
7
Антони
17
Блинд
4
Альварес
4
Альварес
17
Блинд
3
Тальяфико
6
Мартинес
6
Мартинес
3
Тальяфико
10
Тадич
10
Промес
10
Промес
10
Тадич
8
Гравенберх
21
Хунтелаар
21
Хунтелаар
8
Гравенберх
Остались в запасе
Венло
Аякс
22
Bram Verbong
ЦФ
88
Ante Ćorić
ЦФ
0
G. Hupperts
ЦФ
25
Jafar Arias
ЦФ
30
Jens Craenmehr
ВР
5
Steffen SchÃ¤fer
ЦЗ
6
Tristan Dekker
ЦЗ
24
Кеннет Тэйлор
ЦП
7
Давид Нерес
ПВ
1
Маартен Стекеленбург
ВР
24
Доминик Котарски
ВР
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Остались в запасе
22
Bram Verbong
ЦФ
88
Ante Ćorić
ЦФ
0
G. Hupperts
ЦФ
25
Jafar Arias
ЦФ
30
Jens Craenmehr
ВР
5
Steffen SchÃ¤fer
ЦЗ
6
Tristan Dekker
ЦЗ
Остались в запасе
24
Кеннет Тэйлор
ЦП
7
Давид Нерес
ПВ
1
Маартен Стекеленбург
ВР
24
Доминик Котарски
ВР
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Статистика матча Венло - Аякс
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Венло
Голландия. Эредивизие
Алмере Сити
0 : 0
03.06.2023
Венло
Голландия. Эредивизие
Виллем II
0 : 0
27.05.2023
Венло
Голландия. Эредивизие, 34 тур
Венло
0 : 4
16.05.2021
Эммен
Голландия. Эредивизие, 33 тур
Аякс
3 : 1
13.05.2021
Венло
Голландия. Эредивизие, 32 тур
Венло
3 : 3
08.05.2021
РКС Ваалвейк
Аякс
Лига конференций, 4 тур
Аякс
- : -
26.11.2026
Тун
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
3 : 0
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Информация о матче
Стадион:
Де Кул
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