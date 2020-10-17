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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Хераклес - РКС Ваалвейк
Хераклес - РКС Ваалвейк: обзор матча 17 октября 2020
Хераклес
17.10.2020, суббота, 19:45
Голландия. Эредивизие, 5 тур
0 : 1
Завершен
РКС Ваалвейк
26'
С. Бакари
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хераклес - РКС Ваалвейк
87'
Замена
А. Азхил
️️️️
А. Тахири
Замена
K. Jakobsen
️️️️
С. ван дер Ватер
87'
Замена
J. Cijntje
️️️️
Д. Бургзорг
87'
Замена
Л. де ла Торре
️️️️
С. Бакиш
86'
71'
Замена
O. John
️️️️
В. Дамашкан
71'
Замена
Р. ван дер Венне
️️️️
С. Соу
Замена
А. Шоке
️️️️
Р. Влут
67'
Желтая карточка
Р. Преппер
65'
55'
Замена
M. El Haddouti
️️️️
С. Нгонг
Замена
T. Breukers
️️️️
Н. Фадиджа
50'
42'
Желтая карточка
С. Соу
Пенальти не реализован!
Р. Влут
36'
26'
ГОЛ! 0:1!
С. Бакари
Пас отдал
С. Нгонг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хераклес
1
Michael Brouwer
ВР
3
Робин Преппер
ЦЗ
5
Матс Кнустер
ЦЗ
2
Jeff Hardeveld
ЦЗ
27
Ноа Фадиджа
ПЗ
14
Орестис Киомурцоглу
ЦП
5
Teun Bijleveld
ЦП
20
Рай Влут
ЦФ
18
Сильвестр ван дер Ватер
ЦФ
12
Синан Бакиш
ЦФ
37
Делано Бургзорг
ЦФ
Главный тренер
Джон Стигеман
РКС Ваалвейк
31
Константинос Лампру
ВР
15
Лук Ваутерс
ЛЗ
5
Ахмед Туба
ЦЗ
21
Мелле Меленстен
ЦЗ
2
Саид Бакари
ЦЗ
6
Вурнон Анита
ЦП
16
Сириль Нгонг
ПВ
6
Nicholas Olsak
ЦФ
8
Анас Тахири
ЦФ
31
Виталий Дамашкан
ЦФ
19
Силла Соу
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Хераклес
1
Koen Bucker
ВР
12
Джакомо Куальята
ЛЗ
15
Lucas Schoofs
ЦЗ
5
Марко Ренте
ЦЗ
17
Лука де ла Торре
ЦП
7
K. Jakobsen
ЦФ
2
Tim Breukers
ЦФ
37
Daniel Mesenhöler
ЦФ
7
Jeremy Cijntje
ЦФ
17
Адриан Шоке
ЦФ
РКС Ваалвейк
22
Mike Grim
ВР
5
Тьерри Лутонда
ЛЗ
25
Ларс Ньюпорт
ЦЗ
3
Хуриен Гаари
ЦЗ
46
Айман Азхил
ЦП
10
Ричард ван дер Венне
АП
17
Morad El Haddouti
ЦФ
27
Finn Stokkers
ЦФ
0
O. John
ЦФ
14
Lennerd Daneels
ЦФ
4-2-4
1
3
Преппер
5
Кнустер
2
27
Фадиджа
14
Киомурцоглу
5
20
Влут
37
Бургзорг
12
Бакиш
18
ван дер Ватер
4-1-1-4
31
Лампру
5
Туба
21
Меленстен
2
Бакари
15
Ваутерс
6
Анита
16
Нгонг
19
Соу
31
Дамашкан
8
Тахири
6
18
ван дер Ватер
7
7
18
ван дер Ватер
12
Бакиш
17
де ла Торре
17
де ла Торре
12
Бакиш
27
Фадиджа
2
2
27
Фадиджа
37
Бургзорг
7
7
37
Бургзорг
20
Влут
17
Шоке
17
Шоке
20
Влут
19
Соу
10
ван дер Венне
10
ван дер Венне
19
Соу
16
Нгонг
17
17
16
Нгонг
8
Тахири
46
Азхил
46
Азхил
8
Тахири
31
Дамашкан
0
0
31
Дамашкан
Остались в запасе
Хераклес
РКС Ваалвейк
12
Джакомо Куальята
ЛЗ
37
Daniel Mesenhöler
ЦФ
1
Koen Bucker
ВР
15
Lucas Schoofs
ЦЗ
5
Марко Ренте
ЦЗ
Главный тренер
Джон Стигеман
5
Тьерри Лутонда
ЛЗ
25
Ларс Ньюпорт
ЦЗ
27
Finn Stokkers
ЦФ
22
Mike Grim
ВР
3
Хуриен Гаари
ЦЗ
14
Lennerd Daneels
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Остались в запасе
12
Джакомо Куальята
ЛЗ
37
Daniel Mesenhöler
ЦФ
1
Koen Bucker
ВР
15
Lucas Schoofs
ЦЗ
5
Марко Ренте
ЦЗ
Остались в запасе
5
Тьерри Лутонда
ЛЗ
25
Ларс Ньюпорт
ЦЗ
27
Finn Stokkers
ЦФ
22
Mike Grim
ВР
3
Хуриен Гаари
ЦЗ
14
Lennerd Daneels
ЦФ
Главный тренер
Джон Стигеман
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Статистика матча Хераклес - РКС Ваалвейк
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Хераклес
1 : 2
17.05.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Телстар
3 : 0
10.05.2026
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Зволле
1 : 0
03.05.2026
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Хераклес
0 : 2
26.04.2026
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Хераклес
0 : 3
11.04.2026
Аякс
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
РКС Ваалвейк
0 : 1
05.05.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
РКС Ваалвейк
1 : 1
01.05.2026
Рода
Нидерланды. Эредивизие, 1/8 финала
Рода
1 : 1
28.04.2026
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Кубок, 1/8 финала
Херенвен
3 : 1
15.01.2026
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
РКС Ваалвейк
5 : 3
18.05.2025
Гоу Эхед Иглс
Информация о матче
Стадион:
Эрве Асито
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