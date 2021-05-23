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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Реймс - Бордо
Реймс - Бордо: обзор матча 23 мая 2021
Реймс
23.05.2021, воскресенье, 22:00
Франция. Лига 1, 38 тур
1 : 2
Завершен
Бордо
15'
Э. Билал Туре
44'
Я. Адли
59'
Э. Кватен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реймс - Бордо
Желтая карточка
К. Сирхейс
90'
+3
90'
+3
Желтая карточка
Э. Кватен
Замена
Ф. Дукуре
️️️️
Т. Фоке
85'
85'
Замена
М. Зеркан
️️️️
М. Пундж
Замена
К. Сирхейс
️️️️
Э. Билал Туре
72'
Замена
А. Зенели
️️️️
Н. Мбюкю
71'
66'
Замена
С. Мара
️️️️
Х. У-Джо
Замена
Д. Кутеса
️️️️
М. Думбия
61'
59'
ГОЛ! 1:2!
Э. Кватен
Пас отдал
Т. Башич
46'
Замена
Р. Уден
️️️️
Н. де Превилль
44'
ГОЛ! 1:1!
Я. Адли
ГОЛ! 1:0!
Э. Билал Туре
Пас отдал
Т. Фоке
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реймс
1
Предраг Райкович
ВР
33
Конан
ЛЗ
4
Вут Фас
ЦЗ
15
Дарио Марешич
ЦЗ
25
Томас Фоке
ПЗ
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
7
Мусса Думбия
ЛВ
7
Хавьер Шавалерен
ОП
8
Морету Кассама
ЦП
22
Булайе Диа
ЦФ
19
Эль Билал Туре
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Бордо
56
Бенуа Костиль
ВР
29
Максим Пундж
ЛЗ
29
Лоик Бессил
ЦЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
22
Энок Кватен
ПЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
19
Тома Башич
ЦП
6
Том Лакуа
ЦП
29
Ясин Адли
АП
16
Хван У-Джо
ЦФ
12
Николя де Превилль
ЦФ
Главный тренер
Жан-Луи Гассе
Реймс
28
Тибо де Смет
ЛЗ
13
Фоде Дукуре
ПЗ
7
Дерек Кутеса
ЛВ
9
Арбер Зенели
ЛВ
7
Мухамаду Драмме
ОП
70
Алексис Флипс
ПВ
30
Dialy Kobaly N'Diaye
ЦФ
14
Кай Сирхейс
ЦФ
Бордо
16
Гаэтан Пуссен
ВР
28
Иссуф Сиссоко
ЦП
14
Жан Мишель Сери
ЦП
31
Амаду Траоре
ПВ
10
Реми Уден
ПВ
17
Мехди Зеркан
ПВ
7
Джимми Бриан
ЦФ
14
Секу Мара
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Райкович
33
Конан
4
Фас
15
Марешич
25
Фоке
7
Шавалерен
8
Кассама
7
Думбия
11
Мбюкю
19
Туре
22
Диа
3-2-2-1-2
56
Костиль
22
Кватен
29
Бессил
6
Косиельни
20
Сабали
29
Пундж
19
Башич
6
Лакуа
29
Адли
12
де Превилль
16
У-Джо
7
Думбия
7
Кутеса
7
Кутеса
7
Думбия
25
Фоке
13
Дукуре
13
Дукуре
25
Фоке
11
Мбюкю
9
Зенели
9
Зенели
11
Мбюкю
19
Туре
14
Сирхейс
14
Сирхейс
19
Туре
12
де Превилль
10
Уден
10
Уден
12
де Превилль
29
Пундж
17
Зеркан
17
Зеркан
29
Пундж
16
У-Джо
14
Мара
14
Мара
16
У-Джо
Остались в запасе
Реймс
Бордо
30
Dialy Kobaly N'Diaye
ЦФ
28
Тибо де Смет
ЛЗ
7
Мухамаду Драмме
ОП
70
Алексис Флипс
ПВ
Главный тренер
Давид Гуйон
16
Гаэтан Пуссен
ВР
28
Иссуф Сиссоко
ЦП
14
Жан Мишель Сери
ЦП
31
Амаду Траоре
ПВ
7
Джимми Бриан
ЦФ
Главный тренер
Жан-Луи Гассе
Остались в запасе
30
Dialy Kobaly N'Diaye
ЦФ
28
Тибо де Смет
ЛЗ
7
Мухамаду Драмме
ОП
70
Алексис Флипс
ПВ
Остались в запасе
16
Гаэтан Пуссен
ВР
28
Иссуф Сиссоко
ЦП
14
Жан Мишель Сери
ЦП
31
Амаду Траоре
ПВ
7
Джимми Бриан
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Главный тренер
Жан-Луи Гассе
Статистика матча Реймс - Бордо
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Реймс
Франция. Лига 2, 14 тур
Родез
- : -
07.12.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Булонь
1 : 1
26.10.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Информация о матче
Стадион:
Огюст Делоне
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