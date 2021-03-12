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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Реймс - Лион
Реймс - Лион: обзор матча 12 марта 2021
Реймс
12.03.2021, пятница, 23:00
Франция. Лига 1, 29 тур
1 : 1
Завершен
Лион
33'
М. Кафаро
90+2'
Т. Кадевере
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реймс - Лион
90'
+4
Замена
М. Бар
️️️️
М. Корне
90'
+2
ГОЛ! 1:1!
Т. Кадевере
Пас отдал
М. Депай
Замена
А. Зенели
️️️️
Б. Диа
74'
Замена
Ф. Дукуре
️️️️
М. Кафаро
74'
Желтая карточка
М. Манетси
68'
67'
Замена
И. Слимани
️️️️
Л. Пакета
Замена
Э. Билал Туре
️️️️
В. Бериша
67'
Желтая карточка
Ю. Абдельхамид
60'
46'
Замена
Т. Кадевере
️️️️
Р. Шерки
46'
Замена
М. Корне
️️️️
М. Де Шильо
46'
Замена
М. Какере
️️️️
У. Ауа
Желтая карточка
М. Кафаро
42'
ГОЛ! 1:0!
М. Кафаро
Пас отдал
Т. Фоке
33'
30'
Желтая карточка
М. Депай
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реймс
1
Предраг Райкович
ВР
33
Конан
ЛЗ
5
Юнис Абдельхамид
ЦЗ
4
Вут Фас
ЦЗ
25
Томас Фоке
ПЗ
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
7
Хавьер Шавалерен
ОП
5
Маршал Манетси
ОП
23
Валон Бериша
ЦП
20
Матье Кафаро
АП
22
Булайе Диа
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
64
Джейсон Денайе
ЦЗ
6
Марсело
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
23
Тиаго Мендес
ОП
10
Уссем Ауа
ЦП
10
Райан Шерки
АП
11
Лукас Пакета
АП
10
Мемфис Депай
ЦФ
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Реймс
23
Йехван Диуф
ВР
28
Тибо де Смет
ЛЗ
15
Дарио Марешич
ЦЗ
13
Фоде Дукуре
ПЗ
7
Дерек Кутеса
ЛВ
7
Мусса Думбия
ЛВ
9
Арбер Зенели
ЛВ
14
Кай Сирхейс
ЦФ
19
Эль Билал Туре
ЦФ
Лион
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
26
Мельвен Бар
ЛЗ
20
Синали Дьоманде
ЦЗ
4
Джамел Бенламри
ЦЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
36
Бруно Гимарайнс
ЦП
8
Максанс Какере
ЦП
19
Ислам Слимани
ЦФ
9
Тино Кадевере
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Райкович
33
Конан
5
Абдельхамид
4
Фас
25
Фоке
7
Шавалерен
5
Манетси
23
Бериша
11
Мбюкю
20
Кафаро
22
Диа
4-1-1-2-2
1
Лопеш
22
Де Шильо
64
Денайе
6
Марсело
15
Дюбуа
23
Мендес
10
Ауа
10
Шерки
11
Пакета
9
Экамби
10
Депай
20
Кафаро
13
Дукуре
13
Дукуре
20
Кафаро
22
Диа
9
Зенели
9
Зенели
22
Диа
23
Бериша
19
Туре
19
Туре
23
Бериша
10
Ауа
8
Какере
8
Какере
10
Ауа
22
Де Шильо
70
Корне
70
Корне
22
Де Шильо
Корне
26
Бар
26
Бар
Корне
11
Пакета
19
Слимани
19
Слимани
11
Пакета
10
Шерки
9
Кадевере
9
Кадевере
10
Шерки
Остались в запасе
Реймс
Лион
7
Дерек Кутеса
ЛВ
7
Мусса Думбия
ЛВ
28
Тибо де Смет
ЛЗ
14
Кай Сирхейс
ЦФ
15
Дарио Марешич
ЦЗ
23
Йехван Диуф
ВР
Главный тренер
Давид Гуйон
36
Бруно Гимарайнс
ЦП
20
Синали Дьоманде
ЦЗ
4
Джамел Бенламри
ЦЗ
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
Главный тренер
Руди Гарсия
Остались в запасе
7
Дерек Кутеса
ЛВ
7
Мусса Думбия
ЛВ
28
Тибо де Смет
ЛЗ
14
Кай Сирхейс
ЦФ
15
Дарио Марешич
ЦЗ
23
Йехван Диуф
ВР
Остались в запасе
36
Бруно Гимарайнс
ЦП
20
Синали Дьоманде
ЦЗ
4
Джамел Бенламри
ЦЗ
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
Главный тренер
Давид Гуйон
Главный тренер
Руди Гарсия
Статистика матча Реймс - Лион
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Реймс
Франция. Лига 2, 14 тур
Родез
- : -
07.12.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Булонь
1 : 1
26.10.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Лион
Лига Европы, 5 тур
Лион
- : -
26.11.2026
Лиллестрем
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Информация о матче
Главный судья:
Жером Бризар
Стадион:
Огюст Делоне
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