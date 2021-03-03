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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Бордо - ПСЖ
Бордо - ПСЖ: обзор матча 03 марта 2021
Бордо
03.03.2021, среда, 23:00
Франция. Лига 1, 28 тур
0 : 1
Завершен
ПСЖ
20'
П. Сарабия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бордо - ПСЖ
Желтая карточка
Р. Уден
90'
+2
88'
Желтая карточка
Л. Курзава
Замена
Д. Бриан
️️️️
Ю. Сабали
87'
87'
Замена
А. Диалло
️️️️
П. Сарабия
Замена
А. Траоре
️️️️
Ж. Мишель Сери
78'
78'
Замена
Т. Керер
️️️️
К. Дагба
74'
Замена
А. Эррера
️️️️
Ю. Дракслер
Замена
А. Бен Арфа
️️️️
Х. У-Джо
65'
Замена
Н. де Превилль
️️️️
С. Калу
65'
Желтая карточка
Я. Адли
50'
43'
Желтая карточка
Д. Перейра
40'
Желтая карточка
П. Сарабия
20'
ГОЛ! 0:1!
П. Сарабия
Пас отдал
И. Гуйе
Желтая карточка
Ж. Мишель Сери
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бордо
56
Бенуа Костиль
ВР
23
Лорис Бенито
ЛЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
17
Мешер
ЦЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
14
Жан Мишель Сери
ЦП
29
Ясин Адли
АП
10
Реми Уден
ПВ
90
Самуэль Калу
ПВ
17
Мехди Зеркан
ПВ
16
Хван У-Джо
ЦФ
Главный тренер
Жан-Луи Гассе
ПСЖ
1
Кейлор Навас
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
2
Колин Дагба
ПЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
2
Данилу Перейра
ОП
5
Идрисса Гуйе
ОП
12
Рафинья
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
9
Мауро Икарди
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Бордо
16
Гаэтан Пуссен
ВР
29
Максим Пундж
ЛЗ
22
Энок Кватен
ПЗ
28
Иссуф Сиссоко
ЦП
6
Том Лакуа
ЦП
8
Атем Бен Арфа
АП
31
Амаду Траоре
ПВ
7
Джимми Бриан
ЦФ
12
Николя де Превилль
ЦФ
ПСЖ
15
Серхио Рико
ВР
5
Митчел Баккер
ЛЗ
12
Тимоте Пембеле
ЦЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
22
Абду Диалло
ЦЗ
5
Леандро Паредес
ОП
21
Андер Эррера
ЦП
20
Эдуар Мишу
АП
7
Хави Симонс
ПВ
4-1-3-2
56
Костиль
23
Бенито
6
Косиельни
17
Мешер
20
Сабали
14
Сери
90
Калу
29
Адли
17
Зеркан
16
У-Джо
10
Уден
4-2-1-2-1
1
Навас
2
Дагба
5
Маркиньос
3
Кимпембе
3
Курзава
2
Перейра
5
Гуйе
12
Рафинья
7
Сарабия
7
Дракслер
9
Икарди
14
Сери
31
Траоре
31
Траоре
14
Сери
16
У-Джо
8
Бен Арфа
8
Бен Арфа
16
У-Джо
20
Сабали
7
Бриан
7
Бриан
20
Сабали
90
Калу
12
де Превилль
12
де Превилль
90
Калу
2
Дагба
6
Керер
6
Керер
2
Дагба
7
Сарабия
22
Диалло
22
Диалло
7
Сарабия
7
Дракслер
21
Эррера
21
Эррера
7
Дракслер
Остались в запасе
Бордо
ПСЖ
22
Энок Кватен
ПЗ
28
Иссуф Сиссоко
ЦП
6
Том Лакуа
ЦП
16
Гаэтан Пуссен
ВР
29
Максим Пундж
ЛЗ
Главный тренер
Жан-Луи Гассе
7
Хави Симонс
ПВ
20
Эдуар Мишу
АП
12
Тимоте Пембеле
ЦЗ
5
Митчел Баккер
ЛЗ
15
Серхио Рико
ВР
5
Леандро Паредес
ОП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Остались в запасе
22
Энок Кватен
ПЗ
28
Иссуф Сиссоко
ЦП
6
Том Лакуа
ЦП
16
Гаэтан Пуссен
ВР
29
Максим Пундж
ЛЗ
Остались в запасе
7
Хави Симонс
ПВ
20
Эдуар Мишу
АП
12
Тимоте Пембеле
ЦЗ
5
Митчел Баккер
ЛЗ
15
Серхио Рико
ВР
5
Леандро Паредес
ОП
Главный тренер
Жан-Луи Гассе
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Статистика матча Бордо - ПСЖ
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
ПСЖ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Информация о матче
Стадион:
Шабан Дельма
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