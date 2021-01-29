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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лион - Бордо
Лион - Бордо: обзор матча 29 января 2021
Лион
29.01.2021, пятница, 23:00
Франция. Лига 1, 22 тур
2 : 1
Завершен
Бордо
32'
К. Токо Экамби
90+2'
Л. Дюбуа
55'
С. Калу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лион - Бордо
ГОЛ! 2:1!
Л. Дюбуа
Пас отдал
М. Корне
90'
+2
84'
Желтая карточка
Т. Башич
83'
Желтая карточка
Л. Бенито
83'
Замена
М. Пундж
️️️️
Р. Уден
82'
Замена
А. Траоре
️️️️
Х. У-Джо
76'
Замена
Н. де Превилль
️️️️
С. Калу
Замена
И. Слимани
️️️️
Т. Кадевере
72'
Замена
У. Ауа
️️️️
Б. Гимарайнс
72'
Замена
Л. Пакета
️️️️
М. Какере
63'
Замена
М. Корне
️️️️
К. Токо Экамби
63'
55'
ГОЛ! 1:1!
С. Калу
Пас отдал
Р. Уден
ГОЛ! 1:0!
К. Токо Экамби
32'
Замена
С. Дьоманде
️️️️
Д. Денайе
23'
Желтая карточка
Т. Мендес
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
64
Джейсон Денайе
ЦЗ
6
Марсело
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
23
Тиаго Мендес
ОП
8
Максанс Какере
ЦП
36
Бруно Гимарайнс
ЦП
9
Тино Кадевере
ЦФ
10
Мемфис Депай
ЦФ
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Бордо
56
Бенуа Костиль
ВР
23
Лорис Бенито
ЛЗ
44
Поль Байссе
ЦЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
19
Тома Башич
ЦП
29
Ясин Адли
АП
8
Атем Бен Арфа
АП
90
Самуэль Калу
ПВ
10
Реми Уден
ПВ
16
Хван У-Джо
ЦФ
Главный тренер
Жан-Луи Гассе
Лион
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
26
Мельвен Бар
ЛЗ
4
Джамел Бенламри
ЦЗ
20
Синали Дьоманде
ЦЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
10
Уссем Ауа
ЦП
11
Лукас Пакета
АП
10
Райан Шерки
АП
19
Ислам Слимани
ЦФ
Бордо
16
Гаэтан Пуссен
ВР
29
Максим Пундж
ЛЗ
22
Энок Кватен
ПЗ
6
Том Лакуа
ЦП
31
Амаду Траоре
ПВ
7
Дилан Баква
ЦФ
9
Джош Майя
ЦФ
12
Николя де Превилль
ЦФ
7
Джимми Бриан
ЦФ
4-1-2-3
1
Лопеш
22
Де Шильо
64
Денайе
6
Марсело
15
Дюбуа
23
Мендес
8
Какере
36
Гимарайнс
9
Экамби
10
Депай
9
Кадевере
4-1-3-2
56
Костиль
20
Сабали
44
Байссе
6
Косиельни
23
Бенито
19
Башич
10
Уден
8
Бен Арфа
29
Адли
16
У-Джо
90
Калу
9
Экамби
70
Корне
70
Корне
9
Экамби
8
Какере
11
Пакета
11
Пакета
8
Какере
64
Денайе
20
Дьоманде
20
Дьоманде
64
Денайе
36
Гимарайнс
10
Ауа
10
Ауа
36
Гимарайнс
9
Кадевере
19
Слимани
19
Слимани
9
Кадевере
16
У-Джо
31
Траоре
31
Траоре
16
У-Джо
10
Уден
29
Пундж
29
Пундж
10
Уден
90
Калу
12
де Превилль
12
де Превилль
90
Калу
Остались в запасе
Лион
Бордо
4
Джамел Бенламри
ЦЗ
10
Райан Шерки
АП
26
Мельвен Бар
ЛЗ
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
Главный тренер
Руди Гарсия
7
Дилан Баква
ЦФ
6
Том Лакуа
ЦП
22
Энок Кватен
ПЗ
16
Гаэтан Пуссен
ВР
9
Джош Майя
ЦФ
7
Джимми Бриан
ЦФ
Главный тренер
Жан-Луи Гассе
Остались в запасе
4
Джамел Бенламри
ЦЗ
10
Райан Шерки
АП
26
Мельвен Бар
ЛЗ
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
Остались в запасе
7
Дилан Баква
ЦФ
6
Том Лакуа
ЦП
22
Энок Кватен
ПЗ
16
Гаэтан Пуссен
ВР
9
Джош Майя
ЦФ
7
Джимми Бриан
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Главный тренер
Жан-Луи Гассе
Статистика матча Лион - Бордо
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Лион
Лига Европы, 5 тур
Лион
- : -
26.11.2026
Лиллестрем
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Информация о матче
Главный судья:
Клеман Турпен
(Улинс)
Стадион:
Групама Стэдиум
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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