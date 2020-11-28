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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
ПСЖ - Бордо
ПСЖ - Бордо: обзор матча 28 ноября 2020
ПСЖ
28.11.2020, суббота, 23:00
Франция. Лига 1, 12 тур
2 : 2
Завершен
Бордо
27'
Неймар (П)
28'
М. Кен
10'
Т. Пембеле (АГ)
60'
Я. Адли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСЖ - Бордо
Желтая карточка
Т. Пембеле
90'
+3
Замена
М. Икарди
️️️️
Л. Паредес
85'
81'
Замена
Д. Бриан
️️️️
Д. Майя
Замена
П. Сарабия
️️️️
М. Кен
81'
Замена
А. Эррера
️️️️
М. Верратти
64'
Замена
А. Ди Мария
️️️️
Рафинья
64'
60'
ГОЛ! 2:2!
Я. Адли
Пас отдал
А. Бен Арфа
59'
Замена
Н. де Превилль
️️️️
Х. У-Джо
59'
Замена
Р. Уден
️️️️
М. Зеркан
59'
Замена
Я. Адли
️️️️
Т. Башич
46'
Замена
Л. Бенито
️️️️
Э. Кватен
ГОЛ! 2:1!
М. Кен
28'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Неймар
27'
26'
Желтая карточка
Отавио
10'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Т. Пембеле
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
15
Серхио Рико
ВР
5
Митчел Баккер
ЛЗ
12
Тимоте Пембеле
ЦЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
10
Неймар
ЛВ
5
Леандро Паредес
ОП
6
Марко Верратти
ЦП
12
Рафинья
ЦП
9
Мойзе Кен
ЦФ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Бордо
56
Бенуа Костиль
ВР
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
44
Поль Байссе
ЦЗ
22
Энок Кватен
ПЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
94
Отавио
ОП
19
Тома Башич
ЦП
8
Атем Бен Арфа
АП
17
Мехди Зеркан
ПВ
9
Джош Майя
ЦФ
16
Хван У-Джо
ЦФ
Главный тренер
Жан-Луи Гассе
ПСЖ
30
Александре Летеллье
ВР
2
Колин Дагба
ПЗ
2
Данилу Перейра
ОП
5
Идрисса Гуйе
ОП
8
Кайс Руис-Атиль
ЦП
21
Андер Эррера
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
11
Анхель Ди Мария
ПВ
9
Мауро Икарди
ЦФ
Бордо
16
Гаэтан Пуссен
ВР
23
Лорис Бенито
ЛЗ
23
Пабло
ЦЗ
29
Ясин Адли
АП
10
Реми Уден
ПВ
31
Амаду Траоре
ПВ
7
Дилан Баква
ЦФ
7
Джимми Бриан
ЦФ
12
Николя де Превилль
ЦФ
4-1-2-1-2
15
Серхио Рико
5
Баккер
12
Пембеле
3
Кимпембе
24
Флоренци
5
Паредес
6
Верратти
12
Рафинья
10
Неймар
10
Мбаппе
9
Кен
4-1-1-2-2
56
Костиль
20
Сабали
6
Косиельни
44
Байссе
22
Кватен
94
Отавио
19
Башич
17
Зеркан
8
Бен Арфа
16
У-Джо
9
Майя
6
Верратти
21
Эррера
21
Эррера
6
Верратти
9
Кен
7
Сарабия
7
Сарабия
9
Кен
12
Рафинья
11
Ди Мария
11
Ди Мария
12
Рафинья
5
Паредес
9
Икарди
9
Икарди
5
Паредес
19
Башич
29
Адли
29
Адли
19
Башич
17
Зеркан
10
Уден
10
Уден
17
Зеркан
22
Кватен
23
Бенито
23
Бенито
22
Кватен
9
Майя
7
Бриан
7
Бриан
9
Майя
16
У-Джо
12
де Превилль
12
де Превилль
16
У-Джо
Остались в запасе
ПСЖ
Бордо
2
Колин Дагба
ПЗ
8
Кайс Руис-Атиль
ЦП
30
Александре Летеллье
ВР
2
Данилу Перейра
ОП
5
Идрисса Гуйе
ОП
Главный тренер
Томас Тухель
7
Дилан Баква
ЦФ
31
Амаду Траоре
ПВ
16
Гаэтан Пуссен
ВР
23
Пабло
ЦЗ
Главный тренер
Жан-Луи Гассе
Остались в запасе
2
Колин Дагба
ПЗ
8
Кайс Руис-Атиль
ЦП
30
Александре Летеллье
ВР
2
Данилу Перейра
ОП
5
Идрисса Гуйе
ОП
Остались в запасе
7
Дилан Баква
ЦФ
31
Амаду Траоре
ПВ
16
Гаэтан Пуссен
ВР
23
Пабло
ЦЗ
Главный тренер
Томас Тухель
Главный тренер
Жан-Луи Гассе
Статистика матча ПСЖ - Бордо
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
ПСЖ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Информация о матче
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