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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Антверпен - Генк
Антверпен - Генк: обзор матча 17 апреля 2021
Антверпен
17.04.2021, суббота, 21:45
Бельгия. Про-Лига, 30 тур
3 : 2
Завершен
Генк
67'
Д. Ламкель Зе
90'
Д. Мбокани
90+2'
Д. Батубинсика
22'
П. Онуачу
64'
П. Онуачу (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Антверпен - Генк
ГОЛ! 3:2!
Д. Батубинсика
Пас отдал
О. Де Вольф
90'
+2
ГОЛ! 2:2!
Д. Мбокани
Пас отдал
Л. Рафаэлов
90'
Желтая карточка
Д. Мбокани
89'
82'
Замена
Э. Куасси
️️️️
А. Пресиадо
Замена
К. Миеси
️️️️
Д. Лукаку
71'
Замена
П. Геркенс
️️️️
Б. Верстате
70'
ГОЛ! 1:2!
Д. Ламкель Зе
67'
67'
Замена
С. Дессер
️️️️
П. Онуачу
64'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
П. Онуачу
Желтая карточка
Д. Ламкель Зе
55'
Желтая карточка
А. Сек
44'
31'
Желтая карточка
Б. Хейнен
22'
ГОЛ! 0:1!
П. Онуачу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Антверпен
1
Ортвен Де Вольф
ВР
21
Дилан Батубинсика
ЦЗ
4
Абдулайе Сек
ЦЗ
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
18
Мартин Онгла
ЦЗ
20
Аурелиу Бута
ПЗ
60
Дидье Ламкель Зе
ЛВ
94
Джордан Лукаку
ЦП
4
Биргер Верстате
ЦП
11
Лиор Рафаэлов
ЦП
70
Дьемерси Мбокани
ЦФ
Генк
26
Мартен Вандевордт
ВР
3
Херардо Артеага
ЛЗ
26
Джон Лукуми
ЦЗ
46
Карлос Куэста
ЦЗ
23
Анхело Пресиадо
ПЗ
27
Даниэль Муньос
ПЗ
10
Тео Бонгонда
ЦП
8
Брайан Хейнен
ЦП
17
Патрик Грошовски
ЦП
42
Кристиан Торстведт
АП
30
Пол Онуачу
ЦФ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Антверпен
1
Жан Бутез
ВР
18
Питер Геркенс
ЦП
23
Кодзи Миеси
ЦП
24
Алексис Де Сар
ЦП
34
Франк Бойя
ЦП
14
Нилл де Паув
ЦП
77
Бруни Нсимба
ПВ
Генк
1
Тоби Лейсен
ВР
25
Джей-Ди Гесенс
ЦП
8
Эбуэ Куасси
ЦП
24
Бастьен Тома
ЦП
11
Люка Ойен
АП
39
Sekou Diawara
ЦФ
9
Сирьель Дессер
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Де Вольф
4
Сек
2
Де Лат
18
Онгла
21
Батубинсика
20
Бута
94
Лукаку
4
Верстате
11
Рафаэлов
60
Ламкель Зе
70
Мбокани
3-2-3-1-1
26
Вандевордт
23
Пресиадо
26
Лукуми
46
Куэста
27
Муньос
3
Артеага
10
Бонгонда
8
Хейнен
17
Грошовски
42
Торстведт
30
Онуачу
4
Верстате
18
Геркенс
18
Геркенс
4
Верстате
94
Лукаку
23
Миеси
23
Миеси
94
Лукаку
23
Пресиадо
8
Куасси
8
Куасси
23
Пресиадо
30
Онуачу
9
Дессер
9
Дессер
30
Онуачу
Остались в запасе
Антверпен
Генк
1
Жан Бутез
ВР
24
Алексис Де Сар
ЦП
77
Бруни Нсимба
ПВ
34
Франк Бойя
ЦП
14
Нилл де Паув
ЦП
39
Sekou Diawara
ЦФ
11
Люка Ойен
АП
25
Джей-Ди Гесенс
ЦП
1
Тоби Лейсен
ВР
24
Бастьен Тома
ЦП
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Остались в запасе
1
Жан Бутез
ВР
24
Алексис Де Сар
ЦП
77
Бруни Нсимба
ПВ
34
Франк Бойя
ЦП
14
Нилл де Паув
ЦП
Остались в запасе
39
Sekou Diawara
ЦФ
11
Люка Ойен
АП
25
Джей-Ди Гесенс
ЦП
1
Тоби Лейсен
ВР
24
Бастьен Тома
ЦП
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Статистика матча Антверпен - Генк
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Антверпен
- : -
29.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Зюлте-Варегем
2 : 2
21.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Антверпен
2 : 2
07.11.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Вестерло
5 : 1
11.10.2026
Антверпен
Генк
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Сент-Труйден
- : -
29.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Генк
3 : 0
21.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Информация о матче
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