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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Мехелен - Зюлте-Варегем
Мехелен - Зюлте-Варегем: обзор матча 10 апреля 2021
Мехелен
10.04.2021, суббота, 19:30
Бельгия. Про-Лига, 29 тур
4 : 2
Завершен
Зюлте-Варегем
30'
Н. Сторм
33'
Н. Сторм
66'
Ф. Дрейф
80'
I. De Camargo
64'
Д. Бруно
78'
Д. Бруно
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мехелен - Зюлте-Варегем
Желтая карточка
И. Каборе
90'
+2
90'
+2
Пенальти не реализован!
Д. Бруно
Замена
И. Каборе
️️️️
С. Уолш
90'
Замена
М. Швед
️️️️
Н. Сторм
90'
Замена
O. Kaya
️️️️
S. Defour
83'
ГОЛ! 4:2!
I. De Camargo
80'
78'
ГОЛ! 3:2!
Д. Бруно
74'
Замена
P. Armenakas
️️️️
Э. Плетинкс
Желтая карточка
L. Bijker
72'
Замена
А. Вранкс
️️️️
К. Мрабти
68'
Замена
I. De Camargo
️️️️
Ф. Дрейф
67'
ГОЛ! 3:1!
Ф. Дрейф
66'
64'
ГОЛ! 2:1!
Д. Бруно
Пас отдал
I. Seck
Желтая карточка
Ф. Дрейф
44'
39'
Замена
Т. Хоры
️️️️
N. Kenourgios
ГОЛ! 2:0!
Н. Сторм
33'
ГОЛ! 1:0!
Н. Сторм
Пас отдал
К. Мрабти
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мехелен
14
Сэнди Уолш
ЦЗ
23
Thibault Peyre
ЦЗ
30
Jordi Vanlerberghe
ЦЗ
16
Lucas Bijker
ЦЗ
17
Роб Скофс
ЦП
28
Керим Мрабти
ЦП
11
Жоффри Хайреманс
ЦП
16
Steven Defour
ЦФ
15
Yannick Thoelen
ЦФ
10
Никола Сторм
ЦФ
9
Ферди Дрейф
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Вандербист
Зюлте-Варегем
69
Луи Бостин
ВР
25
Кэмерон Хамфрис
ЦЗ
28
Эвуд Плетинкс
ЦЗ
28
Лоран Де Бок
ЦЗ
45
Olivier Deschacht
ЦЗ
21
Ibrahima Seck
ЦП
6
Omar Govea
ЦП
3
Nikolaos Kenourgios
ЦФ
9
Йелле Фоссен
ЦФ
9
Джанни Бруно
ЦФ
91
Жан-Люк Домпе
ЦФ
Главный тренер
Франки Дюри
Мехелен
1
GaÃ«tan Coucke
ВР
4
Симен Вут
ЦЗ
8
Sheldon Bateau
ЦЗ
12
Исса Каборе
ЦЗ
8
Onur Kaya
ЦП
40
Астер Вранкс
ЦП
9
Марьян Швед
ПВ
21
Victor Wernersson
ЦФ
10
Igor De Camargo
ЦФ
Зюлте-Варегем
1
Сэмми Боссут
ВР
19
Шейк Тиам
ЦЗ
29
Mathieu De Smet
ЦП
23
Panagiotis Armenakas
ЦФ
6
Jannes Van Hecke
ЦФ
25
Антуан Колассен
ЦФ
25
Томаш Хоры
ЦФ
4-3-4
14
Уолш
30
16
23
17
Скофс
28
Мрабти
11
Хайреманс
16
9
Дрейф
10
Сторм
15
4-2-4
69
Бостин
28
Плетинкс
28
Де Бок
45
25
Хамфрис
21
6
91
Домпе
9
Бруно
9
Фоссен
3
10
Сторм
9
Швед
9
Швед
10
Сторм
14
Уолш
12
Каборе
12
Каборе
14
Уолш
16
8
8
16
28
Мрабти
40
Вранкс
40
Вранкс
28
Мрабти
9
Дрейф
10
10
9
Дрейф
28
Плетинкс
23
23
28
Плетинкс
3
25
Хоры
25
Хоры
3
Остались в запасе
Мехелен
Зюлте-Варегем
21
Victor Wernersson
ЦФ
4
Симен Вут
ЦЗ
1
GaÃ«tan Coucke
ВР
8
Sheldon Bateau
ЦЗ
Главный тренер
Фредерик Вандербист
6
Jannes Van Hecke
ЦФ
25
Антуан Колассен
ЦФ
19
Шейк Тиам
ЦЗ
1
Сэмми Боссут
ВР
29
Mathieu De Smet
ЦП
Главный тренер
Франки Дюри
Остались в запасе
21
Victor Wernersson
ЦФ
4
Симен Вут
ЦЗ
1
GaÃ«tan Coucke
ВР
8
Sheldon Bateau
ЦЗ
Остались в запасе
6
Jannes Van Hecke
ЦФ
25
Антуан Колассен
ЦФ
19
Шейк Тиам
ЦЗ
1
Сэмми Боссут
ВР
29
Mathieu De Smet
ЦП
Главный тренер
Фредерик Вандербист
Главный тренер
Франки Дюри
Статистика матча Мехелен - Зюлте-Варегем
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Серкль Брюгге
- : -
28.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Оуд-Хеверли
2 : 0
07.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Кортрейк
1 : 3
04.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Мехелен
4 : 3
11.10.2026
Сент-Труйден
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Ломмел
- : -
28.11.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Зюлте-Варегем
2 : 2
21.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Сент-Труйден
4 : 1
08.11.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
РААЛ Ла-Лувьер
3 : 0
24.10.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Зюлте-Варегем
0 : 2
10.10.2026
Гент
Информация о матче
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2024.07.12 13:34
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2024.07.06 19:02
2
«Рубин» год назад отказался отдавать Игнатьева в аренду в «Зюлте-Варегем» с выкупом за 3-4 миллиона
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