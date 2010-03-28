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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лилль - Монпелье
Лилль - Монпелье: обзор матча 28 марта 2010
Лилль
28.03.2010, воскресенье, 23:00
Франция. Лига 1, 30 тур
4 : 1
Завершен
Монпелье
18'
Жервиньо
54'
Й. Кабай (П)
58'
П. Фро
79'
Л. Туре
47'
С. Камара
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лилль - Монпелье
Желтая карточка
С. Женешам
Замена
С. Дюмон
️️️️
Ф. Бальмон
Замена
М. Бенхамида
️️️️
Г. Бокали
Замена
Л. Обраньяк
️️️️
Жервиньо
ГОЛ! 4:1!
Л. Туре
Пас отдал
Э. Азар
Замена
Л. Туре
️️️️
П. Фро
Замена
Б. Койта
️️️️
С. Камара
Желтая карточка
Р. Пито
Желтая карточка
Ф. Бальмон
Замена
К. Аит-Фана
️️️️
Ж. Марво
ГОЛ! 3:1!
П. Фро
Пас отдал
Э. Азар
Желтая карточка
В. Уго Монтаньо
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Й. Кабай
ГОЛ! 1:1!
С. Камара
Желтая карточка
Т. Коста
Желтая карточка
М. Янга-Мбива
Желтая карточка
Ф. Берья
ГОЛ! 1:0!
Жервиньо
Пас отдал
Э. Азар
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лилль
1
Микаэль Ландро
ВР
18
Франк Берья
ЛЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
15
Флоран Бальмон
ПЗ
29
Йоан Кабай
ЛП
27
Жервиньо
ЛВ
24
Рио Мавуба
(К)
ЦП
27
Орельен Шеджу
ЦП
10
Эден Азар
ПП
11
Пьер-Ален Фро
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Монпелье
16
Жоффрей Журдрен
ВР
2
Гарри Бокали
ЛЗ
4
Абделхамид Эль-Каутари
ЦЗ
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
6
Жорис Марво
ПЗ
14
Ромейн Пито
(К)
ЛП
19
Сирил Женешам
ЦП
8
Тино Коста
ЦП
20
Юнес Бельханда
ПП
19
Сулейман Камара
ЦФ
31
Виктор Уго Монтаньо
ЦФ
Лилль
16
Людовик Бутель
ВР
19
Эмерсон
ЛЗ
25
Джерри Вандам
ПЗ
7
Людовик Обраньяк
ЦП
6
Стефан Дюмон
ЦП
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
39
Ларсен Туре
ЦФ
Монпелье
1
Йоханн Каррассо
ВР
14
Мурад Бенхамида
ЦЗ
20
Жоффрей Дернес
ЛП
27
Грегори Лякомб
ЛВ
23
Жамель Саихи
ЦП
18
Карим Аит-Фана
ЦФ
55
Бенгали-Фоде Койта
ЦФ
4-4-1-1
1
Ландро
18
Берья
26
Дебюши
23
Рами
15
Бальмон
29
Кабай
24
Мавуба
27
Шеджу
10
Азар
27
Жервиньо
11
Фро
4-4-2
16
Журдрен
6
Марво
4
Эль-Каутари
2
Янга-Мбива
2
Бокали
20
Бельханда
19
Женешам
8
Коста
14
Пито
31
Монтаньо
19
Камара
27
Жервиньо
7
Обраньяк
7
Обраньяк
27
Жервиньо
15
Бальмон
6
Дюмон
6
Дюмон
15
Бальмон
11
Фро
39
Туре
39
Туре
11
Фро
2
Бокали
14
Бенхамида
14
Бенхамида
2
Бокали
6
Марво
18
Аит-Фана
18
Аит-Фана
6
Марво
19
Камара
55
Койта
55
Койта
19
Камара
Остались в запасе
Лилль
Монпелье
16
Людовик Бутель
ВР
19
Эмерсон
ЛЗ
25
Джерри Вандам
ПЗ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
1
Йоханн Каррассо
ВР
20
Жоффрей Дернес
ЛП
23
Жамель Саихи
ЦП
27
Грегори Лякомб
ЛВ
Остались в запасе
16
Людовик Бутель
ВР
19
Эмерсон
ЛЗ
25
Джерри Вандам
ПЗ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Остались в запасе
1
Йоханн Каррассо
ВР
20
Жоффрей Дернес
ЛП
23
Жамель Саихи
ЦП
27
Грегори Лякомб
ЛВ
Главный тренер
Руди Гарсия
Статистика матча Лилль - Монпелье
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Лилль
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Монпелье
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
- : -
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 8 тур
Монпелье
2 : 0
09.10.2026
Гренобль
Информация о матче
Главный судья:
Клеман Турпен
(Улинс)
Стадион:
Лилль-Метрополь
Где смотреть матч:
"Спорт-Плюс" 22:55 (прямая)
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