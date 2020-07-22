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Расписание матчей
МЛС 2026
Монреаль - Ди Си Юнайтед
Монреаль - Ди Си Юнайтед: обзор матча 22 июля 2020
Монреаль
22.07.2020, среда, 05:30
США. МЛС, Общий этап
1 : 0
Завершен
Ди Си Юнайтед
31'
S. TaÃ¯der
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монреаль - Ди Си Юнайтед
Желтая карточка
A. Jackson-Hamel
90'
+4
90'
+2
Желтая карточка
F. Higuaín
Желтая карточка
Р. Киото
90'
+1
Замена
A. Jackson-Hamel
️️️️
Р. Киото
90'
+1
Замена
S. Shome
️️️️
Z. Brault Guillard
86'
83'
Замена
Г. Йоу
️️️️
U. Segura
83'
Замена
O. Fisher
️️️️
Х. Морено
70'
Замена
О. Камара
️️️️
Y. Asad
70'
Замена
F. Higuaín
️️️️
C. Odoi-Atsem
Замена
O. Okwonkwo
️️️️
М. Уррути
69'
52'
Замена
К. Паредес
️️️️
Ю. Грессель
Желтая карточка
М. Уррути
42'
35'
Желтая карточка
F. Martins
ГОЛ! 1:0!
S. TaÃ¯der
Пас отдал
B. Krkić
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монреаль
25
Клемент Диоп
ВР
4
Луис Бинкс
ЦЗ
16
Rod Fanni
ЦЗ
2
Виктор Ваньяма
ЦП
2
Zachary Brault Guillard
ЦП
6
Самуэль Пьетт
ЦП
8
Saphir TaÃ¯der
ЦП
26
Jorge Luis Corrales
ЦП
9
Bojan Krkić
ЦФ
37
Максимилиано Уррути
ЦФ
9
Ромель Киото
ЦФ
Главный тренер
Тьерри Анри
Ди Си Юнайтед
24
Bill Hamid
ВР
13
Frederic Brillant
ЦЗ
3
Chris Odoi-Atsem
ЦЗ
15
Стив Бирнбаум
ЦЗ
5
Жозеф Мора
ЦЗ
6
Расселл Канус
ЦЗ
27
Yamil Asad
ЦП
8
Felipe Martins
ЦП
24
Юлиан Грессель
ЦП
8
Хуниор Морено
ЦП
30
Ulises Segura
ЦФ
Главный тренер
Бен Ольсен
Монреаль
24
Evan Bush
ВР
2
Жоэл Ватерман
ЦЗ
12
Karifa Yao
ЦЗ
22
Юкка Райтала
ЦЗ
26
Ласси Лаппалайнен
ЦП
26
Shamit Shome
ЦП
66
Мэтью Шоньер
ЦП
14
Амар Сейдич
ЦП
25
Emanuel Maciel
ЦФ
27
Clement Bayiha
ЦФ
17
Orji Okwonkwo
ЦФ
11
Anthony Jackson-Hamel
ЦФ
Ди Си Юнайтед
36
Earl Edwards Jr.
ВР
2
Донован Пинес
ЦЗ
91
Oniel Fisher
ЦЗ
30
Кевин Паредес
ЛП
44
Мозес Найман
ОП
2
Federico Higuaín
ЦФ
1
Chris Seitz
ЦФ
7
Гриффин Йоу
ЦФ
9
Эрик Сорга
ЦФ
24
Emmanuel Boateng
ЦФ
9
Ола Камара
ЦФ
2-5-3
25
Диоп
4
Бинкс
16
2
6
Пьетт
8
26
2
Ваньяма
9
Киото
37
Уррути
9
3-2-4-1
24
15
Бирнбаум
5
Мора
6
Канус
13
3
8
24
Грессель
8
Морено
27
30
2
26
26
2
37
Уррути
17
17
37
Уррути
9
Киото
11
11
9
Киото
3
2
2
3
24
Грессель
30
Паредес
30
Паредес
24
Грессель
8
Морено
91
91
8
Морено
30
7
Йоу
7
Йоу
30
27
9
Камара
9
Камара
27
Остались в запасе
Монреаль
Ди Си Юнайтед
26
Ласси Лаппалайнен
ЦП
25
Emanuel Maciel
ЦФ
2
Жоэл Ватерман
ЦЗ
27
Clement Bayiha
ЦФ
24
Evan Bush
ВР
12
Karifa Yao
ЦЗ
22
Юкка Райтала
ЦЗ
66
Мэтью Шоньер
ЦП
14
Амар Сейдич
ЦП
Главный тренер
Тьерри Анри
2
Донован Пинес
ЦЗ
44
Мозес Найман
ОП
1
Chris Seitz
ЦФ
36
Earl Edwards Jr.
ВР
9
Эрик Сорга
ЦФ
24
Emmanuel Boateng
ЦФ
Главный тренер
Бен Ольсен
Остались в запасе
26
Ласси Лаппалайнен
ЦП
25
Emanuel Maciel
ЦФ
2
Жоэл Ватерман
ЦЗ
27
Clement Bayiha
ЦФ
24
Evan Bush
ВР
12
Karifa Yao
ЦЗ
22
Юкка Райтала
ЦЗ
66
Мэтью Шоньер
ЦП
14
Амар Сейдич
ЦП
Остались в запасе
2
Донован Пинес
ЦЗ
44
Мозес Найман
ОП
1
Chris Seitz
ЦФ
36
Earl Edwards Jr.
ВР
9
Эрик Сорга
ЦФ
24
Emmanuel Boateng
ЦФ
Главный тренер
Тьерри Анри
Главный тренер
Бен Ольсен
Статистика матча Монреаль - Ди Си Юнайтед
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Монреаль
США. МЛС, 35 тур
Монреаль
0 : 2
08.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Шарлотт
4 : 0
29.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 32 тур
Монреаль
0 : 2
24.10.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 31 тур
Сиэтл
1 : 1
18.10.2026
Монреаль
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Торонто
2 : 1
29.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 2
25.10.2026
Цинциннати
США. МЛС, 24 тур
Цинциннати
2 : 1
22.10.2026
Ди Си Юнайтед
Информация о матче
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