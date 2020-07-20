Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
МЛС 2026
Интер Майами - Нью-Йорк Сити
Интер Майами - Нью-Йорк Сити: обзор матча 20 июля 2020
Интер Майами
20.07.2020, понедельник, 16:00
США. МЛС, Общий этап
0 : 1
Завершен
Нью-Йорк Сити
64'
И. Тажури
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер Майами - Нью-Йорк Сити
Вторая желтая
J. Agudelo
90'
79'
Замена
Г. Маккей-Стивен
️️️️
И. Тажури
79'
Замена
М. Моралес
️️️️
А. Митрица
Замена
А. Пауэлл
️️️️
Д. Неалис
79'
Замена
J. Chapman
️️️️
В. Ульоа
79'
Замена
Х. Карранца
️️️️
М. Пеллегрини
68'
Замена
L. Nguyen
️️️️
В. Трапп
68'
Замена
Б. Свит
️️️️
M. Ambrose
68'
67'
Замена
К. Паркс
️️️️
Х. Медина
64'
ГОЛ! 0:1!
И. Тажури
Пас отдал
А. Митрица
45'
+3
Желтая карточка
A. Tinnerholm
Желтая карточка
Х. Николас Фигаль
41'
39'
Желтая карточка
М. Шано
23'
Желтая карточка
Д. Сэндс
Желтая карточка
J. Agudelo
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер Майами
31
Luis Robles
ВР
4
Хорхе Николас Фигаль
ЦЗ
29
Róman Torres
ЦЗ
33
Mikey Ambrose
ЦЗ
12
Дилан Неалис
ПЗ
20
Вил Трапп
ЦП
13
Виктор Ульоа
ЦП
90
Льюис Морган
ЦП
7
Родолфо Писарро
ЦФ
11
Матиас Пеллегрини
ЦФ
0
J. Agudelo
ЦФ
Главный тренер
Диего Алонсо
Нью-Йорк Сити
1
Шон Джонсон
ВР
25
Максим Шано
ЦЗ
6
Джеймс Сэндс
ЦЗ
18
Александр Калленс
ЦЗ
3
Anton Tinnerholm
ЦЗ
22
Рональд Матаррита
ЦЗ
4
Александер Ринг
ЦП
28
Хесус Медина
ЦП
28
Александру Митрица
ЦП
18
Исмаэль Тажури
ЦФ
11
Валентин Кастелланос
ЦФ
Главный тренер
Ронни Дейла
Интер Майами
12
Дрейк Каллендер
ВР
77
Джон МакКартни
ВР
20
A.J. DeLaGarza
ЦЗ
2
Алвас Пауэлл
ПАЗ
20
Брек Ши
ЦП
44
Бен Свит
ЦП
14
Jay Chapman
ЦП
24
Lee Nguyen
ЦП
9
Хулиан Карранца
ЦФ
25
Grant Lillard
ЦФ
0
L. Argudo
ЦФ
17
Jerome Kiesewetter
ЦФ
Нью-Йорк Сити
25
Себастьен Ибеага
ЦЗ
29
Джо Скалли
ЦЗ
24
Тайвон Грэй
ПЗ
5
Николас Асеведо
ОП
4
Гудмундур Тораринссон
ЦП
55
Китон Паркс
ЦП
11
Гэри Маккей-Стивен
ЦП
10
Максимильяно Моралес
ЦП
13
Luis Barraza
ЦФ
15
Tony Rocha
ЦФ
14
Juan Torres
ЦФ
15
Justin Haak
ЦФ
4-3-3
31
4
Фигаль
29
33
12
Неалис
20
Трапп
13
Ульоа
90
Морган
0
11
Пеллегрини
7
Писарро
3-2-3-2
1
Джонсон
18
Калленс
3
22
Матаррита
25
Шано
6
Сэндс
4
Ринг
28
Медина
28
Митрица
11
Кастелланос
18
Тажури
11
Пеллегрини
9
Карранца
9
Карранца
11
Пеллегрини
12
Неалис
2
Пауэлл
2
Пауэлл
12
Неалис
33
44
Свит
44
Свит
33
13
Ульоа
14
14
13
Ульоа
20
Трапп
24
24
20
Трапп
28
Медина
55
Паркс
55
Паркс
28
Медина
18
Тажури
11
Маккей-Стивен
11
Маккей-Стивен
18
Тажури
28
Митрица
10
Моралес
10
Моралес
28
Митрица
Остались в запасе
Интер Майами
Нью-Йорк Сити
12
Дрейк Каллендер
ВР
25
Grant Lillard
ЦФ
20
Брек Ши
ЦП
0
L. Argudo
ЦФ
17
Jerome Kiesewetter
ЦФ
77
Джон МакКартни
ВР
20
A.J. DeLaGarza
ЦЗ
Главный тренер
Диего Алонсо
13
Luis Barraza
ЦФ
24
Тайвон Грэй
ПЗ
15
Tony Rocha
ЦФ
4
Гудмундур Тораринссон
ЦП
14
Juan Torres
ЦФ
5
Николас Асеведо
ОП
15
Justin Haak
ЦФ
25
Себастьен Ибеага
ЦЗ
29
Джо Скалли
ЦЗ
Главный тренер
Ронни Дейла
Остались в запасе
12
Дрейк Каллендер
ВР
25
Grant Lillard
ЦФ
20
Брек Ши
ЦП
0
L. Argudo
ЦФ
17
Jerome Kiesewetter
ЦФ
77
Джон МакКартни
ВР
20
A.J. DeLaGarza
ЦЗ
Остались в запасе
13
Luis Barraza
ЦФ
24
Тайвон Грэй
ПЗ
15
Tony Rocha
ЦФ
4
Гудмундур Тораринссон
ЦП
14
Juan Torres
ЦФ
5
Николас Асеведо
ОП
15
Justin Haak
ЦФ
25
Себастьен Ибеага
ЦЗ
29
Джо Скалли
ЦЗ
Главный тренер
Диего Алонсо
Главный тренер
Ронни Дейла
Статистика матча Интер Майами - Нью-Йорк Сити
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Коламбус
- : -
28.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
0 : 3
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 35 тур
Интер Майами
3 : 3
08.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 34 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 2
02.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 33 тур
Интер Майами
2 : 2
29.10.2026
Цинциннати
США. МЛС, 32 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 0
25.10.2026
Интер Майами
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
Информация о матче
Стадион:
Чейз Стэдиум
Новости команд
Все
Интер Майами
Нью-Йорк Сити
Судья объяснил, почему не удалил Месси за бросок мяча в лицо сопернику
16:29
2
Игрок, которому Месси швырнул мяч в лицо, прокомментировал скандальный эпизод
Вчера, 16:03
5
Месси швырнул мяч в лицо сопернику
Вчера, 09:36
9
МЛС. «Интер Майами» Месси проиграл в плей-офф (0:3)
Вчера, 09:32
Месси, Роналду и Мбаппе призвали свергнуть президента ФИФА
20 ноября
6
Судья объяснил, почему не удалил Месси за бросок мяча в лицо сопернику
16:29
2
Игрок, которому Месси швырнул мяч в лицо, прокомментировал скандальный эпизод
Вчера, 16:03
5
Месси швырнул мяч в лицо сопернику
Вчера, 09:36
9
МЛС. «Интер Майами» Месси проиграл в плей-офф (0:3)
Вчера, 09:32
Месси, Роналду и Мбаппе призвали свергнуть президента ФИФА
20 ноября
6
МЛС. Клуб Миранчука не попал в плей-офф, Месси остался без голевых действий во 2-й игре подряд
29 октября
1
Клуб с россиянином первым лишился шансов на плей-офф МЛС, Месси отметился ассистом
15 октября
МЛС. «Интер Майами» победил «Нью-Йорк Сити», Месси обошел Пеле по голам со штрафных
23 марта
2
МЛС. Дубль и передача Месси помогли «Интер Майами» разгромить «Нью-Йорк Сити»
2025.09.25 07:51
Прогноз на точный счeт матча «Нью-Йорк Сити» – «Атланта Юнайтед»: МЛС, 13 июня 2025 года
2025.06.12 11:08
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+