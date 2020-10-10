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Расписание матчей
Лига наций
Испания - Швейцария
Испания - Швейцария: обзор матча 10 октября 2020
Испания
10.10.2020, суббота, 21:45
Лига наций, группа A4, 3 тур
1 : 0
Завершен
Швейцария
14'
М. Оярсабаль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Испания - Швейцария
Замена
Родри
️️️️
Ф. Торрес
88'
86'
Замена
М. Гавранович
️️️️
С. Видмер
86'
Замена
️️️️
Р. Фройлер
81'
Замена
С. Цубер
️️️️
Л. Бенито
75'
Желтая карточка
Р. Фройлер
Замена
Ж. Морено
️️️️
М. Оярсабаль
73'
Желтая карточка
М. Мерино
64'
60'
Замена
Р. Варгас
️️️️
Д. Соу
60'
Замена
Д. Шакири
️️️️
А. Мехмеди
Замена
С. Каналес
️️️️
Д. Ольмо
57'
Замена
А. Траоре
️️️️
А. Фати
57'
30'
Желтая карточка
Ф. Шер
ГОЛ! 1:0!
М. Оярсабаль
Пас отдал
М. Мерино
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Испания
1
Давид Де Хеа
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
4
Пау Торрес
ЦЗ
15
Серхио Рамос
ЦЗ
22
Хесус Навас
ПЗ
21
Микель Оярсабаль
ЛВ
25
Ансу Фати
ЛВ
5
Серхио Бускетс
ОП
6
Микель Мерино
ЦП
10
Дани Ольмо
АП
7
Ферран Торрес
ПВ
Главный тренер
Луис Энрике
Швейцария
1
Янн Зоммер
ВР
17
Лорис Бенито
ЛЗ
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
4
Нико Эльведи
ЦЗ
22
Фабиан Шер
ЦЗ
3
Силвэн Видмер
ПЗ
10
Гранит Джака
ОП
8
Ремо Фройлер
ЦП
15
Джибриль Соу
ЦП
18
Адмир Мехмеди
ЦФ
9
Харис Сеферович
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
Испания
13
Кепа
ВР
23
Унаи Симон
ВР
14
Серхио Регилон
ЛЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
4
Эрик Гарсия
ЦЗ
16
Родри
ОП
10
Серджи Роберто
ЦП
8
Даниэль Себальос
ЦП
10
Серхио Каналес
АП
20
Адама Траоре
ПВ
9
Родриго
ЦФ
9
Жерар Морено
ЦФ
Швейцария
21
Йонас Омлин
ВР
12
Ивон Мвого
ВР
26
Жордан Лотомба
ЛЗ
6
Бесир Омераджич
ЦЗ
18
Эрай Джемерт
ЦЗ
14
Стивен Цубер
ЛП
17
Рубен Варгас
ЛВ
16
Желсон Фернандес
ЦП
16
Кристиан Фасснахт
ПП
23
Джердан Шакири
ПВ
19
Седрик Иттен
ЦФ
19
Марио Гавранович
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Де Хеа
14
Гайя
4
Торрес
15
Рамос
22
Навас
5
Бускетс
6
Мерино
25
Фати
10
Ольмо
7
Торрес
21
Оярсабаль
3-3-2-2
1
Зоммер
17
Бенито
4
Эльведи
22
Шер
3
Видмер
10
Джака
13
Родригес
8
Фройлер
15
Соу
9
Сеферович
18
Мехмеди
7
Торрес
16
Родри
16
Родри
7
Торрес
10
Ольмо
10
Каналес
10
Каналес
10
Ольмо
25
Фати
20
Траоре
20
Траоре
25
Фати
21
Оярсабаль
9
Морено
9
Морено
21
Оярсабаль
15
Соу
17
Варгас
17
Варгас
15
Соу
17
Бенито
14
Цубер
14
Цубер
17
Бенито
18
Мехмеди
23
Шакири
23
Шакири
18
Мехмеди
3
Видмер
19
Гавранович
19
Гавранович
3
Видмер
Остались в запасе
Испания
Швейцария
10
Серджи Роберто
ЦП
13
Кепа
ВР
23
Унаи Симон
ВР
14
Серхио Регилон
ЛЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
4
Эрик Гарсия
ЦЗ
8
Даниэль Себальос
ЦП
9
Родриго
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
16
Кристиан Фасснахт
ПП
26
Жордан Лотомба
ЛЗ
21
Йонас Омлин
ВР
12
Ивон Мвого
ВР
6
Бесир Омераджич
ЦЗ
18
Эрай Джемерт
ЦЗ
16
Желсон Фернандес
ЦП
19
Седрик Иттен
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
Остались в запасе
10
Серджи Роберто
ЦП
13
Кепа
ВР
23
Унаи Симон
ВР
14
Серхио Регилон
ЛЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
4
Эрик Гарсия
ЦЗ
8
Даниэль Себальос
ЦП
9
Родриго
ЦФ
Остались в запасе
16
Кристиан Фасснахт
ПП
26
Жордан Лотомба
ЛЗ
21
Йонас Омлин
ВР
12
Ивон Мвого
ВР
6
Бесир Омераджич
ЦЗ
18
Эрай Джемерт
ЦЗ
16
Желсон Фернандес
ЦП
19
Седрик Иттен
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Владимир Петкович
Статистика матча Испания - Швейцария
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Испания
Лига наций, 6 тур
Испания
2 : 3
15.11.2026
Англия
Лига наций, 5 тур
Чехия
0 : 2
12.11.2026
Испания
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Испания
3 : 1
03.10.2026
Чехия
Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
Хорватия
Швейцария
Лига наций, 6 тур
Швейцария
4 : 0
16.11.2026
Шотландия
Лига наций, 5 тур
Словения
0 : 0
13.11.2026
Швейцария
Лига наций, 4 тур
Швейцария
3 : 0
06.10.2026
Северная Македония
Лига наций, 3 тур
Швейцария
2 : 1
03.10.2026
Словения
Лига наций, 2 тур
Шотландия
0 : 3
29.09.2026
Швейцария
Информация о матче
Главный судья:
Али Палабыйык
(Анкара)
Стадион:
Альфредо ди Стефано
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