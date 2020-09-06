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Расписание матчей
Лига наций
Швейцария - Германия
Швейцария - Германия: обзор матча 06 сентября 2020
Швейцария
06.09.2020, воскресенье, 21:45
Лига наций, группа A4, 2 тур
1 : 1
Завершен
Германия
58'
С. Видмер
14'
И. Гюндоган
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Швейцария - Германия
90'
+3
Желтая карточка
Ю. Дракслер
Замена
М. Эбишер
️️️️
Д. Соу
80'
78'
Замена
Э. Джан
️️️️
Р. Госенс
Замена
Р. Варгас
️️️️
Б. Эмболо
72'
Замена
С. Цубер
️️️️
Р. Родригес
64'
62'
Замена
Д. Та
️️️️
Н. Зюле
ГОЛ! 1:1!
С. Видмер
Пас отдал
Б. Эмболо
58'
Желтая карточка
Р. Штеффен
49'
46'
Замена
Ю. Брандт
️️️️
Л. Сане
30'
Желтая карточка
Н. Зюле
14'
ГОЛ! 0:1!
И. Гюндоган
Пас отдал
М. Гинтер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Швейцария
1
Янн Зоммер
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
17
Лорис Бенито
ЛЗ
5
Мануэль Аканджи
ЦЗ
4
Нико Эльведи
ЦЗ
3
Силвэн Видмер
ПЗ
10
Гранит Джака
ОП
15
Джибриль Соу
ЦП
11
Ренато Штеффен
ПВ
9
Харис Сеферович
ЦФ
7
Брель Эмболо
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
Германия
12
Бернд Лено
ВР
21
Робин Госенс
ЛЗ
15
Никлас Зюле
ЦЗ
4
Маттиас Гинтер
ЦЗ
2
Антонио Рюдигер
ЦЗ
15
Тило Керер
ЦЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
21
Илкай Гюндоган
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
19
Лерой Сане
ПВ
11
Тимо Вернер
ЦФ
Главный тренер
Йоахим Лев
Швейцария
21
Йонас Омлин
ВР
12
Ивон Мвого
ВР
6
Бесир Омераджич
ЦЗ
6
Михаэль Ланг
ПЗ
14
Стивен Цубер
ЛП
17
Рубен Варгас
ЛВ
20
Михел Эбишер
ЦП
8
Симон Сом
ЦП
16
Кристиан Фасснахт
ПП
19
Марио Гавранович
ЦФ
17
Албиан Айети
ЦФ
Германия
12
Кевин Трапп
ВР
1
Оливер Бауманн
ВР
4
Джонатан Та
ЦЗ
3
Робин Кох
ЦЗ
23
Эмре Джан
ОП
17
Флориан Нойхаус
ЦП
20
Суат Сердар
ЦП
14
Юлиан Брандт
АП
11
Лука Вальдшмидт
ЦФ
3-3-1-1-2
1
Зоммер
13
Родригес
5
Аканджи
4
Эльведи
17
Бенито
10
Джака
3
Видмер
15
Соу
11
Штеффен
7
Эмболо
9
Сеферович
3-2-2-2-1
12
Лено
4
Гинтер
2
Рюдигер
15
Керер
15
Зюле
21
Госенс
21
Гюндоган
8
Кроос
19
Сане
7
Дракслер
11
Вернер
7
Эмболо
17
Варгас
17
Варгас
7
Эмболо
13
Родригес
14
Цубер
14
Цубер
13
Родригес
15
Соу
20
Эбишер
20
Эбишер
15
Соу
15
Зюле
4
Та
4
Та
15
Зюле
21
Госенс
23
Джан
23
Джан
21
Госенс
19
Сане
14
Брандт
14
Брандт
19
Сане
Остались в запасе
Швейцария
Германия
6
Михаэль Ланг
ПЗ
16
Кристиан Фасснахт
ПП
21
Йонас Омлин
ВР
12
Ивон Мвого
ВР
6
Бесир Омераджич
ЦЗ
8
Симон Сом
ЦП
19
Марио Гавранович
ЦФ
17
Албиан Айети
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
12
Кевин Трапп
ВР
1
Оливер Бауманн
ВР
3
Робин Кох
ЦЗ
17
Флориан Нойхаус
ЦП
20
Суат Сердар
ЦП
11
Лука Вальдшмидт
ЦФ
Главный тренер
Йоахим Лев
Остались в запасе
6
Михаэль Ланг
ПЗ
16
Кристиан Фасснахт
ПП
21
Йонас Омлин
ВР
12
Ивон Мвого
ВР
6
Бесир Омераджич
ЦЗ
8
Симон Сом
ЦП
19
Марио Гавранович
ЦФ
17
Албиан Айети
ЦФ
Остались в запасе
12
Кевин Трапп
ВР
1
Оливер Бауманн
ВР
3
Робин Кох
ЦЗ
17
Флориан Нойхаус
ЦП
20
Суат Сердар
ЦП
11
Лука Вальдшмидт
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
Главный тренер
Йоахим Лев
Статистика матча Швейцария - Германия
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Швейцария
Лига наций, 6 тур
Швейцария
4 : 0
16.11.2026
Шотландия
Лига наций, 5 тур
Словения
0 : 0
13.11.2026
Швейцария
Лига наций, 4 тур
Швейцария
3 : 0
06.10.2026
Северная Македония
Лига наций, 3 тур
Швейцария
2 : 1
03.10.2026
Словения
Лига наций, 2 тур
Шотландия
0 : 3
29.09.2026
Швейцария
Германия
Лига наций, 6 тур
Германия
5 : 0
16.11.2026
Нидерланды
Лига наций, 5 тур
Сербия
1 : 3
13.11.2026
Германия
Лига наций, 4 тур
Греция
0 : 0
04.10.2026
Германия
Лига наций, 3 тур
Германия
2 : 0
01.10.2026
Сербия
Лига наций, 2 тур
Германия
0 : 1
27.09.2026
Греция
Информация о матче
Главный судья:
Майкл Оливер
(Нортумберланд)
Стадион:
Сент Якоб-Парк
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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