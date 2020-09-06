Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига наций
Венгрия - Россия
Венгрия - Россия: обзор матча 06 сентября 2020
Венгрия
06.09.2020, воскресенье, 19:00
Лига наций, группа B3, 2 тур
2 : 3
Завершен
Россия
62'
Р. Салаи
70'
Н. Николич
15'
А. Миранчук
33'
М. Оздоев
46'
М. Фернандес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Венгрия - Россия
Замена
Т. Шери
️️️️
Д. Собослаи
82'
75'
Замена
В. Караваев
️️️️
А. Ионов
ГОЛ! 2:3!
Н. Николич
Пас отдал
Б. Беше
70'
67'
Замена
Ю. Газинский
️️️️
А. Миранчук
Замена
Н. Николич
️️️️
А. Салаи
67'
ГОЛ! 1:3!
Р. Салаи
Пас отдал
Ж. Калмар
62'
57'
Замена
Ю. Жирков
️️️️
Д. Кузяев
46'
ГОЛ! 0:3!
М. Фернандес
Пас отдал
А. Дзюба
Замена
Ж. Калмар
️️️️
Д. Зигер
46'
Желтая карточка
Д. Зигер
42'
33'
ГОЛ! 0:2!
М. Оздоев
Пас отдал
А. Семенов
25'
Желтая карточка
Р. Зобнин
15'
ГОЛ! 0:1!
А. Миранчук
Пас отдал
Д. Кузяев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Венгрия
12
Петер Гулачи
ВР
11
Филип Холендер
ЛАЗ
6
Вилли Орбан
ЦЗ
2
Адам Ланг
ЦЗ
4
Аттила Салаи
ЦЗ
21
Барнабаш Беше
ПАЗ
18
Давид Зигер
ЦП
8
Адам Надь
ЦП
10
Доминик Собослаи
АП
20
Роланд Салаи
ПВ
9
Адам Салаи
ЦФ
Главный тренер
Марко Росси
Россия
1
Антон Шунин
ВР
13
Федор Кудряшов
ЛЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
5
Андрей Семенов
ЦЗ
2
Марио Фернандес
ПЗ
23
Далер Кузяев
ЦП
11
Роман Зобнин
ЦП
7
Магомед Оздоев
ЦП
21
Антон Миранчук
АП
20
Алексей Ионов
ПВ
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Венгрия
1
Денеш Дибус
ВР
13
Адам Ковачик
ВР
3
Акош Кечкеш
ЦЗ
13
Андраш Шафер
ЦП
15
Мате Паткаи
ЦП
16
Жолт Калмар
ЦП
15
Бенжамин Бабати
ЦФ
10
Тамаш Шери
ЦФ
7
Кристиан Симон
ЦФ
23
Неманья Николич
ЦФ
Россия
16
Сослан Джанаев
ВР
1
Гилерме
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
4
Егор Сорокин
ЦЗ
23
Сергей Петров
ПЗ
4
Вячеслав Караваев
ПЗ
74
Даниил Фомин
ОП
6
Роман Нойштедтер
ОП
8
Юрий Газинский
ЦП
17
Зелимхан Бакаев
АП
7
Александр Соболев
ЦФ
9
Федор Смолов
ЦФ
3-2-2-2-1
12
Гулачи
6
Орбан
2
Ланг
4
Салаи
11
Холендер
21
Беше
18
Зигер
8
Надь
10
Собослаи
20
Салаи
9
Салаи
4-3-2-1
1
Шунин
2
Фернандес
14
Джикия
5
Семенов
13
Кудряшов
23
Кузяев
11
Зобнин
7
Оздоев
20
Ионов
21
Миранчук
22
Дзюба
10
Собослаи
10
Шери
10
Шери
10
Собослаи
18
Зигер
16
Калмар
16
Калмар
18
Зигер
9
Салаи
23
Николич
23
Николич
9
Салаи
23
Кузяев
18
Жирков
18
Жирков
23
Кузяев
20
Ионов
4
Караваев
4
Караваев
20
Ионов
21
Миранчук
8
Газинский
8
Газинский
21
Миранчук
Остались в запасе
Венгрия
Россия
15
Бенжамин Бабати
ЦФ
7
Кристиан Симон
ЦФ
13
Андраш Шафер
ЦП
1
Денеш Дибус
ВР
13
Адам Ковачик
ВР
3
Акош Кечкеш
ЦЗ
15
Мате Паткаи
ЦП
Главный тренер
Марко Росси
16
Сослан Джанаев
ВР
1
Гилерме
ВР
4
Егор Сорокин
ЦЗ
23
Сергей Петров
ПЗ
74
Даниил Фомин
ОП
6
Роман Нойштедтер
ОП
17
Зелимхан Бакаев
АП
7
Александр Соболев
ЦФ
9
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Остались в запасе
15
Бенжамин Бабати
ЦФ
7
Кристиан Симон
ЦФ
13
Андраш Шафер
ЦП
1
Денеш Дибус
ВР
13
Адам Ковачик
ВР
3
Акош Кечкеш
ЦЗ
15
Мате Паткаи
ЦП
Остались в запасе
16
Сослан Джанаев
ВР
1
Гилерме
ВР
4
Егор Сорокин
ЦЗ
23
Сергей Петров
ПЗ
74
Даниил Фомин
ОП
6
Роман Нойштедтер
ОП
17
Зелимхан Бакаев
АП
7
Александр Соболев
ЦФ
9
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Марко Росси
Главный тренер
Станислав Черчесов
Статистика матча Венгрия - Россия
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Венгрия
Лига наций, 6 тур
Венгрия
1 : 1
17.11.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 5 тур
Грузия
0 : 2
14.11.2026
Венгрия
Лига наций, 4 тур
Украина
1 : 2
05.10.2026
Венгрия
Лига наций, 3 тур
Венгрия
1 : 0
02.10.2026
Грузия
Лига наций, 2 тур
Северная Ирландия
0 : 0
28.09.2026
Венгрия
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
17.11.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
2 : 3
12.11.2026
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 3
06.10.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
6 : 0
03.10.2026
Намибия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
29.09.2026
Иран
Информация о матче
Главный судья:
Маурицио Мариани
(Рим)
Стадион:
Пушкаш Арена
Где смотреть матч:
Первый канал
Новости команд
Все
Венгрия
Россия
22-й пакет санкций ЕС ударит по российскому футболу
18:44
1
Умяров сказал, из-за кого разгорелся скандал в сборной России с участием Глушенкова
18:18
2
Главный врач ЦСКА пожаловался на сборную России
17:11
1
Участник ЧМ-2026 готов еще раз сыграть со сборной России
15:15
1
Босс «Динамо» отреагировал на претензии Карпина к клубу
Вчера, 20:41
1
Результаты жеребьевки плей-офф и стыков Лиги наций
20 ноября
Венгрия – Северная Ирландия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 ноября 2026
17 ноября
Лига наций: шансы Венгрии и Северной Ирландии на победу в матче 6 тура
16 ноября
Грузия – Венгрия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 14 ноября 2026
14 ноября
Лига наций: шансы Грузии и Венгрии на победу в матче 5 тура
13 ноября
22-й пакет санкций ЕС ударит по российскому футболу
18:44
1
Умяров сказал, из-за кого разгорелся скандал в сборной России с участием Глушенкова
18:18
2
Главный врач ЦСКА пожаловался на сборную России
17:11
1
Участник ЧМ-2026 готов еще раз сыграть со сборной России
15:15
1
Босс «Динамо» отреагировал на претензии Карпина к клубу
Вчера, 20:41
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+