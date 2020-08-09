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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Мьёндален - Хаугесунд
Мьёндален - Хаугесунд: обзор матча 09 августа 2020
Мьёндален
09.08.2020, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 13 тур
1 : 0
Завершен
Хаугесунд
20'
S. Lalle Ibrahim
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мьёндален - Хаугесунд
Желтая карточка
J. Solberg
90'
+3
Замена
A. Hellum
️️️️
С. Лизет
83'
Замена
К. Янсен
️️️️
S. Aasmundsen
80'
Замена
️️️️
F. Brustad
80'
Замена
W. Sell
️️️️
T. Brochmann
71'
Желтая карточка
S. Aasmundsen
69'
61'
Замена
М. Санде
️️️️
A. Ballegaard Ammitzboll
ГОЛ! 1:0!
S. Lalle Ibrahim
Пас отдал
В. Драгснес
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мьёндален
20
Ветле Драгснес
ЛЗ
7
Ларс Ольден Ларсен
ПВ
4
Markus Nakkim
ЦФ
22
Shuaibu Lalle Ibrahim
ЦФ
1
Sosha Makani
ЦФ
15
Sondre Solholm Johansen
ЦФ
6
Joackim Solberg
ЦФ
33
Stian Aasmundsen
ЦФ
7
Tonny Brochmann
ЦФ
8
Fredrik Brustad
ЦФ
23
Сондре Лизет
ЦФ
Главный тренер
Вегард Хансен
Хаугесунд
23
Александер Столас
ЛЗ
16
Бенжамин Хансен
ЦЗ
3
Миккел Деслер
ПЗ
23
Торе Педерсен
ПЗ
99
Кристоффер Вельде
ЛВ
23
Никлас Сандберг
ПВ
38
Alexander Ballegaard Ammitzboll
ЦФ
12
Helge Sandvik
ЦФ
12
Ulrik Tillung Fredriksen
ЦФ
7
Christian Grindheim
ЦФ
9
Бенжамин Каллман
ЦФ
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
Мьёндален
3
Квинт Янсен
ЦЗ
27
Franck Bamenye
ЦФ
32
Jorge Vieira
ЦФ
4
William Sell
ЦФ
25
Gustav Sving Helling
ЦФ
26
Syver Skaar Eriksen
ЦФ
17
Martin Ovenstad
ЦФ
3
Dagur Dan Þórhallsson
ЦФ
18
Andreas Hellum
ЦФ
Хаугесунд
3
Фредрик-Паллесен Кнудсен
ЦЗ
16
Бруну Лейте
ЦП
27
Мадс Санде
ЦП
12
Luděk Vejmola
ЦФ
39
Jacob Steinsland Kvarven
ЦФ
13
Kristoff Gunnarshaug
ЦФ
35
Andreas Endresen
ЦФ
1-1-5
20
Драгснес
7
Ларсен
33
23
Лизет
8
7
6
4-2-5
23
Педерсен
3
Деслер
16
Хансен
23
Столас
23
Сандберг
99
Вельде
38
9
Каллман
7
12
12
7
4
4
7
33
3
Янсен
3
Янсен
33
23
Лизет
18
18
23
Лизет
38
27
Санде
27
Санде
38
Остались в запасе
Мьёндален
Хаугесунд
27
Franck Bamenye
ЦФ
32
Jorge Vieira
ЦФ
25
Gustav Sving Helling
ЦФ
26
Syver Skaar Eriksen
ЦФ
17
Martin Ovenstad
ЦФ
3
Dagur Dan Þórhallsson
ЦФ
Главный тренер
Вегард Хансен
12
Luděk Vejmola
ЦФ
3
Фредрик-Паллесен Кнудсен
ЦЗ
16
Бруну Лейте
ЦП
39
Jacob Steinsland Kvarven
ЦФ
13
Kristoff Gunnarshaug
ЦФ
35
Andreas Endresen
ЦФ
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
Остались в запасе
27
Franck Bamenye
ЦФ
32
Jorge Vieira
ЦФ
25
Gustav Sving Helling
ЦФ
26
Syver Skaar Eriksen
ЦФ
17
Martin Ovenstad
ЦФ
3
Dagur Dan Þórhallsson
ЦФ
Остались в запасе
12
Luděk Vejmola
ЦФ
3
Фредрик-Паллесен Кнудсен
ЦЗ
16
Бруну Лейте
ЦП
39
Jacob Steinsland Kvarven
ЦФ
13
Kristoff Gunnarshaug
ЦФ
35
Andreas Endresen
ЦФ
Главный тренер
Вегард Хансен
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
Статистика матча Мьёндален - Хаугесунд
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Мьёндален
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Мьёндален
0 : 3
12.12.2021
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Волеренга
2 : 0
05.12.2021
Мьёндален
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Мьёндален
1 : 3
28.11.2021
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Стремсгодсет
1 : 2
20.11.2021
Мьёндален
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Мьёндален
0 : 1
07.11.2021
Викинг
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
1 : 4
30.11.2025
Брюне
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
ХамКам
5 : 0
23.11.2025
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Хаугесунд
0 : 2
09.11.2025
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
КФУМ-Камератене
1 : 4
02.11.2025
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Хаугесунд
2 : 3
26.10.2025
Тромсе
Информация о матче
Стадион:
Мьёндален Стадион
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2022.02.09 20:09
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