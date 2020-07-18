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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Мьёндален - Буде-Глимт
Мьёндален - Буде-Глимт: обзор матча 18 июля 2020
Мьёндален
18.07.2020, суббота, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 9 тур
2 : 3
Завершен
Буде-Глимт
58'
T. Brochmann
84'
В. Драгснес
24'
Ф. Зинкернагель
40'
В. Бонифаци
57'
Й. Хеуге
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мьёндален - Буде-Глимт
87'
Замена
О. Сольбаккен
️️️️
Ф. Зинкернагель
ГОЛ! 2:3!
В. Драгснес
84'
Замена
A. Hellum
️️️️
S. Lalle Ibrahim
80'
77'
Желтая карточка
Й. Хеуге
74'
Замена
O. Amund Sveen
️️️️
В. Бонифаци
Замена
M. Ovenstad
️️️️
Л. Ольден Ларсен
72'
Замена
С. Лизет
️️️️
T. Brochmann
68'
Замена
J. Solberg
️️️️
К. Янсен
68'
ГОЛ! 1:3!
T. Brochmann
58'
57'
ГОЛ! 0:3!
Й. Хеуге
Пас отдал
В. Бонифаци
53'
Пенальти не реализован!
Ф. Зинкернагель
46'
Замена
S. Skytte
️️️️
С. Фет
43'
Желтая карточка
М. Хейбротен
40'
ГОЛ! 0:2!
В. Бонифаци
Пас отдал
Ф. Зинкернагель
24'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Зинкернагель
Пас отдал
Ф. Бьоркан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мьёндален
20
Ветле Драгснес
ЛЗ
3
Квинт Янсен
ЦЗ
7
Ларс Ольден Ларсен
ПВ
5
Alexander Hansen
ЦФ
22
Shuaibu Lalle Ibrahim
ЦФ
1
Sosha Makani
ЦФ
4
Markus Nakkim
ЦФ
15
Sondre Solholm Johansen
ЦФ
3
Dagur Dan Þórhallsson
ЦФ
7
Tonny Brochmann
ЦФ
8
Fredrik Brustad
ЦФ
Главный тренер
Вегард Хансен
Буде-Глимт
22
Джошуа Смитс
ВР
15
Фредрик-Андре Бьоркан
ЛЗ
22
Мариус Хейбротен
ЦЗ
2
Мариус Лоде
ЦЗ
2
Алфонс Сампстед
ЦЗ
10
Йенс Хеуге
ЛВ
7
Патрик Берг
ОП
19
Сондре-Брунстад Фет
ЦП
14
Ульрик Салтнес
ЦП
11
Филип Зинкернагель
ПВ
22
Виктор Бонифаци
ЦФ
Главный тренер
Ян-Халвор Халворсен
Мьёндален
26
Syver Skaar Eriksen
ЦФ
32
Jorge Vieira
ЦФ
6
Joackim Solberg
ЦФ
4
William Sell
ЦФ
25
Gustav Sving Helling
ЦФ
17
Martin Ovenstad
ЦФ
27
Franck Bamenye
ЦФ
18
Andreas Hellum
ЦФ
23
Сондре Лизет
ЦФ
Буде-Глимт
12
Никита Хайкин
ВР
38
Исак-Хельстад Амундсен
ЦЗ
2
Sammy Skytte
ЦП
9
Ола Сольбаккен
ПВ
17
Себастьян Тунекти
ЛФ
24
Aleksander Foosnaes
ЦФ
35
Adan Abadala Hussein
ЦФ
22
Ole Amund Sveen
ЦФ
2-1-5
20
Драгснес
3
Янсен
7
Ларсен
15
8
7
3
4
4-1-2-2-1
22
Смитс
22
Хейбротен
2
Лоде
2
Сампстед
15
Бьоркан
7
Берг
19
Фет
14
Салтнес
11
Зинкернагель
10
Хеуге
22
Бонифаци
3
Янсен
6
6
3
Янсен
7
Ларсен
17
17
7
Ларсен
22
18
18
22
7
23
Лизет
23
Лизет
7
11
Зинкернагель
9
Сольбаккен
9
Сольбаккен
11
Зинкернагель
22
Бонифаци
22
22
22
Бонифаци
19
Фет
2
2
19
Фет
Остались в запасе
Мьёндален
Буде-Глимт
26
Syver Skaar Eriksen
ЦФ
32
Jorge Vieira
ЦФ
4
William Sell
ЦФ
25
Gustav Sving Helling
ЦФ
27
Franck Bamenye
ЦФ
Главный тренер
Вегард Хансен
12
Никита Хайкин
ВР
38
Исак-Хельстад Амундсен
ЦЗ
24
Aleksander Foosnaes
ЦФ
35
Adan Abadala Hussein
ЦФ
17
Себастьян Тунекти
ЛФ
Главный тренер
Ян-Халвор Халворсен
Остались в запасе
26
Syver Skaar Eriksen
ЦФ
32
Jorge Vieira
ЦФ
4
William Sell
ЦФ
25
Gustav Sving Helling
ЦФ
27
Franck Bamenye
ЦФ
Остались в запасе
12
Никита Хайкин
ВР
38
Исак-Хельстад Амундсен
ЦЗ
24
Aleksander Foosnaes
ЦФ
35
Adan Abadala Hussein
ЦФ
17
Себастьян Тунекти
ЛФ
Главный тренер
Вегард Хансен
Главный тренер
Ян-Халвор Халворсен
Статистика матча Мьёндален - Буде-Глимт
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Мьёндален
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Мьёндален
0 : 3
12.12.2021
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Волеренга
2 : 0
05.12.2021
Мьёндален
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Мьёндален
1 : 3
28.11.2021
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Стремсгодсет
1 : 2
20.11.2021
Мьёндален
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Мьёндален
0 : 1
07.11.2021
Викинг
Буде-Глимт
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
- : -
24.11.2026
ЛАСК
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Тромсе
0 : 2
08.11.2026
Буде-Глимт
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Буде-Глимт
3 : 2
30.10.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Буде-Глимт
0 : 1
24.10.2026
Волеренга
Информация о матче
Стадион:
Мьёндален Стадион
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