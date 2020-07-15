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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Стремсгодсет - Мьёндален
Стремсгодсет - Мьёндален: обзор матча 15 июля 2020
Стремсгодсет
15.07.2020, среда, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 8 тур
2 : 1
Завершен
Мьёндален
51'
М. Мава
53'
Л. Салвесен
83'
M. Nakkim (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Стремсгодсет - Мьёндален
Замена
M. Molvadgaard
️️️️
J. Parr
85'
Желтая карточка
J. Parr
84'
83'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
M. Nakkim
81'
Желтая карточка
A. Hellum
Замена
Г. Штенгель
️️️️
Й. Хове
80'
Замена
J. Parr
️️️️
Л. Вильсвик
80'
79'
Замена
A. Hellum
️️️️
S. Lalle Ibrahim
73'
Желтая карточка
S. Aasmundsen
57'
Замена
К. Янсен
️️️️
T. Brochmann
ГОЛ! 2:0!
Л. Салвесен
Пас отдал
М. Майгаард
53'
ГОЛ! 1:0!
М. Мава
Пас отдал
K. Tokstad
51'
46'
Замена
F. Brustad
️️️️
J. Solberg
Пенальти не реализован!
М. Майгаард
45'
+1
41'
Замена
M. Ovenstad
️️️️
С. Лизет
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Стремсгодсет
16
Вильяр Михра
ВР
26
Ларс Вильсвик
ЦЗ
3
Сондре-Фоснаэсс Ханссен
ЦЗ
2
Николас Микельсон
ПЗ
18
Джек Ипалибо
ОП
8
Йохан Хове
ЦП
23
Niklas Gunnarsson
ЦФ
20
Миккель Майгаард
ЦФ
11
Kristoffer Tokstad
ЦФ
15
Ларс-Йорген Салвесен
ЦФ
14
Мозес Мава
ЦФ
Главный тренер
Тор-Оле Скуллеруд
Мьёндален
20
Ветле Драгснес
ЛЗ
7
Ларс Ольден Ларсен
ПВ
1
Sosha Makani
ЦФ
22
Shuaibu Lalle Ibrahim
ЦФ
23
Сондре Лизет
ЦФ
6
Joackim Solberg
ЦФ
33
Stian Aasmundsen
ЦФ
7
Tonny Brochmann
ЦФ
15
Sondre Solholm Johansen
ЦФ
4
Markus Nakkim
ЦФ
5
Alexander Hansen
ЦФ
Главный тренер
Вегард Хансен
Стремсгодсет
40
Мортен Саэтра
ВР
19
Ари Лейфссон
ЦЗ
8
Тобиас-Фьелд Гулликсен
ЛВ
10
Герман Штенгель
ЦП
18
Халльдор Стеневик
ПВ
9
Marcus Molvadgaard
ЦФ
3
Jonathan Parr
ЦФ
Мьёндален
3
Квинт Янсен
ЦЗ
32
Jorge Vieira
ЦФ
4
William Sell
ЦФ
17
Martin Ovenstad
ЦФ
3
Dagur Dan Þórhallsson
ЦФ
18
Andreas Hellum
ЦФ
8
Fredrik Brustad
ЦФ
3-1-1-5
16
Михра
26
Вильсвик
3
Ханссен
2
Микельсон
18
Ипалибо
8
Хове
20
Майгаард
14
Мава
15
Салвесен
11
23
1-1-5
20
Драгснес
7
Ларсен
33
5
4
15
7
9
9
8
Хове
10
Штенгель
10
Штенгель
8
Хове
26
Вильсвик
3
3
26
Вильсвик
7
3
Янсен
3
Янсен
7
23
Лизет
17
17
23
Лизет
22
18
18
22
6
8
8
6
Остались в запасе
Стремсгодсет
Мьёндален
19
Ари Лейфссон
ЦЗ
18
Халльдор Стеневик
ПВ
8
Тобиас-Фьелд Гулликсен
ЛВ
40
Мортен Саэтра
ВР
Главный тренер
Тор-Оле Скуллеруд
32
Jorge Vieira
ЦФ
4
William Sell
ЦФ
3
Dagur Dan Þórhallsson
ЦФ
Главный тренер
Вегард Хансен
Остались в запасе
19
Ари Лейфссон
ЦЗ
18
Халльдор Стеневик
ПВ
8
Тобиас-Фьелд Гулликсен
ЛВ
40
Мортен Саэтра
ВР
Остались в запасе
32
Jorge Vieira
ЦФ
4
William Sell
ЦФ
3
Dagur Dan Þórhallsson
ЦФ
Главный тренер
Тор-Оле Скуллеруд
Главный тренер
Вегард Хансен
Статистика матча Стремсгодсет - Мьёндален
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Русенборг
6 : 0
30.11.2025
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Стремсгодсет
2 : 6
22.11.2025
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Кристиансунд
2 : 1
09.11.2025
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Стремсгодсет
1 : 2
02.11.2025
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Волеренга
2 : 1
26.10.2025
Стремсгодсет
Мьёндален
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Мьёндален
0 : 3
12.12.2021
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Волеренга
2 : 0
05.12.2021
Мьёндален
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Мьёндален
1 : 3
28.11.2021
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Стремсгодсет
1 : 2
20.11.2021
Мьёндален
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Мьёндален
0 : 1
07.11.2021
Викинг
Информация о матче
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Стремсгодсет
Мьёндален
«Нижний Новгород» ведет переговоры о трансфере норвежского вингера Ларсена («Чемпионат»)
2022.01.18 19:56
1
Товарищеские матчи. «Краснодар» в матче с семью голами победил «Мьендален», БАТЭ и «Сочи» обменялись мячами
2020.02.07 20:23
1
Главный тренер «Стремсгодсета»: «Нам не поступало предложения от ЦСКА по Глеснесу»
2019.02.05 15:12
2
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2019.01.25 00:27
8
ЦСКА интересуется норвежским защитником Глеснесом
2019.01.20 22:26
15
Главный тренер «Стремсгодсета»: «Нам не поступало предложения от ЦСКА по Глеснесу»
2019.02.05 15:12
2
«Чемпионат»: ЦСКА близок к покупке защитника Глеснеса
2019.01.25 00:27
8
ЦСКА интересуется норвежским защитником Глеснесом
2019.01.20 22:26
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Болт пройдет просмотр в австралийском клубе
2018.07.17 08:42
Семин — о матче со «Стремсгодсетом»: «Нам забивают нелепые мячи, после которых мы тяжело отыгрываемся»
2018.02.10 01:15
1
«Нижний Новгород» ведет переговоры о трансфере норвежского вингера Ларсена («Чемпионат»)
2022.01.18 19:56
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Товарищеские матчи. «Краснодар» в матче с семью голами победил «Мьендален», БАТЭ и «Сочи» обменялись мячами
2020.02.07 20:23
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