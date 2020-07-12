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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Мьёндален - Волеренга
Мьёндален - Волеренга: обзор матча 12 июля 2020
Мьёндален
12.07.2020, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 7 тур
0 : 1
Завершен
Волеренга
14'
Ф. Йенсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мьёндален - Волеренга
Желтая карточка
F. Brustad
90'
+2
Замена
К. Янсен
️️️️
S. Lalle Ibrahim
84'
68'
Замена
Д. Вега
️️️️
А. Доннум
59'
Замена
Ф. Майре
️️️️
B. Stokke
56'
Желтая карточка
К. Борхгревинк
46'
Замена
J. BjÃ¸rdal
️️️️
J. Nation
14'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Йенсен
Пас отдал
К. Борхгревинк
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мьёндален
20
Ветле Драгснес
ЛЗ
7
Ларс Ольден Ларсен
ПВ
33
Stian Aasmundsen
ЦФ
1
Sosha Makani
ЦФ
5
Alexander Hansen
ЦФ
4
Markus Nakkim
ЦФ
15
Sondre Solholm Johansen
ЦФ
7
Tonny Brochmann
ЦФ
6
Joackim Solberg
ЦФ
8
Fredrik Brustad
ЦФ
22
Shuaibu Lalle Ibrahim
ЦФ
Главный тренер
Вегард Хансен
Волеренга
1
Кристоффер Классон
ВР
37
Иван Насберг
ЦЗ
2
Кристиан Борхгревинк
ПЗ
9
Фредрик Йенсен
ЦП
11
Бор Финне
ЦП
15
Арон Доннум
ЦП
6
Магнус Леквен
ЦП
9
Херолинд Шала
ЦП
4
Jonatan Nation
ЦФ
20
Benjamin Stokke
ЦФ
27
MatthÃas VilhjÃ¡lmsson
ЦФ
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
Мьёндален
3
Квинт Янсен
ЦЗ
3
Dagur Dan Þórhallsson
ЦФ
32
Jorge Vieira
ЦФ
4
William Sell
ЦФ
18
Andreas Hellum
ЦФ
23
Сондре Лизет
ЦФ
17
Martin Ovenstad
ЦФ
Волеренга
1
Кьетил Хауг
ВР
3
Johan BjÃ¸rdal
ЦЗ
33
Амин Нури
ЦЗ
11
Осаме Сахрауи
ЛВ
15
Один-Тиаго Хольм
ЦП
15
Дейвер Вега
ЦП
7
Феликс-Хорн Майре
ЦП
1-1-5
20
Драгснес
7
Ларсен
7
22
8
6
15
2-5-3
1
Классон
2
Борхгревинк
37
Насберг
9
Йенсен
15
Доннум
6
Леквен
9
Шала
11
Финне
27
20
4
22
3
Янсен
3
Янсен
22
18
18
4
3
3
4
15
Доннум
15
Вега
15
Вега
15
Доннум
20
7
Майре
7
Майре
20
Остались в запасе
Мьёндален
Волеренга
3
Dagur Dan Þórhallsson
ЦФ
32
Jorge Vieira
ЦФ
4
William Sell
ЦФ
23
Сондре Лизет
ЦФ
17
Martin Ovenstad
ЦФ
Главный тренер
Вегард Хансен
15
Один-Тиаго Хольм
ЦП
11
Осаме Сахрауи
ЛВ
1
Кьетил Хауг
ВР
33
Амин Нури
ЦЗ
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
Остались в запасе
3
Dagur Dan Þórhallsson
ЦФ
32
Jorge Vieira
ЦФ
4
William Sell
ЦФ
23
Сондре Лизет
ЦФ
17
Martin Ovenstad
ЦФ
Остались в запасе
15
Один-Тиаго Хольм
ЦП
11
Осаме Сахрауи
ЛВ
1
Кьетил Хауг
ВР
33
Амин Нури
ЦЗ
Главный тренер
Вегард Хансен
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
Статистика матча Мьёндален - Волеренга
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Мьёндален
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Мьёндален
0 : 3
12.12.2021
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Волеренга
2 : 0
05.12.2021
Мьёндален
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Мьёндален
1 : 3
28.11.2021
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Стремсгодсет
1 : 2
20.11.2021
Мьёндален
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Мьёндален
0 : 1
07.11.2021
Викинг
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Викинг
- : -
29.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Волеренга
1 : 2
21.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Кристиансунд
1 : 0
09.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Волеренга
4 : 0
01.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Буде-Глимт
0 : 1
24.10.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Волеренга
3 : 1
18.10.2026
Бранн
Информация о матче
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Мьёндален
Волеренга
2 вратаря из России пропустили 3 гола в ответных матчах 3-го раунда отбора Лиги чемпионов
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2 вратаря из России пропустили 3 гола в ответных матчах 3-го раунда отбора Лиги чемпионов
12 августа
Товарищеский матч. Гол Сперцяна принес «Краснодару» победу над «Волеренгой»
2022.01.30 20:05
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2020.08.29 09:53
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2020.02.11 00:50
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