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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Фастав - Опава
Фастав - Опава: обзор матча 20 июня 2020
Фастав
20.06.2020, суббота, 16:30
Чехия. Синот Лига, 2 тур
3 : 1
Завершен
Опава
2'
A. Dzafic
30'
R. Matejov
63'
Т. Пожнар
45'
J. Řezníček
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фастав - Опава
Замена
O. Bačo
️️️️
Т. Пожнар
90'
Замена
Л. Джаво
️️️️
Я. Янецки
78'
68'
Замена
K. Mondek
️️️️
B. Dordic
68'
Замена
L. Zeleznik
️️️️
J. Řezníček
68'
Замена
J. Texl
️️️️
T. Jursa
65'
Желтая карточка
M. Hrabina
64'
Желтая карточка
М. Хелешич
ГОЛ! 3:1!
Т. Пожнар
Пас отдал
A. Dzafic
63'
Замена
P. Jiráček
️️️️
L. Bartosak
63'
Замена
А. Фантис
️️️️
В. Чантуришвили
62'
45'
ГОЛ! 2:1!
J. Řezníček
Пас отдал
V. Jurena
ГОЛ! 2:0!
R. Matejov
30'
ГОЛ! 1:0!
A. Dzafic
Пас отдал
Я. Янецки
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фастав
17
Stanislav Dostal
ВР
16
R. Matejov
ЦЗ
88
Marek Hlinka
ЦЗ
31
Lukas Bartosak
ЦЗ
2
Dominik Simersky
ЦЗ
3
Petr Buchta
ЦЗ
0
A. Dzafic
ЦП
44
Шейк Конде
ЦП
7
Вахтанг Чантуришвили
ЦП
68
Якуб Янецки
ЦП
88
Томаш Пожнар
ЦФ
Главный тренер
Богумил Паник
Опава
1
Vilem Fendrich
ВР
9
Matěj Hrabina
ЦЗ
21
Jan Žídek
ЦЗ
20
Матей Хелешич
ЦЗ
0
J. Hnanicek
ЦП
21
Vaclav Jurena
ЦП
23
Bojan Dordic
ЦП
10
Филип Соучек
ЦП
8
Tomáš Jursa
ЦП
6
Jan Řezníček
ЦП
14
Jan Schaffartzik
ЦП
Главный тренер
Роман Скухравы
Фастав
37
Ondřej Bačo
ЦЗ
18
Мартин Чедидла
ЦП
8
Petr Jiráček
ЦП
1
Matej Rakovan
ЦФ
30
Simon Chwaszcz
ЦФ
15
Антонин Фантис
ЦФ
44
Ламин Джаво
ЦФ
Опава
22
Kryštof Lasák
ВР
0
J. Texl
ЦЗ
90
Jan Hosek
ЦЗ
7
Pavel Zavadil
ЦП
20
Karol Mondek
ЦП
2
Степан Гаразим
ЦП
94
Lukas Zeleznik
ЦФ
3-2-4-1
17
31
2
3
88
16
0
7
Чантуришвили
68
Янецки
44
Конде
88
Пожнар
3-5-2
1
9
21
20
Хелешич
23
8
6
14
10
Соучек
0
21
88
Пожнар
37
37
88
Пожнар
31
8
8
31
7
Чантуришвили
15
Фантис
15
Фантис
7
Чантуришвили
68
Янецки
44
Джаво
44
Джаво
68
Янецки
8
0
0
8
23
20
20
23
6
94
94
6
Остались в запасе
Фастав
Опава
18
Мартин Чедидла
ЦП
1
Matej Rakovan
ЦФ
30
Simon Chwaszcz
ЦФ
Главный тренер
Богумил Паник
22
Kryštof Lasák
ВР
90
Jan Hosek
ЦЗ
7
Pavel Zavadil
ЦП
2
Степан Гаразим
ЦП
Главный тренер
Роман Скухравы
Остались в запасе
18
Мартин Чедидла
ЦП
1
Matej Rakovan
ЦФ
30
Simon Chwaszcz
ЦФ
Остались в запасе
22
Kryštof Lasák
ВР
90
Jan Hosek
ЦЗ
7
Pavel Zavadil
ЦП
2
Степан Гаразим
ЦП
Главный тренер
Богумил Паник
Главный тренер
Роман Скухравы
Статистика матча Фастав - Опава
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Фастав
- : -
29.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Млада Болеслав
1 : 0
21.11.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Фастав
0 : 1
07.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Артис
2 : 2
31.10.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Фастав
1 : 1
24.10.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Пардубице
3 : 0
17.10.2026
Фастав
Опава
Чехия. Синот Лига, 34 тур
Опава
1 : 3
29.05.2021
Виктория
Чехия. Синот Лига, 33 тур
Зброевка
4 : 1
23.05.2021
Опава
Чехия. Синот Лига, 32 тур
Опава
1 : 2
15.05.2021
Сигма
Чехия. Синот Лига, 31 тур
Фастав
1 : 1
08.05.2021
Опава
Чехия. Синот Лига, 30 тур
Опава
1 : 1
01.05.2021
Богемианс 1905
Информация о матче
Стадион:
Летна
Новости команд
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Фастав
Опава
Первая лига. Голевой пас воспитанника «Динамо» Левина помог «Богемиансу» победить «Опаву» в гостях
2020.06.03 20:50
2
800 болельщиков «Локомотива» на матче с «Фаставом» удивили Семина
2017.12.08 08:15
9
Семин боялся недооценки «Фастава»
2017.12.08 07:22
3
Ловчев: «Локомотив» потратил ровно столько, сколько нужно было для победы»
2017.12.08 06:41
2
Тренер «Фастава»: «К сожалению, заняли в своем квартете последнее место заслуженно»
2017.12.08 06:31
800 болельщиков «Локомотива» на матче с «Фаставом» удивили Семина
2017.12.08 08:15
9
Семин боялся недооценки «Фастава»
2017.12.08 07:22
3
Ловчев: «Локомотив» потратил ровно столько, сколько нужно было для победы»
2017.12.08 06:41
2
Тренер «Фастава»: «К сожалению, заняли в своем квартете последнее место заслуженно»
2017.12.08 06:31
Бубнов: «Выступление «Локомотива» можно без преувеличение назвать великолепным»
2017.12.08 06:18
5
Первая лига. Голевой пас воспитанника «Динамо» Левина помог «Богемиансу» победить «Опаву» в гостях
2020.06.03 20:50
2
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