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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Слован - Баник
Слован - Баник: обзор матча 27 июня 2020
Слован
27.06.2020, суббота, 21:00
Чехия. Синот Лига, 3 тур
2 : 1
Завершен
Баник
76'
Я. Пешек
85'
К. Мара
90+6'
П. Стронати (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Слован - Баник
90'
+6
ГОЛ с пенальти! 2:1!
П. Стронати
ГОЛ! 2:0!
К. Мара
Пас отдал
M. Zeman
85'
82'
Желтая карточка
T. Smola
Замена
М. Фукала
️️️️
Я. Пешек
79'
ГОЛ! 1:0!
Я. Пешек
Пас отдал
Я. Микула
76'
Замена
И. Рондич
️️️️
Я. Кухта
72'
64'
Замена
Ф. Калоц
️️️️
Я. Свозил
63'
Замена
Д. Бухта
️️️️
R. Reiter
58'
Желтая карточка
Р. Поточны
Желтая карточка
Я. Кухта
52'
46'
Замена
T. Smola
️️️️
О. Шашинка
46'
Замена
A.
️️️️
M. Lalkovic
19'
Желтая карточка
M. Lalkovic
Желтая карточка
М. Косцельник
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Слован
34
Милан Кноблох
ВР
44
Ондржей Карафиат
ЦЗ
33
Тарас Качараба
ЦЗ
3
Ян Микула
ЦЗ
14
Якуб Громада
ОП
23
Камсо Мара
ЦП
3
Мартин Косцельник
ЦП
0
M. Zeman
ЦП
10
Якуб Пешек
ЦП
7
Михал Беран
АП
7
Ян Кухта
ЦФ
Главный тренер
Жолт Горняк
Баник
26
Вацлав Прохазка
ЦЗ
94
Патрицио Стронати
ЦЗ
23
Ярослав Свозил
ЦЗ
25
J. Fleisman
ЦЗ
7
R. Reiter
ЦП
0
M. Jirasek
ЦП
8
Адам Янош
ЦП
91
Роман Поточны
ЦФ
0
J. Lastuvka
ЦФ
27
Ондржей Шашинка
ЦФ
0
M. Lalkovic
ЦФ
Главный тренер
Властимил Петржела
Слован
1
Филип Нгуйен
ВР
22
Михал Фукала
ЦЗ
28
Kristian Michal
ЦП
15
Имад Рондич
ЦП
13
Miroslav Dvorak
ЦФ
99
Sukisa Elvis Mashike
ЦФ
Баник
38
Якуб Покорны
ЦЗ
7
Azevedo
ЦП
19
Давид Бухта
ЦП
2
Jakub Drozd
ЦП
26
Филип Калоц
ЦП
0
T. Smola
ЦФ
1
Viktor Budinský
ЦФ
3-1-4-1-1
34
Кноблох
44
Карафиат
33
Качараба
3
Микула
14
Громада
23
Мара
0
10
Пешек
3
Косцельник
7
Беран
7
Кухта
4-3-4
94
Стронати
23
Свозил
25
26
Прохазка
7
0
8
Янош
0
27
Шашинка
0
91
Поточны
10
Пешек
22
Фукала
22
Фукала
10
Пешек
7
Кухта
15
Рондич
15
Рондич
7
Кухта
0
7
7
0
7
19
Бухта
19
Бухта
7
23
Свозил
26
Калоц
26
Калоц
23
Свозил
27
Шашинка
0
0
27
Шашинка
Остались в запасе
Слован
Баник
13
Miroslav Dvorak
ЦФ
1
Филип Нгуйен
ВР
28
Kristian Michal
ЦП
99
Sukisa Elvis Mashike
ЦФ
Главный тренер
Жолт Горняк
38
Якуб Покорны
ЦЗ
2
Jakub Drozd
ЦП
1
Viktor Budinský
ЦФ
Главный тренер
Властимил Петржела
Остались в запасе
13
Miroslav Dvorak
ЦФ
1
Филип Нгуйен
ВР
28
Kristian Michal
ЦП
99
Sukisa Elvis Mashike
ЦФ
Остались в запасе
38
Якуб Покорны
ЦЗ
2
Jakub Drozd
ЦП
1
Viktor Budinský
ЦФ
Главный тренер
Жолт Горняк
Главный тренер
Властимил Петржела
Статистика матча Слован - Баник
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Слован
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Теплице
- : -
28.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
1 : 3
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Слован
1 : 0
07.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Пардубице
1 : 2
31.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Сигма
1 : 0
17.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Слован
0 : 2
11.10.2026
Словацко
Баник
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Славия
- : -
29.11.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Баник
1 : 2
21.11.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Зброевка
1 : 3
07.11.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Баник
0 : 0
18.10.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Богемианс 1905
0 : 0
10.10.2026
Баник
Информация о матче
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