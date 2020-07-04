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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Силькеборг - Люнгбю
Силькеборг - Люнгбю: обзор матча 04 июля 2020
Силькеборг
04.07.2020, суббота, 15:30
Дания. Суперлига, группа B, 5 тур
2 : 0
Завершен
Люнгбю
60'
Н. Валлис
79'
Н. Валлис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Силькеборг - Люнгбю
Замена
С. Йоргенсен
️️️️
М. Эмиль Мадсен
89'
88'
Желтая карточка
К. Йоргенсен
80'
Замена
L. Nielsen
️️️️
Ф. Гиткьяер
ГОЛ! 2:0!
Н. Валлис
79'
72'
Замена
М. Вестергор
️️️️
M. Rasmussen
72'
Замена
E. Teksen
️️️️
М. Варминг
72'
Замена
Н. Гертсен
️️️️
M. Ornskov
Замена
E. Holten
️️️️
Ж. Брумадо
72'
Замена
Ф. Лесняк
️️️️
М. Бринк
72'
63'
Замена
G. Marcussen
️️️️
П. Грегор
Замена
J. Okkels
️️️️
В. Моберг
61'
ГОЛ! 1:0!
Н. Валлис
Пас отдал
М. Каалунд
60'
Желтая карточка
М. Бринк
52'
Замена
S. Crone
️️️️
G. Dahl
46'
Желтая карточка
Ж. Брумадо
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Силькеборг
29
Расмус Карстенсен
ЦЗ
32
Фредерик Алвес
ЦЗ
45
Андерс Хагельскьер
ЦЗ
7
Николай Валлис
ЦП
6
Вегард Моберг
ЦП
18
Мадс Каалунд
ЦП
6
Марк Бринк
ЦП
21
Мадс Эмиль Мадсен
ЦП
15
Gustav Dahl
ЦФ
74
Жуниор Брумадо
ЦФ
22
Рафаэль Ромо
ЦФ
Главный тренер
Ким Поульсен
Люнгбю
30
Томас Миккельсен
ВР
0
K. Enghardt
ЦЗ
3
Фредерик Винтер
ЦЗ
20
Каспер Йоргенсен
ЦЗ
5
Паскаль Грегор
ЦЗ
8
M. Rasmussen
ЦП
5
Martin Ornskov
ЦП
2
Патрик Да Силва
ЦП
26
Фредерик Гиткьяер
ЦФ
11
Магнус Варминг
ЦФ
10
Резан Корлу
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Нильсен
Силькеборг
1
Оскар Хедвалль
ВР
12
S. Crone
ЦЗ
8
Себастьян Йоргенсен
ЦП
8
Филип Лесняк
ЦП
24
Jeppe Gertsen
ЦФ
11
E. Holten
ЦФ
19
J. Okkels
ЦФ
Люнгбю
18
Фредерик Аугуст Шрам
ВР
28
Николай Гертсен
ЦЗ
3
Lasse Nielsen
ЦЗ
28
Магнус Вестергор
ЦП
7
G. Marcussen
ЦФ
7
Эмиль Нильсен
ЦФ
27
Ertugrul Teksen
ЦФ
3-5-3
29
Карстенсен
32
Алвес
45
Хагельскьер
6
Моберг
18
Каалунд
6
Бринк
21
Мадсен
7
Валлис
22
Ромо
74
Брумадо
15
4-3-3
30
Миккельсен
3
Винтер
20
Йоргенсен
5
Грегор
0
8
5
2
Да Силва
10
Корлу
11
Варминг
26
Гиткьяер
15
12
12
15
21
Мадсен
8
Йоргенсен
8
Йоргенсен
21
Мадсен
6
Бринк
8
Лесняк
8
Лесняк
6
Бринк
74
Брумадо
11
11
74
Брумадо
6
Моберг
19
19
6
Моберг
5
28
Гертсен
28
Гертсен
5
26
Гиткьяер
3
3
26
Гиткьяер
8
28
Вестергор
28
Вестергор
8
5
Грегор
7
7
5
Грегор
11
Варминг
27
27
11
Варминг
Остались в запасе
Силькеборг
Люнгбю
24
Jeppe Gertsen
ЦФ
1
Оскар Хедвалль
ВР
Главный тренер
Ким Поульсен
18
Фредерик Аугуст Шрам
ВР
7
Эмиль Нильсен
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Нильсен
Остались в запасе
24
Jeppe Gertsen
ЦФ
1
Оскар Хедвалль
ВР
Остались в запасе
18
Фредерик Аугуст Шрам
ВР
7
Эмиль Нильсен
ЦФ
Главный тренер
Ким Поульсен
Главный тренер
Дэвид Нильсен
Статистика матча Силькеборг - Люнгбю
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Силькеборг
Дания. Суперлига, 16 тур
Силькеборг
- : -
29.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 15 тур
Хорсенс
3 : 1
22.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 14 тур
Силькеборг
1 : 0
06.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Оденсе
4 : 1
01.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 12 тур
Силькеборг
1 : 1
25.10.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 11 тур
Сендерийск
4 : 0
18.10.2026
Силькеборг
Люнгбю
Дания. Суперлига, 16 тур
Люнгбю
- : -
29.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 15 тур
Орхус
2 : 1
20.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 14 тур
Силькеборг
1 : 0
06.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Люнгбю
2 : 1
30.10.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 12 тур
Мидтьюлланд
3 : 2
25.10.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Люнгбю
3 : 3
18.10.2026
Нордшелланд
Информация о матче
Стадион:
Силькеборг
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