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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Рандерс - Хорсенс
Рандерс - Хорсенс: обзор матча 28 июня 2020
Рандерс
28.06.2020, воскресенье, 15:00
Дания. Суперлига, группа C, 4 тур
0 : 3
Завершен
Хорсенс
22'
Й. Торсен
83'
Й. Торсен
85'
Х. Ханссон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рандерс - Хорсенс
Вторая желтая
M. Nielsen
90'
88'
Замена
П. Теркильдсен
️️️️
Х. Ханссон
Замена
️️️️
Т. Кеинде
86'
85'
ГОЛ! 0:3!
Х. Ханссон
84'
Замена
Й. Геммер
️️️️
P. Nymann
83'
ГОЛ! 0:2!
Й. Торсен
Желтая карточка
M. Nielsen
82'
Замена
Т. Клюснер
️️️️
Ф. Лауэнборг
80'
Замена
О. Бундгор
️️️️
J. Thomsen
80'
64'
Замена
R. Frantsen
️️️️
Н. Брок-Мадсен
64'
Замена
Й. Кьяер
️️️️
Л. Прип
Желтая карточка
С. Пизингер
50'
Замена
В. Хаммершой-Мистрати
️️️️
М. Каллесе
46'
44'
Желтая карточка
М. Лумб
25'
Желтая карточка
А. Людвиг
22'
ГОЛ! 0:1!
Й. Торсен
Пас отдал
Х. Ханссон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рандерс
0
J. Thomsen
ЦЗ
8
Симон Пизингер
ЦЗ
0
M. Nielsen
ЦЗ
15
Бьорн Копплин
ЦЗ
7
Миккель Каллесе
ЦП
14
Фредерик Лауэнборг
ЦП
28
Андре Ремер
ЦП
24
Тосин Кеинде
ЦП
45
Марвин Эго
ЦФ
30
Патрик Карльгрен
ЦФ
17
Эмиль Риис
ЦФ
Главный тренер
Колин Тодд
Хорсенс
1
Matej Delac
ВР
11
Peter Nymann
ЦЗ
12
Микаэл Лумб
ЦЗ
33
Александер Людвиг
ЦЗ
18
Лука Прип
ЦП
15
Bjarke Jacobsen
ЦП
6
Ayo Simon Okosun
ЦП
18
Йонас Торсен
ЦП
10
Халлур Ханссон
ЦП
44
Николай Брок-Мадсен
ЦФ
Рандерс
23
Оливер Бундгор
ЦП
10
Вито Хаммершой-Мистрати
ЦП
20
Тобиас Клюснер
ЦП
25
Йонас Дакир
ЦФ
Хорсенс
1
Michael Lansing
ВР
15
Эрхан Машович
ЦЗ
2
Петер Теркильдсен
ЦЗ
10
Йеппе Кьяер
ЦП
6
Йонас Геммер
ЦП
12
Rune Frantsen
ЦФ
0
O. Drost
ЦФ
4-4-3
0
0
15
Копплин
8
Пизингер
7
Каллесе
28
Ремер
24
Кеинде
14
Лауэнборг
17
Риис
30
Карльгрен
45
Эго
3-5-1
1
11
12
Лумб
33
Людвиг
18
Прип
6
18
Торсен
10
Ханссон
15
44
Брок-Мадсен
0
23
Бундгор
23
Бундгор
0
7
Каллесе
10
Хаммершой-Мистрати
10
Хаммершой-Мистрати
7
Каллесе
14
Лауэнборг
20
Клюснер
20
Клюснер
14
Лауэнборг
10
Ханссон
2
Теркильдсен
2
Теркильдсен
10
Ханссон
18
Прип
10
Кьяер
10
Кьяер
18
Прип
11
6
Геммер
6
Геммер
11
44
Брок-Мадсен
12
12
44
Брок-Мадсен
Остались в запасе
Рандерс
Хорсенс
25
Йонас Дакир
ЦФ
Главный тренер
Колин Тодд
1
Michael Lansing
ВР
15
Эрхан Машович
ЦЗ
0
O. Drost
ЦФ
Остались в запасе
25
Йонас Дакир
ЦФ
Остались в запасе
1
Michael Lansing
ВР
15
Эрхан Машович
ЦЗ
0
O. Drost
ЦФ
Главный тренер
Колин Тодд
Статистика матча Рандерс - Хорсенс
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Рандерс
Дания. Суперлига, 16 тур
Рандерс
- : -
29.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 15 тур
Виборг
0 : 0
22.11.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 14 тур
Рандерс
1 : 6
08.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 13 тур
Люнгбю
2 : 1
30.10.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 12 тур
Рандерс
1 : 3
23.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Хорсенс
0 : 0
16.10.2026
Рандерс
Хорсенс
Дания. Суперлига, 16 тур
Рандерс
- : -
29.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 15 тур
Хорсенс
3 : 1
22.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 14 тур
Орхус
2 : 0
08.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 13 тур
Виборг
1 : 0
01.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 12 тур
Хорсенс
5 : 1
25.10.2026
Сендерийск
Дания. Суперлига, 11 тур
Хорсенс
0 : 0
16.10.2026
Рандерс
Информация о матче
Стадион:
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