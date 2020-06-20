Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Дания. Суперлига
Хорсенс - Рандерс
Хорсенс - Рандерс: обзор матча 20 июня 2020
Хорсенс
20.06.2020, суббота, 14:00
Дания. Суперлига, группа C, 1 тур
0 : 0
Завершен
Рандерс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хорсенс - Рандерс
84'
Замена
Т. Клюснер
️️️️
М. Каллесе
Замена
Й. Геммер
️️️️
Н. Брок-Мадсен
75'
Замена
Й. Кьяер
️️️️
Й. Торсен
75'
73'
Желтая карточка
А. Камара
71'
Замена
А. Камара
️️️️
М. Эго
Желтая карточка
A. Simon Okosun
59'
Замена
R. Frantsen
️️️️
Л. Прип
59'
46'
Замена
Т. Кеинде
️️️️
В. Хаммершой-Мистрати
46'
Замена
Э. Марксен
️️️️
С. Пизингер
46'
Замена
А. Ремер
️️️️
М. Греве
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хорсенс
1
Matej Delac
ВР
11
Peter Nymann
ЦЗ
5
Malte Kiilerich
ЦЗ
33
Александер Людвиг
ЦЗ
12
Микаэл Лумб
ЦЗ
18
Йонас Торсен
ЦП
18
Лука Прип
ЦП
15
Bjarke Jacobsen
ЦП
6
Ayo Simon Okosun
ЦП
10
Халлур Ханссон
ЦФ
44
Николай Брок-Мадсен
ЦФ
Рандерс
0
J. Thomsen
ЦЗ
8
Симон Пизингер
ЦЗ
0
M. Nielsen
ЦЗ
15
Бьорн Копплин
ЦЗ
14
Фредерик Лауэнборг
ЦП
7
Миккель Каллесе
ЦП
10
Вито Хаммершой-Мистрати
ЦП
17
Матиас Греве
ЦП
30
Патрик Карльгрен
ЦФ
45
Марвин Эго
ЦФ
17
Эмиль Риис
ЦФ
Главный тренер
Колин Тодд
Хорсенс
1
Michael Lansing
ВР
12
Rune Frantsen
ЦЗ
15
Эрхан Машович
ЦЗ
2
Петер Теркильдсен
ЦЗ
6
Йонас Геммер
ЦП
10
Йеппе Кьяер
ЦП
0
O. Drost
ЦФ
Рандерс
15
Эрик Марксен
ЦЗ
23
Оливер Бундгор
ЦП
24
Тосин Кеинде
ЦП
20
Тобиас Клюснер
ЦП
28
Андре Ремер
ЦП
25
Йонас Дакир
ЦФ
45
Альхаджи Камара
ЦФ
4-4-2
1
11
33
Людвиг
12
Лумб
5
18
Торсен
15
6
18
Прип
44
Брок-Мадсен
10
Ханссон
4-4-3
8
Пизингер
0
15
Копплин
0
7
Каллесе
10
Хаммершой-Мистрати
17
Греве
14
Лауэнборг
17
Риис
45
Эго
30
Карльгрен
18
Прип
12
12
18
Прип
44
Брок-Мадсен
6
Геммер
6
Геммер
44
Брок-Мадсен
18
Торсен
10
Кьяер
10
Кьяер
18
Торсен
8
Пизингер
15
Марксен
15
Марксен
8
Пизингер
10
Хаммершой-Мистрати
24
Кеинде
24
Кеинде
10
Хаммершой-Мистрати
7
Каллесе
20
Клюснер
20
Клюснер
7
Каллесе
17
Греве
28
Ремер
28
Ремер
17
Греве
45
Эго
45
Камара
45
Камара
45
Эго
Остались в запасе
Хорсенс
Рандерс
1
Michael Lansing
ВР
15
Эрхан Машович
ЦЗ
2
Петер Теркильдсен
ЦЗ
0
O. Drost
ЦФ
23
Оливер Бундгор
ЦП
25
Йонас Дакир
ЦФ
Главный тренер
Колин Тодд
Остались в запасе
1
Michael Lansing
ВР
15
Эрхан Машович
ЦЗ
2
Петер Теркильдсен
ЦЗ
0
O. Drost
ЦФ
Остались в запасе
23
Оливер Бундгор
ЦП
25
Йонас Дакир
ЦФ
Главный тренер
Колин Тодд
Статистика матча Хорсенс - Рандерс
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Хорсенс
Дания. Суперлига, 16 тур
Рандерс
- : -
29.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 15 тур
Хорсенс
3 : 1
22.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 14 тур
Орхус
2 : 0
08.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 13 тур
Виборг
1 : 0
01.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 12 тур
Хорсенс
5 : 1
25.10.2026
Сендерийск
Дания. Суперлига, 11 тур
Хорсенс
0 : 0
16.10.2026
Рандерс
Рандерс
Дания. Суперлига, 16 тур
Рандерс
- : -
29.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 15 тур
Виборг
0 : 0
22.11.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 14 тур
Рандерс
1 : 6
08.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 13 тур
Люнгбю
2 : 1
30.10.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 12 тур
Рандерс
1 : 3
23.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Хорсенс
0 : 0
16.10.2026
Рандерс
Информация о матче
Стадион:
Каса Арена
Новости команд
Все
Хорсенс
Рандерс
Лига Европы. «Аталанта» выбила «Байер»; «Монако» вылетел от «Браги», несмотря на ассист Головина
2022.03.17 22:50
Лига конференций. «Буде-Глимт» выбил «Селтик» и другие результаты
2022.02.24 22:55
Лига конференций. «Лестер» разгромил «Рандерс», «Селтик» проиграл «Буде-Глимт» и другие результаты
2022.02.18 01:13
1
Товарищеские матчи. «Арсенал» победил «Рандерс», «Урал» – «Пюник»
2022.02.12 19:18
Жеребьевка стыков Лиги конференций. «Марсель» – «Карабах», «Спарта» – «Партизан» и другие пары
2021.12.13 16:23
1
Суперлига. Принадлежащий «Краснодару» Онугха сделал хет-трик и помог «Вайле» отыграться со счета 0:3 в матче с «Хорсенсом»
2021.04.30 19:56
2
Гончаренко — о ничьей с «Хорсенсом»: «Были предпосылки, чтобы забить не два гола, а куда больше»
2018.01.22 23:41
4
Товарищеский матч. ЦСКА ушел от поражения во встрече с «Хорсенсом»
2018.01.22 15:48
22
Гончаренко: «Мы сыграли три игры на ноль, но главное — что игроки понимают требования»
2017.01.30 01:24
5
Товарищеский матч. ЦСКА разгромил «Хорсенс», Чалов оформил дубль
2017.01.29 19:51
28
Лига Европы. «Аталанта» выбила «Байер»; «Монако» вылетел от «Браги», несмотря на ассист Головина
2022.03.17 22:50
Лига конференций. «Буде-Глимт» выбил «Селтик» и другие результаты
2022.02.24 22:55
Лига конференций. «Лестер» разгромил «Рандерс», «Селтик» проиграл «Буде-Глимт» и другие результаты
2022.02.18 01:13
1
Товарищеские матчи. «Арсенал» победил «Рандерс», «Урал» – «Пюник»
2022.02.12 19:18
Жеребьевка стыков Лиги конференций. «Марсель» – «Карабах», «Спарта» – «Партизан» и другие пары
2021.12.13 16:23
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+