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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Люнгбю - Силькеборг
Люнгбю - Силькеборг: обзор матча 18 июня 2020
Люнгбю
18.06.2020, четверг, 19:00
Дания. Суперлига, группа B, 2 тур
0 : 0
Завершен
Силькеборг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Люнгбю - Силькеборг
90'
+2
Желтая карточка
S. Crone
86'
Замена
М. Бринк
️️️️
М. Каалунд
82'
Замена
J. Okkels
️️️️
Н. Валлис
Замена
E. Teksen
️️️️
G. Marcussen
76'
Замена
Ф. Винтер
️️️️
П. Грегор
75'
Замена
M. Ornskov
️️️️
М. Вестергор
75'
65'
Замена
S. Crone
️️️️
Р. Карстенсен
Замена
М. Варминг
️️️️
K. Enghardt
59'
46'
Замена
С. Йоргенсен
️️️️
В. Моберг
Замена
К. Йоргенсен
️️️️
L. Fosgaard
40'
Желтая карточка
G. Marcussen
34'
29'
Желтая карточка
М. Каалунд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Люнгбю
30
Томас Миккельсен
ВР
5
Кевин Тшиемб
ЦЗ
0
K. Enghardt
ЦЗ
5
Паскаль Грегор
ЦЗ
2
Патрик Да Силва
ЦП
9
Lasse Fosgaard
ЦП
8
M. Rasmussen
ЦП
28
Магнус Вестергор
ЦП
8
Марсель Ремер
ЦП
7
G. Marcussen
ЦФ
7
Эмиль Нильсен
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Нильсен
Силькеборг
29
Расмус Карстенсен
ЦЗ
32
Фредерик Алвес
ЦЗ
5
Kees Luijckx
ЦЗ
6
Frederik Moller
ЦЗ
21
Мадс Эмиль Мадсен
ЦП
8
Филип Лесняк
ЦП
18
Мадс Каалунд
ЦП
6
Вегард Моберг
ЦП
7
Николай Валлис
ЦП
22
Рафаэль Ромо
ЦФ
11
E. Holten
ЦФ
Главный тренер
Ким Поульсен
Люнгбю
18
Фредерик Аугуст Шрам
ВР
3
Фредерик Винтер
ЦЗ
20
Каспер Йоргенсен
ЦЗ
28
Николай Гертсен
ЦЗ
5
Martin Ornskov
ЦП
27
Ertugrul Teksen
ЦФ
11
Магнус Варминг
ЦФ
Силькеборг
1
Оскар Хедвалль
ВР
12
S. Crone
ЦЗ
45
Андерс Хагельскьер
ЦЗ
8
Себастьян Йоргенсен
ЦП
6
Марк Бринк
ЦП
19
J. Okkels
ЦФ
11
Александер Линд
ЦФ
3-5-2
30
Миккельсен
5
Тшиемб
0
5
Грегор
9
8
28
Вестергор
8
Ремер
2
Да Силва
7
Нильсен
7
4-5-2
32
Алвес
5
6
29
Карстенсен
21
Мадсен
18
Каалунд
6
Моберг
7
Валлис
8
Лесняк
11
22
Ромо
5
Грегор
3
Винтер
3
Винтер
5
Грегор
9
20
Йоргенсен
20
Йоргенсен
9
28
Вестергор
5
5
28
Вестергор
7
27
27
7
0
11
Варминг
11
Варминг
0
29
Карстенсен
12
12
29
Карстенсен
6
Моберг
8
Йоргенсен
8
Йоргенсен
6
Моберг
18
Каалунд
6
Бринк
6
Бринк
18
Каалунд
7
Валлис
19
19
7
Валлис
Остались в запасе
Люнгбю
Силькеборг
18
Фредерик Аугуст Шрам
ВР
28
Николай Гертсен
ЦЗ
Главный тренер
Дэвид Нильсен
1
Оскар Хедвалль
ВР
45
Андерс Хагельскьер
ЦЗ
11
Александер Линд
ЦФ
Главный тренер
Ким Поульсен
Остались в запасе
18
Фредерик Аугуст Шрам
ВР
28
Николай Гертсен
ЦЗ
Остались в запасе
1
Оскар Хедвалль
ВР
45
Андерс Хагельскьер
ЦЗ
11
Александер Линд
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Нильсен
Главный тренер
Ким Поульсен
Статистика матча Люнгбю - Силькеборг
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Люнгбю
Дания. Суперлига, 16 тур
Люнгбю
- : -
29.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 15 тур
Орхус
2 : 1
20.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 14 тур
Силькеборг
1 : 0
06.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Люнгбю
2 : 1
30.10.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 12 тур
Мидтьюлланд
3 : 2
25.10.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Люнгбю
3 : 3
18.10.2026
Нордшелланд
Силькеборг
Дания. Суперлига, 16 тур
Силькеборг
- : -
29.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 15 тур
Хорсенс
3 : 1
22.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 14 тур
Силькеборг
1 : 0
06.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Оденсе
4 : 1
01.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 12 тур
Силькеборг
1 : 1
25.10.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 11 тур
Сендерийск
4 : 0
18.10.2026
Силькеборг
Информация о матче
Стадион:
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