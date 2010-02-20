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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Сент-Этьен - Монпелье
Сент-Этьен - Монпелье: обзор матча 20 февраля 2010
Сент-Этьен
20.02.2010, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 25 тур
1 : 0
Завершен
Монпелье
79'
Э. Ривьер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сент-Этьен - Монпелье
Желтая карточка
А. Эль-Каутари
Замена
Л. Компан
️️️️
Р. Пито
ГОЛ! 1:0!
Э. Ривьер
Замена
А. Фернандес
️️️️
Г. Бергессио
Замена
К. Миральяс
️️️️
Б. Сако
Замена
Э. Ривьер
️️️️
Б. Саного
Замена
Ж. Саихи
️️️️
Т. Коста
Замена
К. Аит-Фана
️️️️
Ю. Бельханда
Желтая карточка
Ю. Бельханда
Желтая карточка
Г. Бергессио
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Этьен
40
Жереми Жано
ВР
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
15
Папе Диакате
ЦЗ
24
Лоик Перрен
ЦЗ
35
Мухамаду Дабо
ПЗ
8
Блейз Матюиди
ЦП
6
Желсон Фернандес
ЦП
20
Бакари Сако
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
28
Бубакар Саного
ЦФ
18
Гонсало Бергессио
ЦФ
Главный тренер
Ален Перрен
Монпелье
16
Жоффрей Журдрен
ВР
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
4
Эмир Спахич
ЦЗ
4
Абделхамид Эль-Каутари
ЦЗ
6
Жорис Марво
ПЗ
20
Юнес Бельханда
ЦП
8
Тино Коста
ЦП
14
Ромейн Пито
ЦП
19
Сирил Женешам
ЦП
19
Сулейман Камара
ЦФ
31
Виктор Уго Монтаньо
ЦФ
Сент-Этьен
1
Венсан Планте
ВР
6
Сильвен Монсоро
ЦЗ
17
Йоан Откер
ЦП
17
Аугусто Фернандес
ЦП
97
Эммануэль Ривьер
ЦФ
87
Кевин Миральяс
ЦФ
Монпелье
1
Лоран Пьонье
ВР
0
Ксавье Коллен
ЦЗ
20
Жоффрей Дернес
ЛП
27
Грегори Лякомб
ЛВ
23
Жамель Саихи
ЦП
10
Лилиан Компан
ЦФ
18
Карим Аит-Фана
ЦФ
4-3-1-2
40
Жано
29
Беналуан
15
Диакате
24
Перрен
35
Дабо
8
Матюиди
6
Фернандес
20
Сако
10
Пайет
18
Бергессио
28
Саного
4-4-2
16
Журдрен
6
Марво
4
Спахич
4
Эль-Каутари
2
Янга-Мбива
8
Коста
14
Пито
19
Женешам
20
Бельханда
31
Монтаньо
19
Камара
18
Бергессио
17
Фернандес
17
Фернандес
18
Бергессио
28
Саного
97
Ривьер
97
Ривьер
28
Саного
20
Сако
87
Миральяс
87
Миральяс
20
Сако
14
Пито
10
Компан
10
Компан
14
Пито
8
Коста
23
Саихи
23
Саихи
8
Коста
20
Бельханда
18
Аит-Фана
18
Аит-Фана
20
Бельханда
Остались в запасе
Сент-Этьен
Монпелье
1
Венсан Планте
ВР
6
Сильвен Монсоро
ЦЗ
17
Йоан Откер
ЦП
Главный тренер
Ален Перрен
1
Лоран Пьонье
ВР
0
Ксавье Коллен
ЦЗ
20
Жоффрей Дернес
ЛП
27
Грегори Лякомб
ЛВ
Остались в запасе
1
Венсан Планте
ВР
6
Сильвен Монсоро
ЦЗ
17
Йоан Откер
ЦП
Остались в запасе
1
Лоран Пьонье
ВР
0
Ксавье Коллен
ЦЗ
20
Жоффрей Дернес
ЛП
27
Грегори Лякомб
ЛВ
Главный тренер
Ален Перрен
Статистика матча Сент-Этьен - Монпелье
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
- : -
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 8 тур
Сент-Этьен
2 : 0
10.10.2026
Родез
Монпелье
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
- : -
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 8 тур
Монпелье
2 : 0
09.10.2026
Гренобль
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Готье
(Секлин)
Стадион:
Жеффруа-Гишар
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