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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Ризеспор - Денизлиспор
Ризеспор - Денизлиспор: обзор матча 28 июня 2020
Ризеспор
28.06.2020, воскресенье, 18:30
Турция. Суперлига, 29 тур
2 : 2
Завершен
Денизлиспор
40'
М. Шкода
71'
Ф. Болдрин
20'
О. Эступиньян
30'
И. Фернандеш (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ризеспор - Денизлиспор
Замена
Д. Гармаш
️️️️
А. Ветрих
74'
ГОЛ! 2:2!
Ф. Болдрин
Пас отдал
O. Ovacikli
71'
Замена
Y. Sasse
️️️️
Т. Торун
70'
70'
Замена
H. Sacko
️️️️
Ã. Ãek
70'
Замена
O. Sahan
️️️️
О. Эступиньян
Желтая карточка
Т. Торун
67'
62'
Замена
И. Сакей
️️️️
M. Kibong Mbamba
Замена
O. Ovacikli
️️️️
M. Morozyuk
42'
ГОЛ! 1:2!
М. Шкода
Пас отдал
M. Morozyuk
40'
30'
ГОЛ в свои ворота! 0:2!
И. Фернандеш
20'
ГОЛ! 0:1!
О. Эступиньян
Желтая карточка
M. Morozyuk
16'
4'
Желтая карточка
Ã. Ãek
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ризеспор
13
Tarik Ãetin
ВР
55
Mykola Morozyuk
ЦЗ
3
Монтассар Тальби
ЦЗ
14
Иванилду Фернандеш
ЦЗ
17
Дарио Мельняк
ЦЗ
8
Тунай Торун
ЦП
4
Амедей Ветрих
ЦП
82
IsmaÃ«l DiomandÃ©
ЦП
10
Фернандо Болдрин
ЦП
81
Брайан Самудио
ЦФ
7
Милан Шкода
ЦФ
Главный тренер
Хикмет Караман
Денизлиспор
25
Tolgahan Acar
ВР
60
ÃzgÃ¼r Ãek
ЦЗ
2
Tiago Lopes
ЦЗ
22
Mustafa Yumlu
ЦЗ
5
Syam Ben Youssef
ЦЗ
21
Zakarya Bergdich
ЦЗ
10
Ismail Aissati
ЦП
22
Радослав Муравски
ЦП
6
Marc Kibong Mbamba
ЦП
11
Hugo Rodallega
ЦФ
19
Оскар Эступиньян
ЦФ
Ризеспор
30
Zafer Gorgen
ВР
53
Orhan Ovacikli
ЦЗ
35
Alberk Koc
ЦЗ
28
Burak Albayrak
ЦЗ
5
Абдуллах Дурак
ЦП
31
Yan Sasse
ЦП
6
Oguz Kagan GÃ¼Ã§tekin
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
8
Atakan Akkaynak
ЦФ
23
Андрей Борячук
ЦФ
Денизлиспор
1
Hüseyin Altıntaş
ВР
0
M. Ozkal
ЦЗ
5
Исаак Сакей
ЦП
11
Sedat SahintÃ¼rk
ЦП
70
Olcay Sahan
ЦП
9
Hadi Sacko
ЦП
44
Alihan Kalkan
ЦФ
4-4-2
13
55
14
Фернандеш
17
Мельняк
3
Тальби
8
Торун
82
10
Болдрин
4
Ветрих
7
Шкода
81
Самудио
3-2-3-2
25
22
5
21
60
2
10
22
Муравски
6
19
Эступиньян
11
55
53
53
55
8
Торун
31
31
8
Торун
4
Ветрих
19
Гармаш
19
Гармаш
4
Ветрих
6
5
Сакей
5
Сакей
6
19
Эступиньян
70
70
19
Эступиньян
60
9
9
60
Остались в запасе
Ризеспор
Денизлиспор
8
Atakan Akkaynak
ЦФ
30
Zafer Gorgen
ВР
35
Alberk Koc
ЦЗ
28
Burak Albayrak
ЦЗ
5
Абдуллах Дурак
ЦП
6
Oguz Kagan GÃ¼Ã§tekin
ЦП
23
Андрей Борячук
ЦФ
Главный тренер
Хикмет Караман
1
Hüseyin Altıntaş
ВР
0
M. Ozkal
ЦЗ
11
Sedat SahintÃ¼rk
ЦП
44
Alihan Kalkan
ЦФ
Остались в запасе
8
Atakan Akkaynak
ЦФ
30
Zafer Gorgen
ВР
35
Alberk Koc
ЦЗ
28
Burak Albayrak
ЦЗ
5
Абдуллах Дурак
ЦП
6
Oguz Kagan GÃ¼Ã§tekin
ЦП
23
Андрей Борячук
ЦФ
Остались в запасе
1
Hüseyin Altıntaş
ВР
0
M. Ozkal
ЦЗ
11
Sedat SahintÃ¼rk
ЦП
44
Alihan Kalkan
ЦФ
Главный тренер
Хикмет Караман
Статистика матча Ризеспор - Денизлиспор
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Ризеспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
- : -
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Амед
0 : 2
21.11.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Ризеспор
2 : 1
08.11.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коджаэлиспор
0 : 0
31.10.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Ризеспор
3 : 4
26.10.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Чорум
2 : 1
16.10.2026
Ризеспор
Денизлиспор
Турция. Суперлига, 42 тур
Карагюмрюк
5 : 1
15.05.2021
Денизлиспор
Турция. Суперлига, 41 тур
Денизлиспор
1 : 4
11.05.2021
Галатасарай
Турция. Суперлига, 40 тур
Хатайспор
1 : 0
08.05.2021
Денизлиспор
Турция. Суперлига, 39 тур
Денизлиспор
0 : 1
02.05.2021
Ризеспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Кайсериспор
6 : 3
28.04.2021
Денизлиспор
Информация о матче
Стадион:
Чайкур Диди
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