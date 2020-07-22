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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Санкт-Галлен - Базель
Санкт-Галлен - Базель: обзор матча 22 июля 2020
Санкт-Галлен
22.07.2020, среда, 21:30
Швейцария. Суперлига, 33 тур
0 : 5
Завершен
Базель
4'
К. Адеми
6'
С. Кампо
58'
К. Адеми
84'
В. Штокер
88'
Р. ван Вольфсвинкел
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Санкт-Галлен - Базель
88'
ГОЛ! 0:5!
Р. ван Вольфсвинкел
86'
Замена
Рамирес
️️️️
В. Штокер
86'
Замена
Э. Исуфи
️️️️
О. Альдрете
84'
ГОЛ! 0:4!
В. Штокер
Пас отдал
Р. ван Вольфсвинкел
Замена
V. Rufli
️️️️
М. Мухайм
83'
76'
Замена
Р. ван Вольфсвинкел
️️️️
К. Адеми
Замена
А. Крауши
️️️️
С. Хефти
75'
75'
Замена
Д. Николич
️️️️
Й. Омлин
Замена
A. Ribeiro
️️️️
Ж. Квинтийя
74'
69'
Желтая карточка
К. Адеми
Желтая карточка
С. Иттен
65'
Желтая карточка
Э. Демирович
62'
58'
ГОЛ! 0:3!
К. Адеми
Пас отдал
С. Кампо
Замена
А. Бакайоко
️️️️
В. Руис
55'
34'
Желтая карточка
С. Видмер
Желтая карточка
Л. Гертлер
7'
6'
ГОЛ! 0:2!
С. Кампо
Пас отдал
С. Видмер
4'
ГОЛ! 0:1!
К. Адеми
Пас отдал
Ф. Фрай
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Санкт-Галлен
1
Лоуренс Ати Зиги
ВР
28
Миро Мухайм
ЛЗ
20
Леонидас Стержиу
ЦЗ
23
Бетим Фазлийи
ЦЗ
30
Сильвен Хефти
ПЗ
21
Жереми Гуйемено
ЦП
16
Лукас Гертлер
ЦП
88
Жорди Квинтийя
ЦП
30
Виктор Руис
ЦП
9
Эрмедин Демирович
ЦФ
10
Седрик Иттен
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
Базель
1
Йонас Омлин
ВР
5
Эрай Джемерт
ЦЗ
15
Омар Альдрете
ЦЗ
16
Яспер ван дер Верфф
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
9
Афимико Пулулу
ЛВ
10
Самуэле Кампо
ЦП
20
Фабиан Фрай
ЦП
34
Таулант Джака
ЦП
14
Валентин Штокер
ЦП
9
Кемаль Адеми
ЦФ
Главный тренер
Марсель Коллер
Санкт-Галлен
33
Джонатан Клинсман
ВР
14
Яннис Летар
ЦЗ
99
Vincent Rufli
ЦЗ
17
Алессандро Крауши
ЦП
26
Tim Staubli
ЦП
7
Аксель Бакайоко
ЦФ
19
André Ribeiro
ЦФ
Базель
1
Джордже Николич
ВР
47
Элис Исуфи
ЦЗ
91
Лирик Виши
ЦП
38
Янник Маршан
ЦП
7
Рамирес
ЦП
24
Тициан Туши
ЦФ
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
4-4-2
1
Зиги
28
Мухайм
20
Стержиу
23
Фазлийи
30
Хефти
21
Гуйемено
88
Квинтийя
30
Руис
16
Гертлер
10
Иттен
9
Демирович
4-4-1-1
1
Омлин
30
Видмер
15
Альдрете
16
ван дер Верфф
5
Джемерт
20
Фрай
34
Джака
14
Штокер
10
Кампо
9
Пулулу
9
Адеми
28
Мухайм
99
99
28
Мухайм
30
Хефти
17
Крауши
17
Крауши
30
Хефти
30
Руис
7
Бакайоко
7
Бакайоко
30
Руис
88
Квинтийя
19
19
88
Квинтийя
15
Альдрете
47
Исуфи
47
Исуфи
15
Альдрете
1
Омлин
1
Николич
1
Николич
1
Омлин
14
Штокер
7
Рамирес
7
Рамирес
14
Штокер
9
Адеми
9
ван Вольфсвинкел
9
ван Вольфсвинкел
9
Адеми
Остались в запасе
Санкт-Галлен
Базель
14
Яннис Летар
ЦЗ
33
Джонатан Клинсман
ВР
26
Tim Staubli
ЦП
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
24
Тициан Туши
ЦФ
91
Лирик Виши
ЦП
38
Янник Маршан
ЦП
Главный тренер
Марсель Коллер
Остались в запасе
14
Яннис Летар
ЦЗ
33
Джонатан Клинсман
ВР
26
Tim Staubli
ЦП
Остались в запасе
24
Тициан Туши
ЦФ
91
Лирик Виши
ЦП
38
Янник Маршан
ЦП
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
Главный тренер
Марсель Коллер
Статистика матча Санкт-Галлен - Базель
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Тун
- : -
29.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
2 : 2
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Санкт-Галлен
1 : 0
11.10.2026
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Базель
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
- : -
28.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Информация о матче
Стадион:
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