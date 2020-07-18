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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Цюрих - Янг Бойз
Цюрих - Янг Бойз: обзор матча 18 июля 2020
Цюрих
18.07.2020, суббота, 21:30
Швейцария. Суперлига, 32 тур
0 : 5
Завершен
Янг Бойз
33'
М. Сулеймани
42'
Ж. Нсаме
48'
Ж. Нсаме
59'
Ж. Нсаме (П)
73'
М. Шпильманн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Цюрих - Янг Бойз
73'
ГОЛ! 0:5!
М. Шпильманн
Пас отдал
М. Нгамале
67'
Замена
Н. Бюрги
️️️️
М. Камара
67'
Замена
М. Шпильманн
️️️️
М. Элиа
59'
ГОЛ с пенальти! 0:4!
Ж. Нсаме
59'
Замена
Ж. Лотомба
️️️️
Ж. Лефор
59'
Замена
Д. Гаудино
️️️️
М. Сулеймани
59'
Замена
М. Нгамале
️️️️
К. Фасснахт
48'
ГОЛ! 0:3!
Ж. Нсаме
Пас отдал
М. Сулеймани
Замена
У. Бангура
️️️️
С. Сейлер
46'
Желтая карточка
Б. Крамер
45'
+1
42'
ГОЛ! 0:2!
Ж. Нсаме
Пас отдал
М. Элиа
Желтая карточка
M. SchÃ¶nbÃ¤chler
35'
33'
ГОЛ! 0:1!
М. Сулеймани
Пас отдал
Ж. Нсаме
24'
Желтая карточка
М. Камара
Желтая карточка
С. Сом
24'
Замена
Б. Крамер
️️️️
А. Маркезано
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Цюрих
25
Яник Брехнер
ВР
27
Илан Саутер
ЦЗ
4
Бесир Омераджич
ЦЗ
24
Michael Kempter
ЦЗ
71
Хекуран Криэциу
ОП
8
Стефан Сейлер
ЦП
19
Симон Сом
ЦП
7
Adrian Winter
ЦП
19
Антонио Маркезано
ЦП
27
Marco SchÃ¶nbÃ¤chler
ЦП
10
Бенжамин Кололли
ЦП
Главный тренер
Людовик Маньин
Янг Бойз
16
Давид фон Бальмус
ВР
21
Жордан Лефор
ЛЗ
15
Седрик Зесигер
ЦЗ
5
Мохамед Камара
ЦЗ
17
Сайди Джанко
ПЗ
10
Миралем Сулеймани
ЛП
4
Венсан Сьерро
ЦП
20
Михел Эбишер
ЦП
16
Кристиан Фасснахт
ПП
12
Мешак Элиа
ЦФ
17
Жан-Пьер Нсаме
ЦФ
Главный тренер
Херардо Сеоане
Цюрих
17
Умару Бангура
ЦЗ
77
Willie Britto
ЦЗ
18
Па-Моду Янье
ЦП
70
Нильс Райхмут
ПП
38
Novem Baumann
ЦФ
43
Henri Koide
ЦФ
9
Блаж Крамер
ЦФ
Янг Бойз
1
Marco WÃ¶lfli
ВР
3
Жордан Лотомба
ЛЗ
5
Николас Бюрги
ЦЗ
13
Муми Нгамале
ЛВ
7
Марвин Шпильманн
ЦП
10
Джанлука Гаудино
ЦП
10
Феликс Мамбимби
ЦФ
3-1-5-1
25
Брехнер
27
Саутер
4
Омераджич
24
71
Криэциу
7
19
Маркезано
27
10
Кололли
19
Сом
8
Сейлер
4-4-2
16
фон Бальмус
17
Джанко
15
Зесигер
5
Камара
21
Лефор
16
Фасснахт
4
Сьерро
20
Эбишер
10
Сулеймани
17
Нсаме
12
Элиа
8
Сейлер
17
Бангура
17
Бангура
8
Сейлер
19
Маркезано
9
Крамер
9
Крамер
19
Маркезано
21
Лефор
3
Лотомба
3
Лотомба
21
Лефор
16
Фасснахт
13
Нгамале
13
Нгамале
16
Фасснахт
5
Камара
5
Бюрги
5
Бюрги
5
Камара
12
Элиа
7
Шпильманн
7
Шпильманн
12
Элиа
10
Сулеймани
10
Гаудино
10
Гаудино
10
Сулеймани
Остались в запасе
Цюрих
Янг Бойз
38
Novem Baumann
ЦФ
43
Henri Koide
ЦФ
70
Нильс Райхмут
ПП
18
Па-Моду Янье
ЦП
77
Willie Britto
ЦЗ
Главный тренер
Людовик Маньин
1
Marco WÃ¶lfli
ВР
10
Феликс Мамбимби
ЦФ
Главный тренер
Херардо Сеоане
Остались в запасе
38
Novem Baumann
ЦФ
43
Henri Koide
ЦФ
70
Нильс Райхмут
ПП
18
Па-Моду Янье
ЦП
77
Willie Britto
ЦЗ
Остались в запасе
1
Marco WÃ¶lfli
ВР
10
Феликс Мамбимби
ЦФ
Главный тренер
Людовик Маньин
Главный тренер
Херардо Сеоане
Статистика матча Цюрих - Янг Бойз
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Вадуц
- : -
28.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
2 : 2
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Цюрих
0 : 0
10.10.2026
Тун
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
29.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
3 : 2
21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Информация о матче
Стадион:
Летцигрунд
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