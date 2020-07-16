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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Санкт-Галлен - Люцерн
Санкт-Галлен - Люцерн: обзор матча 16 июля 2020
Санкт-Галлен
16.07.2020, четверг, 21:30
Швейцария. Суперлига, 31 тур
4 : 1
Завершен
Люцерн
10'
A. Ribeiro
27'
С. Иттен
29'
С. Иттен
49'
Ж. Квинтийя (П)
60'
M. Marleku
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Санкт-Галлен - Люцерн
Желтая карточка
С. Хефти
88'
Замена
A. Campos
️️️️
С. Иттен
80'
76'
Желтая карточка
S. Aziz Binous
70'
Желтая карточка
B. Eleke
Замена
А. Бакайоко
️️️️
В. Руис
65'
Замена
V. Rufli
️️️️
Ж. Гуйемено
65'
60'
ГОЛ! 4:1!
M. Marleku
Пас отдал
П. Шурпф
58'
Замена
M. Marleku
️️️️
Ридер
56'
Замена
S. Aziz Binous
️️️️
F. Margiotta
55'
Желтая карточка
D. Mistrafovic
ГОЛ с пенальти! 4:0!
Ж. Квинтийя
49'
46'
Замена
С. Сидлер
️️️️
М. Шульц
46'
Замена
B. Eleke
️️️️
О. Какабадзе
Желтая карточка
В. Руис
32'
ГОЛ! 3:0!
С. Иттен
Пас отдал
Ж. Квинтийя
29'
28'
Желтая карточка
М. Шульц
ГОЛ! 2:0!
С. Иттен
Пас отдал
С. Хефти
27'
ГОЛ! 1:0!
A. Ribeiro
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Санкт-Галлен
1
Лоуренс Ати Зиги
ВР
28
Миро Мухайм
ЛЗ
20
Леонидас Стержиу
ЦЗ
23
Бетим Фазлийи
ЦЗ
30
Сильвен Хефти
ПЗ
16
Лукас Гертлер
ЦП
88
Жорди Квинтийя
ЦП
21
Жереми Гуйемено
ЦП
30
Виктор Руис
ЦП
10
Седрик Иттен
ЦФ
19
André Ribeiro
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
Люцерн
27
Мариус Мюллер
ВР
17
Simon Grether
ЦЗ
5
Лукас
ЦЗ
23
Марко Бюрки
ЦЗ
25
Отар Какабадзе
ЦЗ
20
David Mistrafovic
ЦП
11
Паскаль Шурпф
ЦП
10
Марвин Шульц
ЦП
42
Идриз Воца
ЦП
10
Ридер
ЦФ
19
Francesco Margiotta
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Санкт-Галлен
33
Джонатан Клинсман
ВР
99
Vincent Rufli
ЦЗ
26
Tim Staubli
ЦП
17
Алессандро Крауши
ЦП
3
M. Nuhu
ЦФ
7
Аксель Бакайоко
ЦФ
17
Angelo Campos
ЦФ
Люцерн
23
Simon Enzler
ВР
24
Силван Сидлер
ЦЗ
17
Ashvin Balaruban
ЦФ
39
Mark Marleku
ЦФ
73
Salah Aziz Binous
ЦФ
10
Blessing Eleke
ЦФ
4-4-2
1
Зиги
28
Мухайм
20
Стержиу
23
Фазлийи
30
Хефти
16
Гертлер
21
Гуйемено
30
Руис
88
Квинтийя
19
10
Иттен
4-4-2
27
Мюллер
5
Лукас
23
Бюрки
25
Какабадзе
17
11
Шурпф
10
Шульц
42
Воца
20
19
10
Ридер
21
Гуйемено
99
99
21
Гуйемено
30
Руис
7
Бакайоко
7
Бакайоко
30
Руис
10
Иттен
17
17
10
Иттен
10
Ридер
39
39
10
Ридер
19
73
73
19
10
Шульц
24
Сидлер
24
Сидлер
10
Шульц
25
Какабадзе
10
10
25
Какабадзе
Остались в запасе
Санкт-Галлен
Люцерн
3
M. Nuhu
ЦФ
33
Джонатан Клинсман
ВР
26
Tim Staubli
ЦП
17
Алессандро Крауши
ЦП
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
17
Ashvin Balaruban
ЦФ
23
Simon Enzler
ВР
Главный тренер
Маркус Баббель
Остались в запасе
3
M. Nuhu
ЦФ
33
Джонатан Клинсман
ВР
26
Tim Staubli
ЦП
17
Алессандро Крауши
ЦП
Остались в запасе
17
Ashvin Balaruban
ЦФ
23
Simon Enzler
ВР
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
Главный тренер
Маркус Баббель
Статистика матча Санкт-Галлен - Люцерн
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Тун
- : -
29.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
2 : 2
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Санкт-Галлен
1 : 0
11.10.2026
Лозанна-Спорт
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Люцерн
- : -
29.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Люцерн
1 : 1
31.10.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Лугано
0 : 0
10.10.2026
Люцерн
Информация о матче
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