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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Серветт - Санкт-Галлен
Серветт - Санкт-Галлен: обзор матча 12 июля 2020
Серветт
12.07.2020, воскресенье, 17:00
Швейцария. Суперлига, 30 тур
1 : 1
Завершен
Санкт-Галлен
61'
М. Стеванович
18'
V. Rufli
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Серветт - Санкт-Галлен
90'
+3
Вторая желтая
Э. Демирович
90'
Желтая карточка
Э. Демирович
Желтая карточка
Г. Ондуа
82'
Замена
A. Maccoppi
️️️️
Г. Кюи
82'
80'
Замена
M. Nuhu
️️️️
V. Rufli
71'
Замена
А. Бакайоко
️️️️
Ж. Гуйемено
ГОЛ! 1:1!
М. Стеванович
61'
Замена
K. Koné
️️️️
Б. Кеспедес
57'
56'
Замена
A. Ribeiro
️️️️
С. Иттен
55'
Желтая карточка
Ж. Гуйемено
45'
+1
Желтая карточка
М. Мухайм
Замена
Н. Вуйоз
️️️️
C. Routis
31'
18'
ГОЛ! 0:1!
V. Rufli
Пас отдал
Ж. Квинтийя
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Серветт
32
Жереми Фрик
ВР
32
Антони Сотье
ЦЗ
3
Christopher Routis
ЦЗ
23
Венсан Сассо
ЦЗ
19
Dennis Iapichino
ЦЗ
30
Кастриот Имери
ОП
10
Борис Кеспедес
ЦП
8
Тимоте Конья
ЦП
5
Гаэль Ондуа
ЦП
9
Мирослав Стеванович
ЦП
99
Грейон Кюи
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
Санкт-Галлен
1
Лоуренс Ати Зиги
ВР
28
Миро Мухайм
ЛЗ
20
Леонидас Стержиу
ЦЗ
23
Бетим Фазлийи
ЦЗ
99
Vincent Rufli
ЦЗ
21
Жереми Гуйемено
ЦП
17
Алессандро Крауши
ЦП
88
Жорди Квинтийя
ЦП
30
Виктор Руис
ЦП
10
Седрик Иттен
ЦФ
9
Эрмедин Демирович
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
Серветт
1
Joël Kiassumbua
ВР
3
Николя Вуйоз
ЦЗ
17
Рикардо Азеведо
ЦП
14
Andrea Maccoppi
ЦП
43
Emmanuel Samba
ЦФ
39
Alexis Martial
ЦФ
20
Koro Koné
ЦФ
Санкт-Галлен
33
Джонатан Клинсман
ВР
14
Яннис Летар
ЦЗ
26
Tim Staubli
ЦП
3
M. Nuhu
ЦФ
19
André Ribeiro
ЦФ
7
Аксель Бакайоко
ЦФ
17
Angelo Campos
ЦФ
4-1-4-1
32
Фрик
32
Сотье
23
Сассо
19
3
30
Имери
10
Кеспедес
5
Ондуа
9
Стеванович
8
Конья
99
Кюи
4-4-2
1
Зиги
20
Стержиу
23
Фазлийи
99
28
Мухайм
17
Крауши
88
Квинтийя
30
Руис
21
Гуйемено
9
Демирович
10
Иттен
3
3
Вуйоз
3
Вуйоз
3
99
Кюи
14
14
99
Кюи
10
Кеспедес
20
20
10
Кеспедес
99
3
3
99
10
Иттен
19
19
10
Иттен
21
Гуйемено
7
Бакайоко
7
Бакайоко
21
Гуйемено
Остались в запасе
Серветт
Санкт-Галлен
43
Emmanuel Samba
ЦФ
39
Alexis Martial
ЦФ
1
Joël Kiassumbua
ВР
17
Рикардо Азеведо
ЦП
Главный тренер
Ален Гейгер
14
Яннис Летар
ЦЗ
33
Джонатан Клинсман
ВР
26
Tim Staubli
ЦП
17
Angelo Campos
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
Остались в запасе
43
Emmanuel Samba
ЦФ
39
Alexis Martial
ЦФ
1
Joël Kiassumbua
ВР
17
Рикардо Азеведо
ЦП
Остались в запасе
14
Яннис Летар
ЦЗ
33
Джонатан Клинсман
ВР
26
Tim Staubli
ЦП
17
Angelo Campos
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
Статистика матча Серветт - Санкт-Галлен
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Серветт
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Серветт
- : -
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Швейцария. Суперлига, 14 тур
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Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Серветт
2 : 1
24.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Серветт
0 : 0
10.10.2026
Сьон
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Тун
- : -
29.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
2 : 2
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
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Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Санкт-Галлен
1 : 0
11.10.2026
Лозанна-Спорт
Информация о матче
Стадион:
Стад-де-Женев
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