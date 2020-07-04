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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Гранада - Валенсия
Гранада - Валенсия: обзор матча 04 июля 2020
Гранада
04.07.2020, суббота, 23:00
Испания. Примера, 34 тур
2 : 2
Завершен
Валенсия
86'
Ф. Вико
63'
М. Вальехо
68'
Г. Гедеш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гранада - Валенсия
90'
+7
Желтая карточка
Д. Васс
Желтая карточка
Я. Эррера
90'
+5
90'
+1
Желтая карточка
Г. Гедеш
87'
Замена
Ж. Кондогбиа
️️️️
Д. Парехо
ГОЛ! 1:2!
Ф. Вико
86'
Замена
Ж. Диаш
️️️️
К. Нева
83'
Замена
Х. Вальехо
️️️️
Х. Санчес
83'
81'
Замена
Р. Собрино
️️️️
К. Гамейро
Замена
А. Пуэртас
️️️️
В. Диас
72'
68'
ГОЛ! 0:2!
Г. Гедеш
Пас отдал
Г. Паулиста
Замена
Ф. Вико
️️️️
Я. Брайс
66'
66'
Замена
Г. Гедеш
️️️️
Д. Черышев
66'
Замена
М. Гомес
️️️️
М. Вальехо
63'
ГОЛ! 0:1!
М. Вальехо
Пас отдал
Д. Черышев
46'
Замена
А. Герреро
️️️️
Х. Коста
Желтая карточка
Д. Фулкье
45'
+1
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гранада
1
Руй Силва
ВР
21
Карлос Нева
ЛЗ
5
Херман Санчес
ЦЗ
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
16
Виктор Диас
ПЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
88
Ян Брайс
ЦП
21
Янхель Эррера
ЦП
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
14
Карлос Фернандес Луна
ЦФ
Главный тренер
Диего Мартинес
Валенсия
24
Яспер Силлессен
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
21
Ману Вальехо
ЛВ
90
Денис Черышев
ЛВ
13
Франсис Коклен
ОП
10
Даниэль Васс
ЦП
7
Карлос Солер
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Главный тренер
Сальвадор Гонсалес Воро
Гранада
24
Жоау Кошта
ВР
13
Аарон Эскандель
ВР
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
15
Хосе Мартинес
ЦЗ
23
Жил Диаш
ЛВ
19
Марио Родригес
ЦП
12
Рамон Азиз
ЦП
19
Феде Вико
АП
7
Антонио Пуэртас
ПВ
70
Антонин
ЦФ
Валенсия
1
Хауме
ВР
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
14
Тьерри Корреа
ПЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
3
Адриан Герреро
ЛВ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
22
Уго Гильямон
ОП
22
Висенте Эскердо
ЦП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
7
Ли Кан Ин
АП
9
Максимилиано Гомес
ЦФ
19
Рубен Собрино
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Силва
16
Диас
5
Санчес
22
Дуарте
21
Нева
20
Фулкье
88
Брайс
21
Эррера
11
Мачис
14
Фернандес Луна
9
Сольдадо
3-1-3-2-1
24
Силлессен
5
Мангала
3
Паулиста
24
Коста
13
Коклен
10
Васс
7
Солер
10
Парехо
21
Вальехо
90
Черышев
9
Гамейро
21
Нева
23
Диаш
23
Диаш
21
Нева
16
Диас
7
Пуэртас
7
Пуэртас
16
Диас
5
Санчес
24
Вальехо
24
Вальехо
5
Санчес
88
Брайс
19
Вико
19
Вико
88
Брайс
24
Коста
3
Герреро
3
Герреро
24
Коста
90
Черышев
11
Гедеш
11
Гедеш
90
Черышев
10
Парехо
19
Кондогбиа
19
Кондогбиа
10
Парехо
21
Вальехо
9
Гомес
9
Гомес
21
Вальехо
9
Гамейро
19
Собрино
19
Собрино
9
Гамейро
Остались в запасе
Гранада
Валенсия
24
Жоау Кошта
ВР
13
Аарон Эскандель
ВР
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
15
Хосе Мартинес
ЦЗ
19
Марио Родригес
ЦП
12
Рамон Азиз
ЦП
70
Антонин
ЦФ
Главный тренер
Диего Мартинес
7
Ли Кан Ин
АП
22
Уго Гильямон
ОП
14
Тьерри Корреа
ПЗ
1
Хауме
ВР
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
22
Висенте Эскердо
ЦП
Главный тренер
Сальвадор Гонсалес Воро
Остались в запасе
24
Жоау Кошта
ВР
13
Аарон Эскандель
ВР
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
15
Хосе Мартинес
ЦЗ
19
Марио Родригес
ЦП
12
Рамон Азиз
ЦП
70
Антонин
ЦФ
Остались в запасе
7
Ли Кан Ин
АП
22
Уго Гильямон
ОП
14
Тьерри Корреа
ПЗ
1
Хауме
ВР
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
22
Висенте Эскердо
ЦП
Главный тренер
Диего Мартинес
Главный тренер
Сальвадор Гонсалес Воро
Статистика матча Гранада - Валенсия
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Гранада
Испания. Сегунда, 16 тур
Гранада
- : -
29.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
1 : 1
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Валенсия
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Главный судья:
Адриан Кордеро Вега
Стадион:
Лос Карменес
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