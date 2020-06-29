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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Пасуш де Феррейра - Порту
Пасуш де Феррейра - Порту: обзор матча 29 июня 2020
Пасуш де Феррейра
29.06.2020, понедельник, 23:15
Португалия. Примейра, 29 тур
0 : 1
Завершен
Порту
7'
Ч. Мбемба
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Пасуш де Феррейра - Порту
87'
Замена
Ф. Виейра
️️️️
Х. Корона
79'
Замена
М. Лум
️️️️
Отавио
74'
Желтая карточка
М. Марега
Замена
Денилсон
️️️️
Л. Карлос
71'
Замена
М. Диаби
️️️️
D. Tanque
71'
69'
Замена
Л. Диас
️️️️
Тикиньо
Замена
Уилтон
️️️️
Ж. Амарал
60'
Замена
A. Castanheira (pen.)
️️️️
Э. Феррейра
60'
55'
Желтая карточка
Ч. Мбемба
Желтая карточка
С. Эустакиу
44'
Желтая карточка
Э. Феррейра
41'
35'
Желтая карточка
Тикиньо
7'
ГОЛ! 0:1!
Ч. Мбемба
Желтая карточка
M.
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пасуш де Феррейра
87
Ricardo Ribeiro
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
2
Жорже Силва
ЦЗ
44
Marcelo
ЦЗ
26
Маракас
ЦЗ
8
Педринью
ЦП
46
Стефен Эустакиу
ЦП
22
Луис Карлос
ЦП
99
Douglas Tanque
ЦФ
7
Элдер Феррейра
ЦФ
7
Жоау Амарал
ЦФ
Главный тренер
Вашку Сеабра
Порту
1
Агустин Маркесин
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
13
Вилсон Манафа
ПЗ
8
Матеус Урибе
ОП
2
Данилу Перейра
ОП
25
Отавио
АП
91
Мусса Марега
ПВ
17
Хесус Корона
ПВ
9
Тикиньо
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Пасуш де Феррейра
23
Marco Sousa
ВР
2
Марко Баксиньо
ЦЗ
6
Bruno Teles
ЦЗ
7
A. Castanheira (pen.)
ЦП
44
Мохамед Диаби
ЦП
29
Vasco Rocha
ЦП
30
Бруно Сантос
ЦП
9
Уилтон
ЦФ
10
Денилсон
ЦФ
Порту
99
Диогу Кошта
ВР
2
Диогу Лейте
ЦЗ
14
Луис Диас
ЛВ
21
Мамаду Лум
ОП
19
Tomás Esteves
ЦП
77
Vítor Ferreira
ЦП
20
Фабиу Виейра
ПП
21
Фабиу Силва
ЦФ
9
Венсан Абубакар
ЦФ
4-3-3
87
5
Рябчук
44
26
Маракас
2
Силва
8
Педринью
46
Эустакиу
22
Карлос
7
Амарал
7
Феррейра
99
4-2-3-1
1
Маркесин
13
Манафа
99
Мбемба
3
Пепе
13
Теллес
8
Урибе
2
Перейра
17
Корона
25
Отавио
91
Марега
9
Тикиньо
7
Феррейра
7
7
7
Феррейра
99
44
Диаби
44
Диаби
99
7
Амарал
9
Уилтон
9
Уилтон
7
Амарал
22
Карлос
10
Денилсон
10
Денилсон
22
Карлос
25
Отавио
21
Лум
21
Лум
25
Отавио
17
Корона
20
Виейра
20
Виейра
17
Корона
9
Тикиньо
14
Диас
14
Диас
9
Тикиньо
Остались в запасе
Пасуш де Феррейра
Порту
23
Marco Sousa
ВР
2
Марко Баксиньо
ЦЗ
6
Bruno Teles
ЦЗ
29
Vasco Rocha
ЦП
30
Бруно Сантос
ЦП
Главный тренер
Вашку Сеабра
99
Диогу Кошта
ВР
2
Диогу Лейте
ЦЗ
19
Tomás Esteves
ЦП
77
Vítor Ferreira
ЦП
21
Фабиу Силва
ЦФ
9
Венсан Абубакар
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Остались в запасе
23
Marco Sousa
ВР
2
Марко Баксиньо
ЦЗ
6
Bruno Teles
ЦЗ
29
Vasco Rocha
ЦП
30
Бруно Сантос
ЦП
Остались в запасе
99
Диогу Кошта
ВР
2
Диогу Лейте
ЦЗ
19
Tomás Esteves
ЦП
77
Vítor Ferreira
ЦП
21
Фабиу Силва
ЦФ
9
Венсан Абубакар
ЦФ
Главный тренер
Вашку Сеабра
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Статистика матча Пасуш де Феррейра - Порту
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 34 тур
Брага
3 : 0
27.05.2023
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 33 тур
Пасуш де Феррейра
3 : 1
21.05.2023
Риу Аве
Португалия. Примейра, 32 тур
Шавиш
2 : 0
13.05.2023
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 31 тур
Пасуш де Феррейра
0 : 4
07.05.2023
Спортинг
Португалия. Примейра, 30 тур
Визела
1 : 2
29.04.2023
Пасуш де Феррейра
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
- : -
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Информация о матче
Стадион:
Капиталь до Мовель
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