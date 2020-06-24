Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Морейренcе - Фамаликан
Морейренcе - Фамаликан: обзор матча 24 июня 2020
Морейренcе
24.06.2020, среда, 23:15
Португалия. Примейра, 28 тур
1 : 1
Завершен
Фамаликан
69'
F. Abreu
73'
Т. Мартинес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Морейренcе - Фамаликан
Желтая карточка
R. Halliche
90'
+5
Желтая карточка
А. Конте
90'
88'
Желтая карточка
Д. Гонсалвеш
85'
Замена
А. Силва
️️️️
Т. Мартинес
Замена
Ибрахима
️️️️
Ф. Соареш
83'
Замена
Л. Сингх
️️️️
Габриэлзиньо
78'
74'
Замена
A. Silva
️️️️
И. Пинту
73'
ГОЛ! 1:1!
Т. Мартинес
Пас отдал
И. Пинту
ГОЛ! 1:0!
F. Abreu
Пас отдал
Ф. Соареш
69'
65'
Замена
Г. Ассунсао
️️️️
R. Lameiras
Замена
L. Machado
️️️️
Б. Ауашерия
62'
Замена
F. Abreu
️️️️
N.
62'
40'
Желтая карточка
Н. Перес
Желтая карточка
С. Мане
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Морейренcе
14
Матеус Пасинато
ВР
5
Anthony D'Alberto
ЦЗ
23
Rafik Halliche
ЦЗ
4
Яго Сантос
ЦЗ
5
Абду Конте
ЦЗ
11
Габриэлзиньо
ЛВ
16
Сори Мане
ЦП
20
Билел Ауашерия
ЦП
22
Филипе Соареш
ЦП
10
Нуну Сантуш
ЦП
18
NenÃª
ЦФ
Главный тренер
Мигел Леал
Фамаликан
1
Вана Алвес
ВР
20
Алехандро Сентельес
ЦЗ
18
Нехуэн Перес
ЦЗ
12
Иво Пинту
ЦЗ
21
Roderick Miranda
ЦЗ
10
Урош Рачич
ОП
28
Педру Гонсалвеш
ЦП
10
Фабиу Мартинш
ЦП
10
Ruben Lameiras
ЦП
7
Диогу Гонсалвеш
ПВ
11
Тони Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Морейренcе
88
Pedro Trigueira
ВР
2
JoÃ£o AurÃ©lio
ЦЗ
19
Стивен Витория
ЦЗ
8
Ибрахима
ЦП
27
Pedro Nuno
ЦП
11
Лютер Сингх
ЦП
6
Alex Soares
ЦП
29
Fabio Abreu
ЦФ
20
L. Machado
ЦФ
Фамаликан
1
Rafael Defendi
ВР
13
Расин Коли
ЦЗ
6
Гуга
ЦЗ
5
Риччели
ЦЗ
12
Густаво Ассунсао
ЦП
80
Лоуренс Офори
ЦП
99
Ruben Del Campo
ЦФ
33
Андерсон Силва
ЦФ
33
Anderson Silva
ЦФ
4-4-1-1
14
Пасинато
5
4
Сантос
5
Конте
23
16
Мане
22
Соареш
10
Сантуш
20
Ауашерия
11
Габриэлзиньо
18
4-1-3-1-1
1
Алвес
18
Перес
12
Пинту
21
20
Сентельес
10
Рачич
28
Гонсалвеш
10
Мартинш
10
7
Гонсалвеш
11
Мартинес
22
Соареш
8
Ибрахима
8
Ибрахима
22
Соареш
11
Габриэлзиньо
11
Сингх
11
Сингх
11
Габриэлзиньо
18
29
29
18
20
Ауашерия
20
20
20
Ауашерия
10
12
Ассунсао
12
Ассунсао
10
11
Мартинес
33
Силва
33
Силва
11
Мартинес
12
Пинту
33
33
12
Пинту
Остались в запасе
Морейренcе
Фамаликан
88
Pedro Trigueira
ВР
2
JoÃ£o AurÃ©lio
ЦЗ
19
Стивен Витория
ЦЗ
27
Pedro Nuno
ЦП
6
Alex Soares
ЦП
Главный тренер
Мигел Леал
1
Rafael Defendi
ВР
13
Расин Коли
ЦЗ
6
Гуга
ЦЗ
5
Риччели
ЦЗ
80
Лоуренс Офори
ЦП
99
Ruben Del Campo
ЦФ
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Остались в запасе
88
Pedro Trigueira
ВР
2
JoÃ£o AurÃ©lio
ЦЗ
19
Стивен Витория
ЦЗ
27
Pedro Nuno
ЦП
6
Alex Soares
ЦП
Остались в запасе
1
Rafael Defendi
ВР
13
Расин Коли
ЦЗ
6
Гуга
ЦЗ
5
Риччели
ЦЗ
80
Лоуренс Офори
ЦП
99
Ruben Del Campo
ЦФ
Главный тренер
Мигел Леал
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Статистика матча Морейренcе - Фамаликан
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Морейренcе
Португалия. Примейра, 12 тур
Морейренcе
- : -
28.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 10 тур
Морейренcе
2 : 1
31.10.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 9 тур
Эшторил
1 : 3
25.10.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 8 тур
Морейренcе
0 : 1
09.10.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 7 тур
Витория Гимараеш
1 : 1
20.09.2026
Морейренcе
Фамаликан
Португалия. Примейра, 12 тур
Бенфика
- : -
30.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 11 тур
Фамаликан
1 : 0
06.11.2026
Арука
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Риу Аве
0 : 4
25.10.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 8 тур
Фамаликан
1 : 4
12.10.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 7 тур
Насьональ
0 : 4
19.09.2026
Фамаликан
Информация о матче
Стадион:
Эстадио Комендадор Хоаким де Алмейда Фрейтас
Новости команд
Все
Морейренcе
Фамаликан
Российский вратарь впервые за 10 месяцев сыграл за португальский клуб
20 октября
«Санта-Клара» – «Фамаликан»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Португалии 2026/2027
22 августа
Список самых дорогих вратарей России
2025.12.30 13:36
ЦСКА отказался от варианта с игроком из чемпионата Китая
2025.07.31 08:41
Российский вратарь продлил контракт с португальским клубом
2025.06.18 11:55
3
Прогноз на точный счeт матча «АВС» – «Морейренсе»: Примейра, 17 мая 2025
2025.05.16 13:34
Прогноз на точный счет матча «Морейренсе» – «Эшторил»: Примейра, 11 мая 2025
2025.05.10 18:11
«Порту» – «Морейренсе»: прогноз и ставки на матч 2 мая 2025 с коэффициентом 1.50
2025.05.01 10:07
Российский вратарь провел 3-й матч на ноль в чемпионате Португалии
2024.09.23 09:24
2
A Bola: «Краснодар» предложил 9 миллионов за хавбека «Морейренсе» Шикинью
2019.04.05 14:16
6
Российский вратарь впервые за 10 месяцев сыграл за португальский клуб
20 октября
«Санта-Клара» – «Фамаликан»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Португалии 2026/2027
22 августа
Список самых дорогих вратарей России
2025.12.30 13:36
ЦСКА отказался от варианта с игроком из чемпионата Китая
2025.07.31 08:41
Российский вратарь продлил контракт с португальским клубом
2025.06.18 11:55
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+