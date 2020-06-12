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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Спортинг - Пасуш де Феррейра
Спортинг - Пасуш де Феррейра: обзор матча 12 июня 2020
Спортинг
12.06.2020, пятница, 23:15
Португалия. Примейра, 26 тур
1 : 0
Завершен
Пасуш де Феррейра
64'
Ж. Кабрал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спортинг - Пасуш де Феррейра
Замена
Ч. Жеральдеш
️️️️
Вендел
83'
Желтая карточка
Э. Энрике
75'
75'
Желтая карточка
Л. Карлос
Замена
Э. Энрике
️️️️
М. Нуньес
73'
65'
Замена
С. Эустакиу
️️️️
М. Диаби
ГОЛ! 1:0!
Ж. Кабрал
64'
62'
Желтая карточка
М. Диаби
Желтая карточка
М. Нуньес
57'
46'
Замена
Э. Феррейра
️️️️
M. Freitas
Замена
Г. Плата
️️️️
Л. Вьетто
44'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортинг
81
Луиш Максимиану
ВР
26
Кристиан Борха
ЛЗ
21
Маркос Акунья
ЛЗ
72
Эдуарду Куарежма
ЦЗ
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
77
Жован Кабрал
ЛВ
64
Рафаэл Камашу
ЦП
27
Матеус Нуньес
ЦП
8
Вендел
ЦП
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
99
Андраж Шпорар
ЦФ
Главный тренер
Леонел Понтеш
Пасуш де Феррейра
87
Ricardo Ribeiro
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
26
Маракас
ЦЗ
2
Жорже Силва
ЦЗ
44
Marcelo
ЦЗ
8
Педринью
ЦП
44
Мохамед Диаби
ЦП
29
Vasco Rocha
ЦП
77
Murilo Freitas
ЦП
7
Жоау Амарал
ЦФ
99
Douglas Tanque
ЦФ
Главный тренер
Вашку Сеабра
Спортинг
40
Renan Ribeiro
ВР
25
Нуну Мендеш
ЛЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
33
Стефан Ристовски
ПЗ
12
Чику Жеральдеш
ЦП
23
Эдуардо Энрике
ЦП
27
Маттеус
ЦП
9
Педру Мендеш
ЦФ
19
Гонсало Плата
ЦФ
Пасуш де Феррейра
23
Marco Sousa
ВР
2
Марко Баксиньо
ЦЗ
7
A. Castanheira (pen.)
ЦП
46
Стефен Эустакиу
ЦП
22
Луис Карлос
ЦП
30
Бруно Сантос
ЦП
7
Элдер Феррейра
ЦФ
9
Уилтон
ЦФ
8
Welthon
ЦФ
4-3-1-2
81
Максимиану
21
Акунья
72
Куарежма
4
Коатес
26
Борха
64
Камашу
27
Нуньес
8
Вендел
77
Кабрал
99
Шпорар
10
Вьетто
4-4-2
87
26
Маракас
2
Силва
44
5
Рябчук
44
Диаби
29
77
8
Педринью
99
7
Амарал
8
Вендел
12
Жеральдеш
12
Жеральдеш
8
Вендел
27
Нуньес
23
Энрике
23
Энрике
27
Нуньес
10
Вьетто
19
Плата
19
Плата
10
Вьетто
44
Диаби
46
Эустакиу
46
Эустакиу
44
Диаби
77
7
Феррейра
7
Феррейра
77
Остались в запасе
Спортинг
Пасуш де Феррейра
40
Renan Ribeiro
ВР
25
Нуну Мендеш
ЛЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
33
Стефан Ристовски
ПЗ
27
Маттеус
ЦП
9
Педру Мендеш
ЦФ
Главный тренер
Леонел Понтеш
23
Marco Sousa
ВР
2
Марко Баксиньо
ЦЗ
7
A. Castanheira (pen.)
ЦП
22
Луис Карлос
ЦП
30
Бруно Сантос
ЦП
9
Уилтон
ЦФ
8
Welthon
ЦФ
Главный тренер
Вашку Сеабра
Остались в запасе
40
Renan Ribeiro
ВР
25
Нуну Мендеш
ЛЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
33
Стефан Ристовски
ПЗ
27
Маттеус
ЦП
9
Педру Мендеш
ЦФ
Остались в запасе
23
Marco Sousa
ВР
2
Марко Баксиньо
ЦЗ
7
A. Castanheira (pen.)
ЦП
22
Луис Карлос
ЦП
30
Бруно Сантос
ЦП
9
Уилтон
ЦФ
8
Welthon
ЦФ
Главный тренер
Леонел Понтеш
Главный тренер
Вашку Сеабра
Статистика матча Спортинг - Пасуш де Феррейра
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
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0 : 1
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Каза Пиа
0 : 2
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25.10.2026
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Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 3
21.10.2026
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0 : 4
07.05.2023
Спортинг
Португалия. Примейра, 30 тур
Визела
1 : 2
29.04.2023
Пасуш де Феррейра
Информация о матче
Стадион:
Жозе Алваладе
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