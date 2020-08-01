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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Аталанта - Интер
Аталанта - Интер: обзор матча 01 августа 2020
Аталанта
01.08.2020, суббота, 21:45
Италия. Серия А, 38 тур
0 : 2
Завершен
Интер
1'
Д. Д'Амброзио
20'
Э. Янг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аталанта - Интер
90'
Замена
В. Мозес
️️️️
Э. Янг
90'
Замена
К. Эриксен
️️️️
Н. Барелла
86'
Желтая карточка
С. Ханданович
77'
Замена
К. Бираги
️️️️
А. Бастони
77'
Замена
М. Шкриньяр
️️️️
Д. Д'Амброзио
71'
Замена
А. Санчес
️️️️
Л. Мартинес
Замена
Р. Малиновский
️️️️
Р. Фройлер
61'
Замена
Л. Муриэль
️️️️
М. Пашалич
61'
Замена
Х. Хатебур
️️️️
Т. Кастань
61'
56'
Желтая карточка
М. Брозович
Желтая карточка
Р. Толой
44'
Желтая карточка
Б. Джимсити
25'
23'
Желтая карточка
С. де Врей
20'
ГОЛ! 0:2!
Э. Янг
Пас отдал
Р. Гальярдини
Замена
М. Спортиелло
️️️️
П. Голлини
5'
1'
ГОЛ! 0:1!
Д. Д'Амброзио
Пас отдал
Э. Янг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ЦЗ
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
15
Мартен де Рон
ОП
8
Ремо Фройлер
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
10
Алехандро Гомес
ЦФ
91
Дуван Сапата
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
77
Марсело Брозович
ОП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
23
Николо Барелла
ЦП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Аталанта
57
Марко Спортиелло
ВР
31
Франческо Росси
ВР
3
Родриго Гут
ЦЗ
44
Бошко Шутало
ЦЗ
33
Ханс Хатебур
ЦЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
25
Леннарт Чиборра
ЛП
21
Якопо Да Рива
ЦП
19
Эбрима Колли
ЦП
17
Руслан Малиновский
ЦП
61
Адриен Тамез
ЦП
10
Луис Муриэль
ЦФ
Интер
93
Даниэле Паделли
ВР
46
Томмазо Берни
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
6
Люсьен Агум
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
87
Антонио Кандрева
ПП
11
Виктор Мозес
ПП
94
Себастьяно Эспозито
ЦФ
4
Алексис Санчес
ЦФ
3-3-1-1-2
95
Голлини
21
Кастань
23
Кальдара
6
Джимсити
8
Госенс
15
де Рон
2
Толой
8
Фройлер
8
Пашалич
91
Сапата
10
Гомес
3-3-2-2
1
Ханданович
6
де Врей
95
Бастони
2
Годин
33
Д'Амброзио
77
Брозович
15
Янг
21
Гальярдини
23
Барелла
10
Мартинес
9
Лукаку
95
Голлини
57
Спортиелло
57
Спортиелло
95
Голлини
21
Кастань
33
Хатебур
33
Хатебур
21
Кастань
8
Фройлер
17
Малиновский
17
Малиновский
8
Фройлер
8
Пашалич
10
Муриэль
10
Муриэль
8
Пашалич
95
Бастони
3
Бираги
3
Бираги
95
Бастони
33
Д'Амброзио
37
Шкриньяр
37
Шкриньяр
33
Д'Амброзио
23
Барелла
24
Эриксен
24
Эриксен
23
Барелла
15
Янг
11
Мозес
11
Мозес
15
Янг
10
Мартинес
4
Санчес
4
Санчес
10
Мартинес
Остались в запасе
Аталанта
Интер
25
Леннарт Чиборра
ЛП
16
Раоуль Белланова
ПЗ
21
Якопо Да Рива
ЦП
3
Родриго Гут
ЦЗ
31
Франческо Росси
ВР
44
Бошко Шутало
ЦЗ
19
Эбрима Колли
ЦП
61
Адриен Тамез
ЦП
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
93
Даниэле Паделли
ВР
46
Томмазо Берни
ВР
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
6
Люсьен Агум
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
94
Себастьяно Эспозито
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Остались в запасе
25
Леннарт Чиборра
ЛП
16
Раоуль Белланова
ПЗ
21
Якопо Да Рива
ЦП
3
Родриго Гут
ЦЗ
31
Франческо Росси
ВР
44
Бошко Шутало
ЦЗ
19
Эбрима Колли
ЦП
61
Адриен Тамез
ЦП
Остались в запасе
93
Даниэле Паделли
ВР
46
Томмазо Берни
ВР
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
6
Люсьен Агум
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
94
Себастьяно Эспозито
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Антонио Конте
Статистика матча Аталанта - Интер
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Аталанта
Лига конференций, 4 тур
Борац
- : -
26.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Интер
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
- : -
25.11.2026
Штутгарт
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Информация о матче
Стадион:
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